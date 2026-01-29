กทพ.เซ็น "Korea Expressway ร่วมมือวิจัยพัฒนางานระบบทางด่วน

กทพ. จับมือ Korea Expressway Corporation ลงนามความร่วมมือเชิงวิชาการและการวิจัยในด้านการพัฒนางานหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางถนน การดำเนินธุรกิจทางพิเศษ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับบริษัท Korea Expressway Corporation (KEC) ฉบับขยายระยะเวลา โดยมีนายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการ กทพ. และ Mr. Ham, Jin Gyu ตำแหน่ง President of the Korea Expressway Corporation ร่วมพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) โดยมี นายพิทยา ธนวณิชย์กุล รองผู้ว่าการ (ดิจิทัล) กทพ. และ Mr. Park, Joong Kyu ตำแหน่ง Executive Managing Director for New Business บริษัท KEC ร่วมเป็นพยานในพิธีลงนามดังกล่าว ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
สำหรับบันทึกความเข้าใจ (MOU) ฉบับนี้ มีขอบเขตความร่วมมือเชิงวิชาการและการวิจัยในด้านการพัฒนางานหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางถนน การดำเนินธุรกิจทางพิเศษ การออกแบบถนน การก่อสร้าง การบำรุงรักษา ความปลอดภัยของทางพิเศษ ระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะแบบเชื่อมโยง (Cooperative Intelligent Transport Systems หรือ C-ITS) และระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETCS) รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพนักงานทั้ง 2 หน่วยงาน
บริษัท KEC เป็นบริษัททางพิเศษภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ที่ดำเนินงานและควบคุมดูแลโครงข่ายทางพิเศษกว่า 5,000 กิโลเมตรทั่วประเทศ การจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกันครั้งนี้ จึงเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาความร่วมมือเชิงวิชาการ โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับยานพาหนะไร้คนขับบนทางพิเศษ (Autonomous Vehicle on Expressway) ที่สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ได้นำเทคโนโลยีระบบ C-ITS มาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ซึ่งมีความทันสมัยทัดเทียมกับนานาประเทศทั่วโลก