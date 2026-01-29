“ศุภจี”ยันต้อนรับนักลงทุนต่างชาติ ทำธุรกิจในไทย พร้อมสกัดนอมินีเข้ม

“ศุภจี”ยันพาณิชย์ต้อนรับนักลงทุนต่างชาติ เผยนักลงทุนที่ต้องการเข้ามาลงทุนในไทย จะได้รับความสะดวกสบายเต็มที่ และเตรียมเสนอ ครม. ปลดล็อกธุรกิจที่ไม่ต้องขออนุญาตเพิ่มอีก 10 ธุรกิจ ส่วนพวกนอมินี จะจัดการเด็ดขาด ป้องกันกระทบผู้ประกอบการไทย และเศรษฐกิจของประเทศ
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานสัมมนา Shaping the Future of Foreign Business Facilitation in Thailand : ทิศทางการอำนวยความสะดวกสำหรับธุรกิจต่างชาติ ว่า การเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ภายใต้ พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 ในปี 2568 ที่ผ่านมา มีมูลค่ากว่า 3.2 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 42% สะท้อนบทบาทของกฎหมายฉบับนี้ ในการเป็นกลไกสำคัญรองรับการลงทุนจากต่างชาติควบคู่กับการรักษาความเป็นธรรมในระบบเศรษฐกิจ
ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์มีนโยบาย “ดูแลคนดีเต็มที่ ปราบคนไม่ดีจริงจัง” โดยตั้งแต่ต้นปี 2569 ได้ออก 4 มาตรการ 2 คำสั่ง เพื่อป้องกันและปราบปรามธุรกิจนอมินี อาทิ การเชื่อมโยงข้อมูลกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงาน ปปง. เพื่อตรวจสอบบัญชีม้า และการใช้เทคโนโลยี AI เชื่อมข้อมูลกับกระทรวงการคลัง เพื่อตรวจสอบผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาจถูกนำชื่อไปใช้ทำนิติกรรมอำพราง ส่งผลให้จำนวนบริษัทเข้าข่ายต้องสงสัยลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
ขณะเดียวกัน ยังเร่งยกระดับบริการผ่านระบบ e-Foreign Business ลดระยะเวลาพิจารณาใบอนุญาตให้เข้าสู่กระบวนการอนุมัติภายใน 1 เดือน จัดทำคู่มือการยื่นคำขอที่ชัดเจน และอยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาปรับลดประเภทธุรกิจที่ต้องขออนุญาตจำนวน 10 ธุรกิจ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนมากยิ่งขึ้น
“กระทรวงพาณิชย์ได้สื่อสารทิศทางการทำงานให้กับผู้แทนสถานทูต หอการค้าต่างประเทศในไทย ภาคเอกชน และนักลงทุน และรับฟังข้อเสนอจากภาคธุรกิจ เพื่อนำมาพัฒนากฎหมาย ระบบ ระเบียบ และบริการต่าง ๆ ให้ตอบโจทย์ความต้องการลงทุนยุคใหม่ และเพื่อให้ประเทศไทยยังคงเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในห่วงโซ่อุปทานของโลกต่อไป”นางศุภจีกล่าว
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า กรมเป็นหน่วยงานด่านหน้าที่ให้บริการนักลงทุนต่างชาติภายใต้ พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว โดยพร้อมเดินหน้ายกระดับการอำนวยความสะดวก สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ และลดอุปสรรคด้านขั้นตอนและระยะเวลาในการขออนุญาต เพื่อช่วยให้นักลงทุนสามารถเริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทยได้อย่างรวดเร็ว โปร่งใส และมีต้นทุนต่ำลง โดยให้ความสำคัญกับการดูแลนักลงทุนที่ประกอบธุรกิจโดยสุจริต ซึ่งเป็นกลุ่มที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้เศรษฐกิจไทย เพิ่มการจ้างงาน และถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ให้แก่แรงงานไทย เพื่อยกระดับทักษะและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว
อย่างไรก็ตาม ในทางกลับกัน กรมจะดำเนินการป้องกันและปราบปรามการใช้นอมินีและการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง โดยบูรณาการความร่วมมือกับหลายหน่วยงาน ใช้เทคโนโลยีและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกในการคัดกรองและติดตามพฤติกรรมที่เข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมาย เพื่อสร้างความเป็นธรรมในระบบเศรษฐกิจ คุ้มครองผู้ประกอบการไทย และเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนต่างชาติว่าประเทศไทยมีระบบกำกับดูแลที่เข้มแข็ง โปร่งใส และเป็นมิตรต่อการลงทุนอย่างแท้จริง
“กรมยืนยันว่าจะเดินหน้าพัฒนางานบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนที่เข้ามาทำธุรกิจสุจริต ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ในการจัดการกับนักลงทุนที่ไม่สุจริต และเอาเปรียบคนไทย เพื่อให้ประเทศไทยเป็นพื้นที่ ๆ นักลงทุนดีสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง และเป็นจุดหมายปลายทางของการลงทุนคุณภาพในระยะยาว”นายพูนพงษ์กล่าว