รฟท.สรุปใหม่"เครนหล่นทับรถไฟ"เสียชีวิต 30 ราย จ่ายชดเชยรายละ 1.69 ล้านบาท

รฟท.สรุปใหม่ เครนหล่นทับขบวนรถไฟที่ สีคิ้ว ยอดเสียชีวิต 30 ราย ชดเชยรายละ 1.69 ล้านบาท บาดเจ็บ 66 ราย กลับบ้านได้แล้ว 52 ราย มอบกระเช้าและเงินเยียวยาเบื้องต้น หากทรัพย์สินเสียหายสามารถยื่นเรื่องต่อการรถไฟฯ เป็นรายกรณี วานนี้ (16 ม.ค.) รองผู้ว่าฯรฟท. ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ แสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2569 นายอวิรุทธ์ ทองเนตร รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) พร้อมผู้บริหาร เป็นผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย เข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพของผู้เสียชีวิตจากเหตุเครนก่อสร้างหล่นใส่ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 21 ณ วัดไผ่เหลือง เพื่อแสดงความเสียใจและให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น อุบัติเหตุจากกรณีดังกล่าวสามารถสรุปตัวเลขผู้โดยสารที่อยู่บนขบวนรถ ณ จุดเกิดเหตุ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2569 จำนวน 157 คน รถไฟคันที่ 1 จำนวน 54 คน คันที่ 2 จำนวน 53 คน และคันที่ 3 จำนวน 45 คน มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 30 ราย เป็นผู้โดยสารรถไฟ 29 ราย พนักงานบริษัท อิตาเลี่ยนไทย จำกัด 1 ราย สามารถยืนยันตัวตนได้แล้ว 29 ราย ส่วนผู้บาดเจ็บมีจำนวน 66 ราย แพทย์อนุญาตให้เดินทางกลับบ้านได้ จำนวน 52 ราย เหลือพักรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลอีก 14 ราย
การรถไฟแห่งประเทศไทย ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียในครั้งนี้ และยืนยันความพร้อมในการดูแลช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ โดยมีจำนวนตัวเลขในการจ่ายเงินเยียวยากรณีผู้เสียชีวิต เป็นจำนวน 1,690,000.- บาท ประกอบด้วย เงินพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา จำนวน 200,000.- บาท เงินช่วยเหลือจากการรถไฟฯ จำนวน 340,000.- บาท และเงินจากบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) และประกันภัย จำนวน 1,150,000.- บาท ซึ่งในเบื้องต้นการรถไฟฯ และบริษัท อิตาเลียนไทยฯ จะมอบค่าบำเพ็ญกุศลศพ รายละ 80,000.- บาท และ 150,000.- บาท ตามลำดับ และจะประสานกับญาติในการติดต่อรับเงินเยียวยาส่วนที่เหลือในภายหลัง
ส่วนกรณีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ การรถไฟฯ ได้มอบกระเช้าและเงินเยียวยาเบื้องต้น และหากทรัพย์สินมีความเสียหาย หรือสูญหาย ผู้ได้รับผลกระทบสามารถยื่นเรื่องต่อการรถไฟฯ เพื่อพิจารณาชดใช้ค่าเสียหายเป็นรายกรณีต่อไป
นอกจากนี้ ตามที่การรถไฟฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนเส้นทางการเดินรถสายอุบลราชธานี ไปใช้เส้นทางชุมทางแก่งคอย - ชุมทางบัวใหญ่ - นครราชสีมา แทนเป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ ผู้โดยสารที่ถือตั๋วโดยสารและมีกำหนดเดินทาง ระหว่างวันที่ 14 - 19 มกราคม 2569 หากไม่ประสงค์จะเดินทางสามารถแจ้งความประสงค์ขอคืนเงินได้ที่ สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง