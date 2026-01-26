“พาณิชย์” ช่วยชาวสวนมะพร้าวน้ำหอม เปิดจุดขาย กทม.-ปริมณฑล ดึงห้างรับซื้อ

กรมการค้าภายในช่วยเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอม เร่งกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต ทั้งเปิดให้เกษตรกรนำมาขายที่กระทรวงพาณิชย์ เปิดจุดจำหน่าย 20 แห่งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล พร้อมประสานห้างค้าส่งค้าปลีกนำเข้าไปจำหน่าย
นายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้เร่งดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมในพื้นที่แหล่งผลิตในจังหวัดราชบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม โดยมุ่งกระจายมะพร้าวออกนอกแหล่งผลิต เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายทั้งตลาดค้าส่งค้าปลีก และกระจายไปยังจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งอื่น ๆ อีกทั้งเข้ากำกับโครงสร้างราคาจากสวนจนถึงมือผู้บริโภคให้มีความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย เพื่อดูแลเกษตรกรขายผลผลิตได้ในราคาที่เหมาะสม
ภายใต้มาตรการดังกล่าวจะนำมะพร้าวน้ำหอมจากเกษตรกรมาจำหน่ายที่กระทรวงพาณิชย์ และเตรียมขยายจุดจำหน่ายเพิ่มเติมอีกไม่น้อยกว่า 20 แห่ง ในพื้นที่ชุมชนและจุดสำคัญทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีกำลังซื้อสูง ซึ่งจะช่วยขยายตลาดรองรับผลผลิตจากแหล่งปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ คาดว่าจะสามารถกระจายผลผลิตได้รวมไม่ต่ำกว่า 200,000 ลูก ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการพยุงและดันราคามะพร้าวน้ำหอมในพื้นที่ให้ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
“การกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งปลูก จะช่วยลดแรงกดดันด้านราคาในพื้นที่ และสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรกับตลาดปลายทางโดยตรง ทำให้เกษตรกรมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมมากขึ้น และกรมยังจะเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการดูดซับและกระจายผลผลิตในประเทศอย่างเต็มที่ เพื่อให้ราคามะพร้าวน้ำหอมในพื้นที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง” นายวิทยากรกล่าว
นอกจากนี้ กรมยังเตรียมแผนเชื่อมโยงมะพร้าวน้ำหอมเข้าสู่ห้างค้าปลีกค้าส่ง เพื่อขยายช่องทางการจำหน่ายในวงกว้าง รองรับปริมาณผลผลิตในระยะต่อไป และเสริมความมั่นคงด้านตลาดให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมด้วย
สำหรับสถานการณ์ราคามะพร้าวน้ำหอมในช่วงที่ผ่านมา พบว่าปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดผลกระทบด้านราคา เนื่องจากจีน ซึ่งเป็นตลาดนำเข้าหลัก ได้ลดปริมาณการนำเข้าในช่วงที่สภาพอากาศหนาวเย็น ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตในประเทศเหลือเพิ่มขึ้น ซึ่งกรมได้เข้าไปช่วยเหลือ เพิ่มช่องทางการจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง และคาดว่า แนวโน้มในระยะต่อไปจีนจะเพิ่มการนำเข้า บวกกับมาตรการที่กรมได้เข้าไปดูแล จะทำให้ราคามะพร้าวกลับเข้าสู่ภาวะสมดุล