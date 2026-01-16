“ศุภจี”ถกเอกอัครราชทูตคาซัคสถาน เห็นพ้องเดินหน้าร่วมมือขยายการค้า

“ศุภจี”หารือเอกอัครราชทูตคาซัคสถาน เห็นพ้องเดินหน้าการเป็นพันธมิตร ส่งเสริมความร่วมมือรอบด้าน เพื่อขับเคลื่อนการค้าระหว่างกัน เผยชวนไทยเปิดสำนักงานทูตพาณิชย์ ตกลงจัดประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า ครั้งที่ 1 โดยเร็ว และจัดประชุมภาคเอกชนคู่ขนานกันไปด้วย สองฝ่ายยังชวนให้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่แต่ละฝ่ายจัดด้วย
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 ม.ค.2569 ที่ผ่านมา ได้หารือกับนายมาร์กูลัน ไบมูคัน เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานประจำประเทศไทย ที่กระทรวงพาณิชย์ เพื่อหารือแนวทางส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการค้าและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับคาซัคสถานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยในการหารือทั้งสองฝ่ายเน้นย้ำถึงโอกาสในการเป็นพันธมิตรที่จะส่งเสริมความร่วมมืออย่างรอบด้านระหว่างกัน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเป็นห่วงโซ่อุปทานระหว่างกัน โดยเฉพาะในสินค้าเกษตรและอาหาร การร่วมมือกันส่งเสริมและพัฒนาทักษะของ SME
ทั้งนี้ คาซัคสถานเป็นตลาดใหม่ที่น่าสนใจสำหรับไทย เนื่องจากมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง โดยคาซัคสถานแม้จะเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทางทะเล (Landlocked) แต่ก็สามารถเป็น Land-linked ให้กับไทยได้ โดยจะเป็นประตูหรือเกตเวย์ให้กับสินค้าและบริการจากไทยสู่ตลาดเอเชียกลาง ซึ่งเป็นตลาดที่มีประชากรกว่า 80 ล้านคน และยังมีระบบโลจิสติกส์ที่สามารถเชื่อมไปสู่ทวีปยุโรป ทำให้ขนส่งสินค้าไปได้ในเวลาอันรวดเร็ว ในขณะที่ไทยเป็นประตูการค้าให้กับคาซัคสถานสู่อาเซียนได้เช่นกัน รวมทั้งคาซัคสถานยังมีทรัพยากรแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์และหลากหลาย อาทิ ทองแดง เหล็ก และก๊าซธรรมชาติ ซึ่งจะเป็นวัตถุดิบสำคัญที่จะช่วยพัฒนาอุตสาหกรรม S-Curve ที่ไทยสนับสนุนได้เป็นอย่างดี
นางศุภจีกล่าวว่า ท่านทูตได้เชิญฝ่ายไทยเยือนคาซัคสถานเพื่อร่วมงานแสดงสินค้าอาหาร InterFood Astana 2026 วันที่ 13-15 พ.ค.2569 และ FoodExpoQazakhstan 2026 วันที่ 11-13 พ.ย.2569 และร่วมหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและการบูรณาการแห่งคาซัคสถาน รวมถึงขอให้ไทยพิจารณาการเปิดสำนักงานส่งเสริมการค้าไทยในคาซัคสถานเพื่อส่งเสริมสินค้าและบริการของไทยในตลาดคาซัคสถาน โดยเห็นพ้องกับไทยให้มีการจัดประชุมคณะคณะกรรมการร่วมทางการค้าไทย-คาซัคสถาน ครั้งที่ 1 โดยเร็ว เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการค้าและเศรษฐกิจภายใต้ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าที่ทั้งสองฝ่ายมีร่วมกันให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และจะเป็นโอกาสในการหารือแนวทางและความเป็นไปได้ในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายสนใจร่วมกัน รวมทั้งอาจพิจารณาให้มีการจัดประชุมของภาคเอกชนคู่ขนานไปกับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าครั้งที่ 1 ด้วย
ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ได้เชิญนักธุรกิจของคาซัคสถาน เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้าที่กระทรวงพาณิชย์จัดในปี 2569 โดยเฉพาะงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับนานาชาติ หรือ Bangkok Gems & Jewelry Fair วันที่ 22–26ก.พ. และ 8–12 ก.ย.2569 งานแสดงสินค้าที่เกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และการจัดเลี้ยง หรือ THAIFEX–HOREC Asia วันที่ 11–13 มี.ค.2569 งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย หรือ THAIFEX–ANUGA Asia วันที่ 26–30 พ.ค.2569 และงานแสดงเทคโนโลยีและบริการด้านการจัดการและขนส่งสินค้า หรือ TILOG Logistix วันที่ 19–21 ส.ค.2569
“กระทรวงพาณิชย์ตระหนักว่าการค้าและการลงทุนกับประเทศต่าง ๆ จะต้องคำนึงถึงการเกื้อกูลกันระหว่างสองประเทศ มุ่งเน้นการเสริมประโยชน์ร่วมกันตลอดห่วงโซ่คุณค่า และส่งเสริมให้ภาคธุรกิจของทั้งสองประเทศสามารถร่วมมือกันในระยะยาว”นางศุภจีกล่าว
ปัจจุบันคาซัคสถานเป็นคู่ค้าอันดับ 2 ของไทยในกลุ่มเครือรัฐเอกราช (Commonwealth of Independent States : CIS) และกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย (Eurasian Economic Union : EAEU) และเป็นคู่ค้าอันดับ 99 ของไทยในตลาดโลก โดยการค้าระหว่างไทยกับคาซัคสถานในปี 2567 มีมูลค่ารวม 153.32 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็นไทยส่งออกไปคาซัคสถานเป็นมูลค่า 98.39 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนำเข้าจากคาซัคสถานเป็นมูลค่า 54.94 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ส่วนช่วง 11 เดือนปี 2568 (ม.ค.–พ.ย.) การค้ารวมระหว่างไทยกับคาซัคสถาน มีมูลค่า 165.07 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็นไทยส่งออก 88.83 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนำเข้า 76.24 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยสินค้าส่งออกสำคัญของไทยไปคาซัคสถาน เช่น รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล น้ำมันสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ยางอัญมณีและเครื่องประดับ แผงสวิทซ์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ และส่วนประกอบ เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ สินค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ และอากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบ และสินค้านำเข้าสำคัญจากคาซัคสถาน เช่น น้ำมันดิบ สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด ผลิตภัณฑ์กระดาษ ผลิตภัณฑ์ สิ่งทออื่น ๆ เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ กระดาษ และผลิตภัณฑ์กระดาษ และเครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ