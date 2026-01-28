กทพ.จัดกิจกรรมสร้างชุมชนร่วมฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยในเขตทางพิเศษประจิมรัถยา

กทพ. จัดกิจกรรมสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษและกิจกรรมการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในเขตทางพิเศษประจิมรัถยา ประจำปี 2569
วันนี้ (28 มกราคม 2569) นางกุลกัญญา ทุมเสน รองผู้ว่าการ (กฎหมาย) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษและกิจกรรมการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในเขตทางพิเศษประจิมรัถยา ประจำปี 2569 ณ โรงเรียนวัดสร้อยทอง กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง กทพ. ที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยนายวิรุตน์ กระรันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสร้อยทอง คณาจารย์และน้องๆ นักเรียน ให้การต้อนรับและร่วมฝึกซ้อมกิจกรรม
นางกุลกัญญา ทุมเสน รองผู้ว่าการ (กฎหมาย) กทพ. กล่าวว่า กทพ. ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการเสริมสร้างสังคมในพื้นที่รอบเขตทางพิเศษให้เกิดความเข้มแข็ง ความสามัคคี และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ให้เกิดขึ้นระหว่าง กทพ. และชุมชนรอบเขตทางพิเศษ โรงเรียน และหน่วยงานอื่น ๆ รอบเขตทางพิเศษอย่างยั่งยืน ลดพื้นที่เสี่ยง เพื่อให้ชุมชนช่วยดูแลพื้นที่รอบเขตทางพิเศษ โดยการจัดกิจกรรมการสร้างชุมชนเครือข่ายเป็นมิตรกับทางพิเศษ และกิจกรรมการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยทางพิเศษประจิมรัถยา ประจำปี 2569 ในวันนี้ ได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานเขตบางซื่อ สถานีตำรวจนครบาลบางโพ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โรงเรียนวัดสร้อยทอง โรงเรียนวัดประชาศรัทธาธรรม โรงเรียนวัดเลียบราษฎร์บำรุง ชุมชนวัดสร้อยทอง และชุมชนสีน้ำเงิน 2 เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย กทพ. ต้องขอขอบคุณชุมชนต่าง ๆ ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมาโดยตลอด
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ กทพ. ได้ให้ความรู้พร้อมทั้งสาธิตการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (Fist Aid & CPR) และการฝึกอบรมการปฏิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุกราดยิง (Active Shooter) พร้อมทั้งได้มอบถังดับเพลิง 20 ถัง (ถังสีเขียว 5 ถัง และถังสีแดง 35 ถัง) อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์การเรียน แก่โรงเรียนวัดสร้อยทอง มอบถังดับเพลิง 5 ถัง (ถังสีเขียว 1 ถัง และถังสีแดง 4 ถัง) แก่ชุมชนวัดสร้อยทอง และมอบถังดับเพลิง 5 ถัง (ถังสีเขียว 3 ถัง และถังสีแดง 4 ถัง) แก่ชุมชนสีน้ำเงิน 2 อีกด้วย
“การทางพิเศษฯ ได้ทำการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในเขตทางพิเศษ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานใกล้เคียง ในการรองรับหากเกิดอัคคีภัย ในเขตทางพิเศษ หรือในชุมชนใกล้เคียง แสดงให้เห็นว่าการทางพิเศษฯ กับชุมชนรอบเขตทางพิเศษมีความร่วมมือที่ดี ต่อกัน และหวังว่ากิจกรรมในวันนี้จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างการทางพิเศษฯ และชุมชนรอบเขตทางพิเศษ ก่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ลดพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้ชุมชนช่วยกันดูแลพื้นที่รอบเขตทางพิเศษ โดยการทางพิเศษฯ ก็จะจัดกิจกรรมดี ๆ อย่างนี้ต่อไป” นางกุลกัญญา กล่าว