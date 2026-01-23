รฟท.พร้อมเปิดเดินรถ”แก่งคอย – ปากช่อง – นครราชสีมา”24 ม.ค.นี้ เข้มมาตรการปลอดภัยทุกมิติ

การรถไฟฯ ยืนยันความพร้อมเปิดเดินรถสายตะวันออกเฉียงเหนือช่วงชุมทางแก่งคอย – ปากช่อง – นครราชสีมา 24 ม.ค.นี้หลังยกระดับมาตรการความปลอดภัยเข้มงวดทุกมิติ
การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) แจ้งความพร้อมในการเปิดเดินขบวนรถสายะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงสถานีชุมทางแก่งคอย – ปากช่อง – นครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2569 ภายหลังจากการดำเนินการตรวจสอบและรับรองด้านความปลอดภัยอย่างรอบคอบ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนผู้ใช้บริการ
ภายหลังเหตุการณ์ที่ผ่านมา การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ยกระดับมาตรการความปลอดภัยในการเดินรถและการปฏิบัติงานก่อสร้างใกล้แนวทางรถไฟทั่วประเทศ โดยออกคำสั่งเฉพาะกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยที่ทุกหน่วยงานและผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันซ้ำอีก
มาตรการสำคัญที่ดำเนินการ ได้แก่
1. การดำเนินงานก่อสร้างที่มีความเสี่ยงต้องทำเฉพาะช่วงปิดทางและช่วงว่างจากการเดินรถ (Window Time)
2. การตรวจพื้นที่และจัดทำบันทึกพิจารณาร่วมของทุกฝ่ายก่อนเริ่มงาน
3. การจัดเจ้าหน้าที่ประจำต้นทาง–ปลายทาง และพนักงานเฝ้าระวัง (Lookout Man)
4. การหยุดกิจกรรมก่อสร้างทันทีเมื่อมีการเปิดทางให้ขบวนรถผ่าน
5. การกำกับควบคุมผู้รับจ้างโดยฝ่ายเจ้าของโครงการอย่างเคร่งครัด
6.การกำหนดความเร็วขบวนรถและติดตั้งป้ายเตือนในพื้นที่ก่อสร้างอย่างครบถ้วน
ขณะเดียวกัน ได้ดำเนินการรื้อย้ายโครงสร้างและอุปกรณ์จากเหตุเครนก่อสร้างในโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย–จีน ออกจากพื้นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมซ่อมแซมและตรวจสอบสภาพทางรถไฟอย่างละเอียด รวมทั้ง นำรถโดยสารคันเกิดเหตุขนบรรทุกขึ้นรถเทรเลอร์ และรถไฟลำเลียงไปเก็บรักษาไว้ในพื้นที่ปิด มีประตูปิดล็อคและมี รปภ. ดูแลความปลอดภัยภายในโรงรถจักรนครราชสีมา
อย่างไรก็ตาม ในวันนี้ (23 มกราคม 2569) เจ้าหน้าที่ของการรถไฟฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบริษัทผู้รับจ้าง ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยขั้นสุดท้าย และมีการรับรองความปลอดภัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด ก่อนเปิดการเดินรถอย่างเป็นทางการในวันที่ 24 มกราคม 2569 เวลา 05.00 น. โดยการเปิดเดินขบวนรถในเส้นทางดังกล่าว เที่ยวขึ้นจะเริ่มจากขบวนรถท้องถิ่นที่ 431 ชุมทางแก่งคอย – ขอนแก่น และเที่ยวล่องจะเป็นขบวนรถธรรมดาที่ 234 สุรินทร์ – กรุงเทพ (หัวลำโพง)
นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การเปิดเดินรถครั้งนี้ดำเนินการตามมาตรการเพิ่มความปลอดภัยเป็นสำคัญ โดยจะมีการติดตามและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดทุกช่วงของการก่อสร้าง เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างมั่นใจ
การรถไฟแห่งประเทศไทยยืนยันว่า ความปลอดภัยของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด และจะเดินหน้าปรับปรุงมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริการรถไฟ พร้อมขอความร่วมมือประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากช่องทางประชาสัมพันธ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นหลัก ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบเวลาและตำแหน่งขบวนรถแบบเรียลไทม์ได้ทางเว็บไซต์ https://ttsview.railway.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีรถไฟทั่วประเทศ และศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง