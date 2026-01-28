กรมพัฒน์โชว์คุมม้านิติบุคคลอยู่หมัด ยอดจดบริษัทใหม่ใช้หลอกลวงวูบ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าประชุมร่วมสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีด้านการเงิน วางแผนสกัดม้านิติบุคคล หลอกลวงคนไทย เผยช่วง 9 เดือนปี 68 มีจดบัญชีม้านิติบุคคลสูงถึง 478 บริษัท พอเริ่มคุมเข้ม ทำ 3 เดือนสุดท้ายปี 68 เหลือจด 71 บริษัท และหลัง 1 ม.ค. 69 ที่เข้มสุดขีด เหลือเพียง 1 บริษัท ยันร่วมมือจัดการต่อ หวังจัดการให้สิ้นซาก
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้นำทีมปราบนอมินีบัญชีม้าเข้าร่วมประชุมกับ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีด้านการเงิน อาทิ ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (Anti Cyber Scam Center) ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) สมาคมธนาคารไทย และสถาบันการเงินต่างๆ ณ ห้อง Warroom อาคารศูนย์ฝึกอบรมตรวจคนเข้าเมือง (ศฝร.ตม.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและปราบปรามม้านิติบุคคล
ที่ประชุมได้รายงานสถานการณ์ม้านิติบุคคลและสถิติฉ้อโกงออนไลน์ สถิติที่ตั้งบัญชีม้านิติบุคคล ความผิดปกติของนิติบุคคลที่ตรวจพบ และผลการวิเคราะห์ม้านิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง หลังจากที่กรมได้ออกประกาศ 4 คำสั่ง 2 ประกาศ พบว่า การจดทะเบียนม้านิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงลดลง โดยสถิติการจดทะเบียนธุรกิจใหม่และนำไปเป็นบัญชีม้านิติบุคคล ช่วง 1 ม.ค.-30 ก.ย. 2568 มีจำนวน 478 บริษัท หลังจากนั้น 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 2568 เหลือ 71 บริษัท และภายหลังการออกประกาศ 4 คำสั่ง 2 ประกาศ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2569 ที่ผ่านมา จนถึงวันที่ 24 ม.ค. 2569 มีม้านิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงจำนวนเพียง 1 บริษัท แสดงให้เห็นว่ามาตรการเดินมาถูกทางในการแก้ปัญหาและสกัดกั้นมิจฉาชีพไม่ให้ใช้ม้านิติบุคคลไปหลอกลวงประชาชนหรือภาคธุรกิจผู้บริสุทธิ์ หรือนำไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หาประเด็นต่างๆ เช่น การเพิ่มมาตรการตรวจสอบก่อนการรับจดทะเบียนนิติบุคคล และหลังรับจดทะเบียน และแนวทางการดำเนินการกับนิติบุคคลร้าง ที่มิจฉาชีพอาจสวมรอยนำมาแปลงร่างเป็นม้านิติบุคคล การจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลที่ใช้บ้านพักอาศัยมาเป็นสถานที่ตั้งธุรกิจ แต่มีการใช้ที่ตั้งเดียวกันมาจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลจำนวนมาก โดยได้ร่วมกันหารือแนวทางการดำเนินการกับนิติบุคคลที่มีสถานะผิดปกติ ซึ่งกรมจะนำข้อหารือและข้อสังเกตข้างต้นมากำหนดแนวทางการจดทะเบียนนิติบุคคลของภาคธุรกิจอย่างเข้มข้นมากขึ้นต่อไป
อย่างไรก็ตาม แม้กรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะกำหนดและใช้มาตรการเพื่อสกัดกั้นม้านิติบุคคลอย่างเข้มข้น และเห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน แต่เชื่อว่ามิจฉาชีพคงไม่หยุดสร้างความเดือนร้อนให้ผู้บริสุทธิ์เพียงเท่านี้ ยังคงพยายามสรรหากลยุทธ์ใหม่ๆ มาเพื่อหลอกลวงประชาชนและภาคธุรกิจต่อไป จึงฝากเตือนบริษัทที่จดทะเบียนไว้นานแล้ว และภายหลังไม่ประกอบธุรกิจ และไม่ได้มาจดทะเบียนเลิก แต่เลือกวิธีขายหัวบริษัทผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ระวังตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพซื้อไปทำบัญชีม้านิติบุคคล ซึ่งกรมกรมและหน่วยงานพันธมิตรจะกำหนดมาตรการเชิงรุกเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ม้านิติบุคคลอย่างใกล้ชิด เพื่อปราบปรามม้านิติบุคคลให้สิ้นซาก และไม่ให้มิจฉาชีพม้านิติบุคคลที่โดนทลายไปแล้วฟื้นคืนชีพกลับขึ้นมาก่อกวนและหลอกลวงผู้บริสุทธิ์ได้อีกต่อไป