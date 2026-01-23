DITP นำผู้ประกอบการร่วมงาน Thailand Week 2026 ฮานอย คาดขาย 100 ล้าน

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) นำผู้ประกอบการไทย 99 บริษัท และผู้นำเข้าเวียดนามที่นำเข้าสินค้าไทย 16 บริษัท เข้าร่วมจัดงาน Thailand Week 2026 ณ กรุงฮานอย ตั้งเป้ามูลค่าซื้อขายภายใน 1 ปี มากกว่า 100 ล้านบาท พร้อมจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ สินค้าแม่และเด็ก ตกลงซื้อขาย 45 ล้านบาท
น.ส.สุนันทา กังวาลกุลกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้นางสุภาพร สุขมาก รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นำผู้ประกอบการไทยจำนวน 99 บริษัท และผู้นำเข้าเวียดนามที่นำเข้าสินค้าไทย จำนวน 16 บริษัท เข้าร่วมงาน Thailand Week 2026 ณ กรุงฮานอย ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-25 ม.ค.2569 ประกอบด้วยสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม สินค้าสุขภาพและความงาม สินค้าแฟชัน เครื่องประดับ และสินค้าผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยง โดยตั้งเป้าหมายมูลค่าการซื้อขายภายใน 1 ปี มากกว่า 100 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มมูลค่าการส่งออกของไทยไปเวียดนามได้เพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ ภายในการจัดงาน ได้มีการจัดกิจกรรมการเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) กลุ่มสินค้าแม่และเด็ก ซึ่งเป็นสินค้าที่มีศักยภาพสูงในตลาดเวียดนาม มีผู้ส่งออกจากไทยเข้าร่วม 24 บริษัท และมีผู้นำเข้าจากเวียดนามเข้าร่วม 50 บริษัท รวมจำนวนการจับคู่เจรจาธุรกิจมากกว่า 151 คู่เจรจาการค้า คาดการณ์การมูลค่าสั่งซื้อภายใน 1 ปี มากกว่า 45 ล้านบาท โดยกิจกรรม Business Matching ดังกล่าว เป็นกลไกสำคัญในการต่อยอดความร่วมมือทางการค้า ระหว่างคู่ค้าชาวไทยและเวียดนามในระยะยาว
ขณะเดียวกัน ได้มีการหารือร่วมกับผู้นำเข้าที่สำคัญในตลาดเวียดนาม เพื่อบุกขยายตลาดสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดเวียดนาม ได้แก่ บริษัท White Ocean Vet JSC บริษัท Vinh Tien Trading บริษัท Chance and Challenge Company Limited (C.A.C) บริษัท Wincommerce General Commercial Services JSC (MASAN Group) และบริษัท Central Retail Vietnam รวมถึงได้มีการหารือร่วมกับที่ปรึกษากิตติมศักดิ์กระทรวงพาณิชย์ (HTA) เพื่อหาลู่ทางขยายตลาด และสอบถามปัญหาอุปสรรคที่สามารถขจัดปัญหา เพื่อจะช่วยเพิ่มมูลค่าและสินค้าไทยในตลาดเวียดนามได้ต่อไป