“พาณิชย์” นำทัพสินค้าเกษตรโชว์และเจรจาธุรกิจในงาน Gulfood 2026 ดูไบ

กรมการค้าภายในนำสินค้าเกษตร ทั้งข้าวประณีต ผลไม้ พืชผลเกษตร เข้าร่วมจัดแสดงและเจรจาธุรกิจในงาน Gulfood 2026 งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มระดับโลก ที่ดูไบ เผยสินค้าไทยสุดฮอต ผู้ซื้อ ผู้นำเข้า ซูเปอร์มาร์เกต สนใจสอบถาม เจรจาธุรกิจเพียบ มั่นใจเปิดตลาดเข้าสู่ตะวันออกกลางได้เพิ่มขึ้นแน่
นายจิรวุฒิ สุวรรณอาจ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน (DIT) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้นำกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ และผู้ประกอบการในโครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรโดยการรับซื้อสินค้าเกษตรในช่วงผลผลิตออกเยอะ เข้าร่วมจัดแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจในเวทีการค้าในงาน Gulfood 2026 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มระดับนานาชาติ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-30 ม.ค. 2569 ณ ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ภายใต้แนวคิด “Local Ingredients, World-Class Experiences” เพื่อขยายโอกาสทางการค้าให้สินค้าเกษตรไทย โดยเฉพาะพืชผลทางการเกษตรและผลไม้สำคัญของประเทศ เข้าสู่ตลาดตะวันออกกลาง
ในการเข้าร่วมงานครั้งนี้กรมได้นำสินค้าเกษตรของไทยเข้าจัดแสดงในโซน Gulfood Green ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มุ่งเน้นพืชผลและวัตถุดิบสด สะอาด และมีคุณภาพ โดยภายในบูทมีการนำสินค้าเกษตรของไทยจากแหล่งผลิตมาจัดแสดง เช่น ข้าวไทย ซึ่งเป็นข้าวพันธุ์พื้นถิ่นของไทยที่มีอัตลักษณ์พิเศษ ในกลุ่มข้าวประณีต ผลไม้ พืชผักและสมุนไพรที่ตลาดตะวันออกกลางมีความต้องการ เช่น หอมแดง กระเทียมไทย พริก หน่อไม้ฝรั่ง ข้าวโพดอ่อน ตะไคร้ ข่า และใบมะกรูด เป็นต้น
ขณะเดียวกัน ได้นำเสนอผลไม้ไทยทั้งรูปแบบผลสดและแปรรูป ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้นำเข้าในประเทศตะวันออกกลาง โดยเฉพาะเงาะ มังคุด ทุเรียน ลำไย มะม่วง และชมพู่ ที่ตัดสดจากแหล่งผลิตและนำมาจัดแสดง พร้อมเปิดโอกาสให้คู่ค้าได้เห็นคุณภาพและทดลองชิมรสชาติภายในงาน
“งานในวันแรกได้รับกระแสตอบรับดีมาก จากผู้นำเข้าในตะวันออกกลางและยุโรป โดยเฉพาะผู้ที่ทำร้านอาหารรวมถึงซูเปอร์มาร์เกตที่มองหาสินค้าวัตถุดิบจากประเทศไทย โดยเฉพาะหอมแดงจากจังหวัดศรีสะเกษ ส่วนผลไม้ของไทย มีจุดเด่นด้านรสชาติหวาน กลิ่น และเนื้อสัมผัสที่เป็นเอกลักษณ์ สอดคล้องกับความนิยมของผู้บริโภคในประเทศตะวันออกกลาง ส่งผลให้ได้รับความสนใจจากผู้นำเข้าอย่างต่อเนื่อง สำหรับมีข้าวประณีต ที่นำทั้งข้าวสารและข้าวสวยพร้อมรับประทานมาให้ทดลองชิม ก็ได้รับความสนใจไม่แพ้กัน โดยกรมมั่นใจว่าการเข้าร่วมงาน Gulfood 2026 ในครั้งนี้จะช่วยเชื่อมโยงตลาดจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ เปิดโอกาสให้ผู้ซื้อสามารถเจรจากับต้นทางโดยตรง ทำให้เกิดโอกาสในการเป็นคู่ค้าและสร้างรายได้ให้เกษตรกรไทยได้ในระยะยาว” นายจิรวุฒิกล่าว
นอกจากนี้ การนำเกษตรกรและผู้รวบรวมสินค้าเกษตรมาพบผู้ซื้อด้วยตนเอง ช่วยให้สามารถถ่ายทอดข้อมูลของสินค้าได้ครบถ้วน ตั้งแต่กระบวนการปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การคัดคุณภาพ ไปจนถึงการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งเป็นปัจจัยที่ผู้นำเข้าให้ความสำคัญ โดยเฉพาะตลาดตะวันออกกลางที่ต้องการสินค้ามาตรฐานสูง มีคุณภาพสม่ำเสมอ และสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้
นายธนภัทร จาวินัจ ผู้จัดการสหกรณ์ส่งเสริมธุรกิจภาคการเกษตรจังหวัดตราด จำกัด และเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ในจังหวัดตราด กล่าวว่า การได้มาร่วมงานครั้งนี้ทำให้เห็นว่าเกษตรกรไทยมีโอกาสนำผลไม้ของตนเองออกสู่ตลาดตะวันออกกลางได้ หากรักษาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตให้สม่ำเสมอ การได้พบคู่ค้าโดยตรง ช่วยให้เข้าใจสิ่งที่ตลาดต้องการมากขึ้น และเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรพัฒนาสินค้าของตนให้ตรงความต้องการของตลาดต่างประเทศต่อไป