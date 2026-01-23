xs
xsm
sm
md
lg

GISTDA จับมือ KPMG เปิดพิมพ์เขียว “Thailand Spaceport” วางรากฐานเศรษฐกิจอวกาศไทยสู่เวทีโลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA กล่าวว่า รายงานฉบับนี้ถือเป็นหมุดหมายสำคัญของการเตรียมความพร้อมประเทศไทยสู่ “เศรษฐกิจอวกาศใหม่” (New Space Economy) โดยชี้ว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอวกาศไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณมหาศาลเสมอไป ประเทศไทยสามารถเริ่มต้นได้จากการพัฒนา Spaceport ระดับ Suborbital บนพื้นที่ที่มีศักยภาพทางภูมิศาสตร์และกายภาพ ซึ่งผลการศึกษาที่ครอบคลุมทั้งด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ และผลกระทบทางสังคม สะท้อนว่าพื้นที่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) หรือภาคใต้ สามารถพัฒนาเป็นประตูสู่อวกาศของประเทศได้

ทั้งนี้ การศึกษาประเมินพื้นที่ศักยภาพ 3 แห่ง ได้แก่ เกาะจวง–เกาะจาน จังหวัดชลบุรี สนามบินอู่ตะเภา จังหวัดระยอง และแหลมสนอ่อน จังหวัดสงขลา โดยพื้นที่ที่มีความเหมาะสมสูงสุดคือ เกาะจวง–เกาะจาน ด้วยงบลงทุนเริ่มต้นต่ำสุดประมาณ 376 ล้านบาท เนื่องจากเป็นพื้นที่ราชพัสดุและมีภูมิประเทศเอื้อต่อการปล่อยจรวด รองลงมาคือสนามบินอู่ตะเภา ซึ่งต้องใช้งบลงทุนราว 828 ล้านบาทเพื่อปรับปรุงมาตรฐานด้านความปลอดภัย และพื้นที่แหลมสนอ่อน จังหวัดสงขลา แม้มีพิกัดใกล้เส้นศูนย์สูตร แต่มีต้นทุนสูงกว่า 4,000 ล้านบาท จากค่าใช้จ่ายด้านที่ดินเอกชน ทำให้ความคุ้มค่าลดลง โดยหากดำเนินโครงการคาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างไม่เกิน 5 ปี

ในด้านการวิเคราะห์ทางการเงินและเศรษฐศาสตร์ พบว่าพื้นที่เกาะจวง–เกาะจานเป็นแห่งเดียวที่มีค่า Economic NPV เป็นบวก สะท้อนถึงผลประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวม ทั้งการจ้างงานอุตสาหกรรมไฮเทค การขยายห่วงโซ่อุปทาน และการท่องเที่ยวเชิงอวกาศ ขณะที่ค่า Financial NPV ของทุกพื้นที่ยังติดลบ ซึ่งเป็นลักษณะทั่วไปของโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ในระยะแรกที่มุ่งสร้างฐานรากมากกว่าผลกำไรเชิงพาณิชย์

สำหรับผลตอบแทนทางสังคม (SROI) การพัฒนา Spaceport ที่เกาะจวง–เกาะจานสามารถสร้างคุณค่ากลับคืนสู่สังคมได้ถึง 1.79 เท่า หรือทุก 1 บาทของเงินลงทุน จะสร้างมูลค่าทางสังคมประมาณ 1.79 บาท ผ่านการพัฒนาทุนมนุษย์ การส่งเสริมทักษะ STEM การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผู้เชี่ยวชาญต่างชาติสู่บุคลากรไทย ตลอดจนการสร้างรายได้ใหม่และความยั่งยืนให้กับชุมชนโดยรอบ

ดร.ปกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า รายงานเสนอแนวทางพัฒนาแบบเป็นขั้นตอน (Phased Approach) โดยเริ่มจากการทดสอบและปล่อยจรวดระดับ Suborbital ในระยะแรกภายใน 2–5 ปี ซึ่งช่วยลดความเสี่ยง ใช้เทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อน และใช้งบประมาณน้อยกว่า พร้อมสร้างประสบการณ์จริงด้านการปฏิบัติการ การบริหารจัดการน่านฟ้า และมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อเตรียมบุคลากรไทยก่อนก้าวสู่ภารกิจระดับวงโคจรในอนาคต

แม้โครงการ Thailand Spaceport จะเผชิญความท้าทายด้านเทคโนโลยี กฎระเบียบ และภูมิศาสตร์ แต่ผลการศึกษายืนยันว่าโครงการมีความเป็นไปได้และคุ้มค่า การลงทุนครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการสร้างฐานปล่อยจรวด แต่คือการ “ปักหมุด” ประเทศไทยบนแผนที่อวกาศโลก เปิดโอกาสใหม่ให้กับคนรุ่นใหม่ และเป็นก้าวยุทธศาสตร์สำคัญต่ออนาคตเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของประเทศในทศวรรษหน้า

GISTDA จับมือ KPMG เปิดพิมพ์เขียว “Thailand Spaceport” วางรากฐานเศรษฐกิจอวกาศไทยสู่เวทีโลก
GISTDA จับมือ KPMG เปิดพิมพ์เขียว “Thailand Spaceport” วางรากฐานเศรษฐกิจอวกาศไทยสู่เวทีโลก
GISTDA จับมือ KPMG เปิดพิมพ์เขียว “Thailand Spaceport” วางรากฐานเศรษฐกิจอวกาศไทยสู่เวทีโลก
GISTDA จับมือ KPMG เปิดพิมพ์เขียว “Thailand Spaceport” วางรากฐานเศรษฐกิจอวกาศไทยสู่เวทีโลก
GISTDA จับมือ KPMG เปิดพิมพ์เขียว “Thailand Spaceport” วางรากฐานเศรษฐกิจอวกาศไทยสู่เวทีโลก
กำลังโหลดความคิดเห็น