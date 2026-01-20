“พาณิชย์”ดันแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเงินทุน หนุน SME-Startup ทำธุรกิจ

กรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายแปลงทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นสินทรัพย์ทางการเงิน (IP Financing) เพื่อช่วยผู้ประกอบการ SME และ Startup สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ทั้งการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อระดมทุน และเพื่อหลักประกันทางธุรกิจ สร้างโอกาสขับเคลื่อนธุรกิจและสร้างการเติบโต
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “Thailand IP Finance & Valuation Connect 2026” ที่โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 กรุงเทพฯ ว่า ปัจจุบันโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศขับเคลื่อนด้วยผู้ประกอบการ SME และ Startup ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการจ้างงาน การสร้างมูลค่าเพิ่ม และการพัฒนานวัตกรรม ขณะเดียวกัน รูปแบบของธุรกิจของไทยได้เปลี่ยนผ่านสู่การพึ่งพาทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม หรือทรัพย์สินทางปัญญา และแม้โครงสร้างธุรกิจจะเปลี่ยนไป แต่กลไกทางการเงินยังคงยึดโยงกับสินทรัพย์ที่จับต้องได้เป็นหลัก ส่งผลให้ผู้ประกอบการจำนวนมาก โดยเฉพาะธุรกิจนวัตกรรมและเทคโนโลยี ยังคงเผชิญกับข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
โดยกรมได้มุ่งมั่นขับเคลื่อนแนวทางแปลงทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นสินทรัพย์ทางการเงิน (IP Financing) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการไทยให้สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สนองต่อนโยบาย Quick Big Win ของกระทรวงพาณิชย์ ด้วยการผลักดันให้นวัตกรรม งานวิจัยพัฒนา และผลงานการสร้างสรรค์ของคนไทยที่ได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา สามารถนำมาประเมินมูลค่าเพื่อเข้าถึงแหล่งทุนใน 2 มิติ ได้แก่ ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการระดมทุน (Raise Fund) และทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อหลักประกันทางธุรกิจ (Business Collateral) เพื่อยกระดับบทบาททรัพย์สินทางปัญญาจากการคุ้มครองสิทธิ์ตามกฎหมาย สู่การเป็นสินทรัพย์ที่เชื่อมโยงภาคธุรกิจให้เข้าถึงกลไกทางการเงิน ซึ่งจะเพิ่มโอกาสและทางรอดของ SME ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน อันจะนำไปสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
สำหรับงาน “Thailand IP Finance & Valuation Connect 2026” เป็นเวทีระดับนโยบายที่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Marco Alemán ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ร่วมกล่าวแสดงวิสัยทัศน์ โดยย้ำว่าทรัพย์สินทางปัญญา คือ หัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจในเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมที่ทั่วโลกต่างให้ความสำคัญ พร้อมชื่นชมบทบาทเชิงรุกของไทยในการยกระดับระบบทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศให้ก้าวไปอีกขั้น และยืนยันว่า WIPO พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของกรมทรัพย์สินทางปัญญาในทุกมิติ เพื่อวางรากฐานระบบนิเวศ IP Finance ของไทยให้เกิดขึ้นอย่างมั่นคงและเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้ ภายในงานยังได้มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนมุมมองต่อแนวทางการสร้างระบบนิเวศ IP Finance ของไทย โดยมีการศึกษาเรียนรู้แนวคิดและรูปแบบความสำเร็จด้าน IP Finance ของต่างประเทศ ตลอดจนแนวทางการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทภายในประเทศ รวมทั้งวิเคราะห์โอกาสและช่องทางในการระดมทุนสำหรับสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ของไทยในปัจจุบัน
ขณะเดียวกัน ยังมีการประชุมหารือเพื่อเสนอทิศทางการขับเคลื่อนระบบการเงินด้านทรัพย์สินทางปัญญาของไทย ทั้งการสร้างบุคลากรและผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา การยกระดับสมาคมประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาของไทยให้เป็นที่ยอมรับของภาคการเงิน กลไกการสนับสนุนและมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ และการต่อยอดโครงการนำร่อง WIPO IP Finance Pilot Project ซึ่งจะนำไปสู่การออกแบบ IP Finance Sandbox ของไทย เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาระบบนิเวศ IP Finance ของประเทศ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพเชิงนโยบาย ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ ภาคการเงิน หน่วยงานด้านวิจัยและนวัตกรรม และภาคธุรกิจ ร่วมกำหนดทิศทางและออกแบบนโยบายสร้างความเชื่อมั่น และเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ทั้งในมิติของการคัดเลือกทรัพย์สินทางปัญญา การประเมินมูลค่า และการนำทรัพย์สินทางปัญญามาใช้ประกอบการตัดสินใจทางการเงิน ภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มศักยภาพและโอกาสแก่ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะกลุ่ม SME และ Startup ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้หลากหลายและมีประสิทธิภาพ ช่วยลดข้อจำกัดทางการเงิน และเปิดโอกาสให้มีการนำทรัพย์สินทางปัญญามาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพ
“งานดังกล่าวถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการพัฒนาระบบ IP Finance ของประเทศไทย ซึ่งไม่ใช่มาตรการบังคับให้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันทางการเงินในทันที และไม่ใช่การเปลี่ยนกระบวนการพิจารณาสินเชื่อของสถาบันการเงิน แต่เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่เอื้อให้ทรัพย์สินทางปัญญาสามารถถูกนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาทางการเงินได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม และเป็นต้นทางของการสร้างมูลค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต”นางอรมนกล่าว