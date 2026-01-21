“พาณิชย์”เปิดหลักสูตร DIP e-Learning เพิ่มพูนความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา

กรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดตัวหลักสูตร DIP e-Learning โฉมใหม่ ชูแนวคิด IP Learn+ แหล่งเรียนรู้และคลังข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาที่ทันสมัย เข้าถึงง่ายทุกที่ทุกเวลา เฟสแรกมุ่งอัปสกิล 3 กลุ่มเป้าหมาย ภาคธุรกิจและผู้ประกอบการ ภาคการศึกษาและประชาชน และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เพื่อยกระดับความรู้ ความเข้าใจ และนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ได้จริง เรียน ครบ รับใบประกาศ พร้อมลุ้นรับของรางวัล ถึง 19 ก.พ.นี้
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบออนไลน์ DIP e-Learning โฉมใหม่ ภายใต้แนวคิด IP Learn+ แหล่งเรียนรู้และคลังข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาที่ทันสมัย เข้าถึงง่ายทุกที่ทุกเวลา เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาสู่ทุกภาคส่วนอย่างรวดเร็วและทั่วถึง โดยออกแบบหลักสูตรให้ตอบโจทย์แนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) เน้นความเข้าใจง่าย ใช้งานสะดวก และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจได้จริง เพื่อให้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจและยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ
โดยเฟสแรกของปี 2569 มีการเปิดตัวหลักสูตรแนะนำที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายหลัก 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ภาคธุรกิจและผู้ประกอบการ ประกอบด้วย 3 หลักสูตร คือ 1.หลักสูตรทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับผู้ประกอบการ SME มุ่งเน้นการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเครื่องมือทางการค้าและการบริหารจัดการในเชิงพาณิชย์ เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจว่าธุรกิจของตนมีทรัพย์สินทางปัญญาประเภทใดบ้าง และทำอย่างไรให้โลโก้ งานดีไซน์ หรือผลงานความคิดสร้างสรรค์ได้รับความคุ้มครอง พร้อมเรียนรู้แนวทางการใช้กลยุทธ์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงรุกและเชิงรับ 2.หลักสูตรการยื่นคำขอ e-Filing ของทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภทสำหรับผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมการยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง และ 3.หลักสูตรระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้า GI ไทย (Internal Control) เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าชุมชน สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถขออนุญาตใช้ตรา GI ได้อย่างถูกต้อง
กลุ่มที่ 2 ภาคการศึกษาและประชาชนทั่วไป ประกอบด้วย 2 หลักสูตร คือ 1.หลักสูตรความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาสากล (DL-101) ที่พัฒนาบทเรียนตามมาตรฐานหลักสูตรขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) เพื่อให้คนไทยเข้าถึงความรู้พื้นฐานทรัพย์สินทางปัญญาที่จำเป็นได้ง่ายขึ้น ครอบคลุมตั้งแต่ทรัพย์สินทางปัญญาในชีวิตประจำวัน สิทธิการคุ้มครองและข้อสังเกตที่ไม่ควรมองข้าม และความรู้ที่จำเป็นสำหรับนักสร้างสรรค์มือใหม่ และ 2.หลักสูตรความรู้ทั่วไปเรื่องสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาทสำคัญของ GI ที่มีต่อระบบเศรษฐกิจฐานรากของไทย
กลุ่มที่ 3 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา ประกอบด้วย 3 หลักสูตร คือ 1.หลักสูตรความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับเจ้าหน้าที่ และ 2.หลักสูตรการยื่นคำขอ e-Filing ของทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภทสำหรับเจ้าหน้าที่ เพื่อเสริมศักยภาพของเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดให้สามารถเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่กระบวนการยื่นคำขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในและต่างประเทศ การใช้งานระบบ DIP e-Service การคุ้มครองและปกป้องสิทธิกรณีถูกละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และ 3.หลักสูตรการตรวจสอบควบคุมคุณภาพสินค้า GI สำหรับคณะกรรมการผู้มีหน้าที่ตรวจสอบหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ (GI Certification Scheme for Inspector) เพื่อเสริมทักษะเฉพาะทางในการกำกับดูแลคุณภาพสินค้า GI
นางอรมนกล่าวว่า DIP e-Learning เป็นนวัตกรรมระบบบริหารจัดการการเรียนรู้และคลังความรู้ดิจิทัลที่ทันสมัย พร้อมเสริมองค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาครบวงจร โดยเน้นหลักสูตรการเรียนรู้ที่สนุก เข้มข้น เข้าใจง่าย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจได้จริง และยังมีบริการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) ที่รวบรวม e-Book และ e-Magazine ด้านทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม และข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการทำธุรกิจไว้มากมาย เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลที่ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการยุคใหม่ยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ ผู้ที่เรียนจบในแต่ละหลักสูตรและทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับประกาศนียบัตรในรูปแบบ Online Certificate พร้อมรับคะแนนสะสมจากการเรียนรู้และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดมีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัล อาทิ Airpods บัตรของขวัญมูลค่า 100 บาท รวมทั้งสิ้นกว่า 100 รางวัล โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดกติกาการร่วมสนุก พร้อมอัพสกิลความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาได้ที่ elearning.ipthailand.go.th โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สะสมคะแนนเพื่อร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 19 ก.พ.2569 นี้เท่านั้น