ตั้งบริษัทใหม่ปี 68 จำนวน 85,251 ราย ทุนจะทะเบียน 2.64 แสนล้าน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเผยการจัดตั้งธุรกิจใหม่ เดือน ธ.ค.68 มีจำนวน 5,187 ราย เพิ่มขึ้น 18.51% รวมทั้งปี 68 มีจำนวน 85,251 ราย ลด 2.68% ทุนจดทะเบียนสะสม 264,237 ล้านบาท ลด 7.53% เหตุการเมือง หนี้ครัวเรือน เศรษฐกิจชะลอตัว ปัญหาไทย-กัมพูชา เป็นตัวฉุด ส่วนปี 69 ตั้งเป้าตั้งบริษัทใหม่ 85,000-87,000 ราย
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่เดือน ธ.ค.2568 มีจำนวน 5,187 ราย เพิ่มขึ้น 18.51% ทุนจดทะเบียน 13,385 ล้านบาท ลดลง 41.54% ส่วนภาพรวมการตั้งธุรกิจใหม่ทั้งปี 2568 (ม.ค.-ธ.ค.) มีจำนวน 85,251 ราย ลดลง 2.68% ทุนจดทะเบียนสะสม 264,237 ล้านบาท ลดลง 7.53% ซึ่งสาเหตุที่ทำให้ยอดตั้งบริษัทใหม่ลดลง มาจากความไม่แน่นอนทางการเมืองและสภาพเศรษฐกิจ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น สถานการณ์ทางการเมือง หนี้ครัวเรือน เศรษฐกิจโลกชะลอตัว สถานการณ์ความขัดแย้งพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ล้วนส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ
ทั้งนี้ ในปี 2568 ที่ผ่านมา มีธุรกิจตั้งใหม่ที่น่าสนใจ 3 อันดับแรก คือ ธุรกิจบริการอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนธุรกิจ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ธุรกิจโรงแรม รีสอร์ตและห้องชุด และธุรกิจขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร
ส่วนการจดทะเบียนเลิกประกอบกิจการ เดือน ธ.ค.2568 มีจำนวน 6,112 ราย เพิ่มขึ้น 0.77% ทุนนจดทะเบียนเลิกอยู่ที่ 17,797 ล้านบาท ลดลง 49.30% และยอดรวมทั้งปี 2568 การจดทะเบียนเลิกมีจำนวน 22,783 ราย ลดลง 3.78% ทุนจดทะเบียนเลิก 106,594 ล้านบาท ลดลง 37.73%
สำหรับปี 2569 กรมได้ตั้งเป้าการจดทะเบียนธุรกิจอยู่ระหว่าง 85,000-87,000 ราย โดยไม่ปัจจัยสนับสนุนจากการออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ภายหลังจากมีรัฐบาลใหม่ การการกระตุ้นการท่องเที่ยว และฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาประเทศไทย
ทั้งนี้ ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค.2568) มีธุรกิจที่จดทะเบียนนิติบุคคลรวมทั้งสิ้น 2,050,079 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 31.88 ล้านล้านบาท โดยมีนิติบุคคลดำเนินกิจการอยู่ 967,210 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 23.42 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นบริษัทจำกัด 769,590 ราย คิดเป็น 79.57% ของจำนวนนิติบุคคลที่ดำเนินกิจการอยู่ทั้งหมด ทุนจดทะเบียนรวม 17.37 ล้านล้านบาท ห้างหุ้นส่วนจำกัดและห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 196,115 ราย คิดเป็น 20.28% ของจำนวนนิติบุคคลที่ดำเนินกิจการอยู่ทั้งหมด ทุนจดทะเบียนรวม 0.43 ล้านล้านบาท และบริษัทมหาชนจำกัด 1,505 ราย คิดเป็น 0.15% ของจำนวนนิติบุคคลที่ดำเนินกิจการอยู่ทั้งหมด ทุนจดทะเบียนรวม 5.62 ล้านล้านบาท
โดยกลุ่มนิติบุคคลที่มีสัดส่วนการจดทะเบียนมากที่สุด คือ กลุ่มบริการ มีจำนวน 525,178 ราย ทุนจดทะเบียน 13.69 ล้านล้านบาท รองลงมา คือ กลุ่มค้าส่ง ค้าปลีก 316,894 ราย ทุนจดทะเบียน 2.62 ล้านล้านบาท และกลุ่มผลิต 125,138 ราย ทุนจดทะเบียน 7.11 ล้านล้านบาท คิดเป็น 54.30%, 32.76% และ 12.94% ของจำนวนนิติบุคคลที่ดำเนินกิจการอยู่ตามลำดับ