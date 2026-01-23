“พาณิชย์”ผนึกรัฐ-เอกชน ทำแผนรับมือทุเรียนปี 69 ตั้งแต่ต้นฤดูกาล

กรมการค้าภายในหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ติดตามสถานการณ์ทุเรียนปี 69 เชิงรุกตั้งแต่ต้นฤดูกาล ทั้งติดตามปริมาณผลผลิต สถานการณ์ตลาด ความต้องการทั้งในและต่างประเทศ เพื่อบริหารจัดการทุเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รักษาระดับราคาให้เกษตรกร เผยทุเรียนภาคตะวันออกเริ่มออก เม.ย.นี้ ภาคใต้ มิ.ย. ประเมินตลาดส่งออกไปจีนยังดี เตรียมจัดแคมเปญยกระดับภาพลักษณ์ทุเรียนคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่น
นายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อติดตามสถานการณ์ทุเรียนไทยในปี 2569 เป็นการเตรียมความพร้อมเชิงรุกตั้งแต่ต้นฤดูกาล โดยจะมีการติดตามปริมาณผลผลิต สถานการณ์ตลาด และแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การบริหารจัดการทุเรียนไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และรักษาเสถียรภาพราคาให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม
โดยฤดูกาลผลิตทุเรียนปีนี้ คาดว่า ผลผลิตทุเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออกจะเริ่มทยอยออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือน เม.ย. และออกมากที่สุดในช่วงเดือน พ.ค.-มิ.ย. ส่วนทุเรียนภาคใต้จะทยอยออกสู่ตลาดต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเดือน มิ.ย. เป็นต้นไป ซึ่งกรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะติดตามการออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้วางแผนการบริหารจัดการตลาดและการกระจายผลผลิตให้เหมาะสมกับปริมาณผลผลิตในแต่ละช่วง
นอกจากนี้ กรมได้เร่งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการ และภาคเอกชน สำรวจความต้องการของตลาดในแต่ละช่วงฤดูกาล ทั้งในด้านสายพันธุ์ ระดับความสุก คุณภาพ และรูปแบบการบริโภค เพื่อนำข้อมูลมาใช้วางแผนการตลาดและการกระจายผลผลิตอย่างตรงจุด ลดความเสี่ยงปัญหาผลผลิตกระจุกตัว และเพิ่มโอกาสทางการค้าให้กับทุเรียนไทย
สำหรับการส่งออก คาดว่า ทุเรียนไทยปีนี้ยังมีโอกาสขยายตลาดส่งออก โดยเฉพาะตลาดจีน จากความเชื่อมั่นในคุณภาพทุเรียนไทย ซึ่งสามารถส่งออกได้ทั้งในรูปแบบผลสด เนื้อทุเรียน รวมถึงการนำทุเรียนไปแปรรูปเป็นวัตถุดิบอาหาร เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดที่มีความหลากหลายมากขึ้น และช่วยกระจายผลผลิตออกจากตลาดในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก
นายวิทยากรกล่าวว่า ทุเรียนไทยไม่ใช่แค่ผลไม้ตามฤดูกาล แต่เป็นสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าสูงและมีภาพลักษณ์ระดับโลก กรมจึงให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมทั้งระบบ ตั้งแต่ข้อมูลตลาด การเชื่อมโยงช่องทางจำหน่าย ไปจนถึงการสื่อสารภาพลักษณ์สินค้าให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ โดยกรมจะเดินหน้าติดตามสถานการณ์ทุเรียนอย่างต่อเนื่อง พร้อมปรับมาตรการให้สอดรับกับสถานการณ์จริง เพื่อให้ทุเรียนไทยสามารถแข่งขันได้ในตลาด และสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรในระยะยาว
ขณะเดียวกัน กรมอยู่ระหว่างเตรียมแคมเปญยกระดับภาพลักษณ์ทุเรียนไทย โดยเน้นจุดเด่นด้านคุณภาพ มาตรฐาน และความหลากหลายของสายพันธุ์ ซึ่งเป็นจุดแข็งของทุเรียนไทย ควบคู่กับการส่งเสริมการบริโภคอย่างเหมาะสม และการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในประเทศและตลาดต่างประเทศ ผ่านการทำตลาดร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชน ห้างค้าปลีก และช่องทางออนไลน์ เพื่อขยายการรับรู้และเพิ่มมูลค่าให้กับทุเรียนไทยอย่างยั่งยืน