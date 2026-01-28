GISTDA เดินหน้าขยายบทบาทความร่วมมือด้านอวกาศ ไทย-จีน บนเวทีนานาชาติ

นายพีร์ ชูศรี รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้นำทัพไทยโชว์ศักยภาพบรรยายในหัวข้อ “Cross-Border Cooperation: Empowering Commercial Aerospace” ชี้ให้เห็นถึงโอกาสไร้พรมแดนในธุรกิจอวกาศ ซึ่งได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลามจากองค์กรชั้นนำกว่า 25 แห่ง อาทิ AWIMETEL, SPACETY, Great Wall China, GalaxySpace, CETC, Minospace และ Chang Guang ที่นัดหมายขอเจรจาธุรกิจ ทั้งในด้านการใช้ข้อมูลดาวเทียม SAR ความละเอียดสูง (0.15 เมตร), โครงการ LandX และไฮไลต์สำคัญคือการร่วมเป็นพันธมิตรในโครงการ THEOS Constellation กลุ่มดาวเทียม 18 ดวงของไทย
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 26 มกราคมที่ผ่านมา GISTDA ยังได้ร่วมกับหน่วยงานภายใต้กระทรวง อว. เช่น NARIT, KMUTT, MUT, มหิดล และ บพค. เข้าหารือกับ CMSA (China Manned Space Agency) หน่วยงานที่กำกับดูแลด้านการพัฒนาศักยภาพ (Capacity Building) ของจีน เช่น โครงการด้าน Astronaut และ China Space Station และโครงการ R&D ซึ่งผลการหารือมีความคืบหน้าในเชิงบวก โดยทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกันในการสนับสนุนโครงการ “Thai First Astronaut” ในอนาคต ผลการเจรจาเป็นบวกอย่างยิ่ง โดยจีนพร้อมสนับสนุนไทยเต็มกำลัง ทั้งด้านการพัฒนาบุคลากร การวิจัย และการผลักดันให้ “นักบินอวกาศไทยคนแรก” ได้ขึ้นไปปฏิบัติภารกิจจริงบนสถานีอวกาศจีนในอนาคตอันใกล้ และนี่คือสัญญาณที่ชัดเจนว่าไทยไม่ได้เป็นเพียงผู้ซื้อเทคโนโลยีอีกต่อไป แต่เรากำลังก้าวขึ้นมาเป็น “ผู้เล่นหลัก” ในเวทีอวกาศโลก