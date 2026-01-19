สทร.เปิด 2 มาตรฐานก่อสร้าง-ตรวจสอบรถไฟความเร็วสูง มีมาตรฐานความปลอดภัยกำกับ

สทร. ย้ำบทบาทพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยงานก่อสร้างระบบราง เปิด 2 มาตรฐาน ก่อสร้าง-ตรวจสอบ การติดตั้งโครงสร้างทางยกระดับ รถไฟความเร็วสูง หลังเหตุอุบัติเหตุ เครนถล่มที่สีคิ้ว
จากเหตุ อุบัติเหตุเครนก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงร่วงหล่นทับขบวนรถไฟด่วนพิเศษ ขบวนที่ 21 เส้นทางกรุงเทพฯ–อุบลราชธานี บริเวณบ้านถนนคต อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2569 ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน และส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อความปลอดภัยของระบบขนส่งทางรางของประเทศ
สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) หรือ สทร. ในฐานะหน่วยงานกลางด้านการวิจัย พัฒนา และกำหนดมาตรฐานระบบรางของประเทศ ได้ตอกย้ำบทบาทความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการและมาตรฐานความปลอดภัย โดยได้ดำเนินการจัดทำและเผยแพร่มาตรฐานด้านการก่อสร้างโครงสร้างทางยกระดับสำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูง เพื่อใช้เป็นกรอบอ้างอิงทางเทคนิคในการยกระดับความปลอดภัยของงานก่อสร้างให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรมที่ถูกต้องและตรวจสอบได้
มาตรฐานดังกล่าวประกอบด้วยจำนวน 2 ฉบับ ได้แก่
1) มาตรฐานการก่อสร้างสำหรับงานติดตั้งเกอร์เดอร์รูปกล่องแบบชิ้นส่วนชนิดหล่อสำเร็จ ด้วยวิธีช่วงต่อช่วงโดยแกนทรีลำเลียง สำหรับโครงสร้างทางยกระดับในโครงการรถไฟความเร็วสูง เลขที่ สทร. HSR–CT–3004:2569
https://www.rtrda.or.th/3d-flip-book/hsr-ct-3004-2569
2) มาตรฐานการตรวจสอบ การทดสอบ และการประเมินผลสมรรถนะของแกนทรีลำเลียง สำหรับงานติดตั้งเกอร์เดอร์รูปกล่องแบบชิ้นส่วนชนิดหล่อสำเร็จ สำหรับโครงสร้างทางยกระดับในโครงการรถไฟความเร็วสูง เลขที่ สทร. HSR–CT–4013:2569
https://www.rtrda.or.th/3d-flip-book/hsr-ct-4013-2569
การจัดทำมาตรฐานทั้งสองฉบับสะท้อนบทบาทของ สทร. ในการพัฒนาองค์ความรู้เชิงลึกด้านวิศวกรรมระบบราง โดยครอบคลุมการบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกขั้นตอนของกระบวนการก่อสร้าง ตั้งแต่การออกแบบ การผลิตในโรงงาน การควบคุมคุณภาพวัสดุ การขนส่งชิ้นส่วน ไปจนถึงการยกและติดตั้งโครงสร้าง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างปลอดภัย มีมาตรฐานเดียวกัน และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้
นอกจากนี้ มาตรฐานดังกล่าวยังให้ความสำคัญกับการตรวจสอบ การทดสอบ และการประเมินสมรรถนะของแกนทรีลำเลียง ซึ่งเป็นเครื่องจักรหลักในกระบวนการติดตั้งเกอร์เดอร์รูปกล่องสำหรับโครงสร้างทางยกระดับ โดยกำหนดหลักเกณฑ์ด้านเทคนิคที่ชัดเจน เพื่อยืนยันความพร้อมใช้งานของเครื่องจักร ลดความบกพร่องเชิงวิศวกรรม และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงในงานก่อสร้างระบบราง
สทร. ยืนยันความมุ่งมั่นในการทำหน้าที่เป็นกลไกหลักด้านวิชาการและมาตรฐานระบบรางของประเทศ ทำหน้าที่เชื่อมโยงองค์ความรู้ งานวิจัย และการกำหนดมาตรฐานเข้ากับการใช้งานจริงในภาคสนาม เพื่อยกระดับความปลอดภัย ความเชื่อถือได้ และความยั่งยืนของระบบขนส่งทางรางไทยในระยะยาว พร้อมทั้งมุ่งหวังให้มาตรฐานดังกล่าวเป็นกรอบอ้างอิงทางเทคนิคขั้นต่ำสำหรับวิศวกร ผู้ควบคุมงาน และผู้ตรวจสอบ ในการกำกับดูแลโครงการก่อสร้างให้เป็นไปอย่างรัดกุม โปร่งใส และเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้ สทร. ยังได้ดำเนินการจัดทำและเผยแพร่มาตรฐานด้านระบบรางในสาขาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบไฟฟ้าและอาณัติสัญญาณ งานก่อสร้าง การทดสอบ และการบำรุงรักษา เพื่อสนับสนุนการพัฒนา ยกระดับความปลอดภัย และเสริมสร้างความเชื่อถือได้ของระบบขนส่งทางรางของประเทศในภาพรวม ผู้สนใจสามารถศึกษาและเข้าถึงมาตรฐานระบบรางของ สทร. ได้ที่เว็บไซต์: https://www.rtrda.or.th/มาตรฐานระบบราง-สทร