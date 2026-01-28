กรมพัฒน์ จับมือ จ.ราชบุรี ลุยตรวจนอมินีล้งมะพร้าว สกัดกดราคาเกษตรกร

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จับมือจังหวัดราชบุรี ตรวจสอบล้งมะพร้าว 5 แห่งใน 4 อำเภอ หลังได้ข้อมูลอาจเข้าข่ายเป็นนอมินี ฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และกดราคารับซื้อมะพร้าวน้ำหอมจากเกษตรกร จนเป็นเหตุให้ราคาตกต่ำ เผยเจอบางรายมีข้อพิรุธ ลุยตรวจสอบเชิงลึกต่อ อีก 2 รายฝ่าฝืน พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ สั่งปรับทันที
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้ มล.ภู่ทอง ทองใหญ่ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมทีมปราบนอมินี ลงพื้นที่ประชุมหารือและตรวจสอบกิจการเป้าหมายประเภทที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร (ล้งมะพร้าว) ในพื้นที่ของจังหวัดราชบุรี โดยมีนายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ในฐานะประธานคณะทำงานเพื่อปฏิบัติการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจที่ฝ่าฝืนกฎหมาย จังหวัดราชบุรี พาณิชย์จังหวัดราชบุรี อุตสาหกรรมจังหวัด จัดหางานจังหวัด กอ.รมน. สาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
โดยในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เนื่องจากได้รับการร้องเรียนว่ากิจการล้งมะพร้าว อาจเข้าข่ายเป็นนอมินี และฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และกดราคารับซื้อมะพร้าวน้ำหอมจากเกษตรกร เป็นต้นเหตุให้ราคาตกต่ำ จึงได้เข้าตรวจสอบบริษัทเป้าหมายจำนวน 5 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 4 อำเภอเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดราชบุรี ได้แก่ อำเภอเมืองราชบุรี อำเภอโพธาราม อำเภอบางแพ และอำเภอดำเนินสะดวก โดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกรชาวสวนมะพร้าว และรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นแหล่งผลิตมะพร้าวที่สำคัญของประเทศ
ทั้งนี้ ผลการตรวจสอบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พบว่า บางรายชี้แจงข้อเท็จจริงที่มีข้อพิรุธหลายประการ ซึ่งกรมจะติดตามเพื่อตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกก่อนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป และยังพบ 2 บริษัท กระทำการฝ่าฝืนประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 69 พ.ศ. 2568 เรื่อง การรับซื้อสินค้าเกษตร ลงวันที่ 1 ก.ค.2568 ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 มาตรา 28 มีโทษตามมาตรา 40 ปรับเป็นพินัย (ไม่เกิน 10,000 บาท) จำนวน 2 ราย
“กรมได้ประสานข้อมูลกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ให้เกิดความเป็นธรรมต่อเกษตรกร และคุ้มครองระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ และจากนี้ จะเดินหน้าในการป้องกันและปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมายอย่างเข้มข้น เน้นการตรวจสอบเชิงลึก เพื่อสร้างเสถียรภาพทางการค้า และส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมของเศรษฐกิจไทยต่อไป”นายพูนพงษ์กล่าว