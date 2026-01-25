“พาณิชย์”อบรม RVC รอบ 4 เจาะลึกอุตสาหกรรมยานยนต์-ยานยนต์ รับกติกาใหม่สหรัฐฯ

กรมการค้าต่างประเทศ จัดสัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อ “RVC–Transshipment : การเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ตามหลักเกณฑ์ใหม่ของสหรัฐฯ” วันที่ 29 ม.ค.นี้ เป็นรอบที่ 4 เน้นให้ความรู้เฉพาะกลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วน ที่เป็นอุตสาหกรรมสำคัญ มีมูลค่าส่งออกไปสหรัฐฯ สูง เพื่อให้การส่งออกเป็นไปอย่างถูกต้อง ลดความเสี่ยงการสวมสิทธิ์ถิ่นกำเนิด และกระทบต่อการส่งออกของไทย
นางอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อ “RVC–Transshipment : การเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ตามหลักเกณฑ์ใหม่ของสหรัฐฯ” วันที่ 29 ม.ค.2569 ที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นรอบที่ 4 ภายหลังจากได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากการจัดสัมมนาในรอบที่ผ่านมา โดยในรอบนี้ มุ่งเน้นการให้ความรู้เชิงลึกเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมสำคัญที่มีมูลค่าการส่งออกสูงไปยังตลาดสหรัฐฯ เพื่อให้การยื่นขอออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดในการส่งออกไปสหรัฐฯ เป็นไปอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
“การสัมมนาในครั้งนี้ มุ่งเน้นการรับมือมาตรการภาษีของสหรัฐฯ และลดความเสี่ยงจากการสวมสิทธิ์ถิ่นกำเนิดสินค้า (Transshipment) โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการส่งออกสูงอย่างอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นและรักษาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลก”
สำหรับสาระสำคัญในการจัดสัมมนา ผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้ครอบคลุมหลายด้าน ได้แก่ ความคืบหน้าการเจรจาภาษีตอบโต้ (Reciprocal Tariff) ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin: ROO) ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับการคำนวณ RVC สำหรับสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ แนวทางปฏิบัติและการขอรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตามหลักเกณฑ์ใหม่ของสหรัฐฯ รวมทั้งกรณีศึกษา (Case Study) ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้กฎถิ่นกำเนิดสินค้าและประเด็นความเสี่ยงด้าน Transshipment เพื่อให้ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์สามารถดำเนินการส่งออกเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎถิ่นกำเนิด
การจัดสัมมนาในเรื่องนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของกรมในการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทยต่อมาตรการทางการค้าของประเทศคู่ค้า ช่วยให้ผู้ส่งออกเข้าใจขั้นตอนการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตามหลักเกณฑ์ใหม่ของสหรัฐฯ และการลดความเสี่ยงจากการสวมสิทธิถิ่นกำเนิดสินค้า (Transshipment) โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งถูกจับตามองด้านการตรวจสอบถิ่นกำเนิดสินค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์มาตรการการค้าในปัจจุบัน
โดยผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารการนำเข้าและรับรองถิ่นกำเนิด โทร. 02 547 5085 เว็บไซต์ www.dft.go.th สายด่วน 1385 และ Facebook : กองบริหารการนำเข้าและรับรองถิ่นกำเนิด