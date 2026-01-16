DITP จับมือพาณิชย์จังหวัดใต้ จัดคลินิก 1169 ให้คำปรึกษา SME เรื่องส่งออก

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) จับมือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภาคใต้ ส่งหน่วยเคลื่อนที่ของศูนย์ 1169 DITP Service Center ออกให้คำปรึกษาผู้ประกอบการ SME และผู้สนใจ เกี่ยวกับการทำการค้าระหว่างประเทศ การส่งออก และช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจ นำร่องที่ จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 20-21 ม.ค.นี้
น.ส.สุนันทา กังวาลกุลกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า DITP ได้ร่วมมือกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน อาทิ พัทลุง สตูล และตรัง ในไตรมาสแรกของปี 2569 โดยจัดหน่วยเคลื่อนที่ของศูนย์ 1169 DITP Service Center ในรูปแบบของคลินิกให้คำปรึกษา ควบคู่การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เพื่อให้ผู้ประกอบการ SME และผู้สนใจทั่วไปในพื้นที่ภาคใต้ ได้เข้าถึงบริการภาครัฐแบบถึงที่ สามารถเข้ามาปรึกษาเกี่ยวกับการทำการค้าระหว่างประเทศ การส่งออก และการสร้างโอกาสในการขายสินค้า
ทั้งนี้ จะเริ่มคิกออฟกิจกรรมตั้งแต่เดือน ม.ค.2569 โดยเริ่มต้นด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์เมืองใต้ ในงานส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรเชิงรุก “Power of Herb : Business Matching 2026” และงานส่งเสริมการตลาดกลุ่มสินค้าเสื้อผ้าและแฟชันเครื่องแต่งกายภาคใต้ “Southern Style Connect 2026” จัดขึ้นในวันที่ 20-21 ม.ค.2569 ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยภายในงาน จะมีการบรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับสถานการณ์การค้าในปัจจุบัน การสร้างแรงบันดาลใจ และแนะนำแนวทางที่จะช่วยสนับสนุนและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถขยายธุรกิจการค้าสู่ตลาดสากล และสามารถปรับตัวและแข่งขันในตลาดต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังได้เชิญหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก อาทิ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) ในการออกหน่วยเคลื่อนที่ เพื่อให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานได้ขอรับบริการและสิทธิพิเศษได้ในโอกาสเดียวกันด้วย
“DITP ขอเชิญชวนผู้ประกอบการในจังหวัดพัทลุงและจังหวัดใกล้เคียง ในกลุ่มสินค้าและบริการที่มีศักยภาพในการส่งออกหรือผู้ประกอบการที่สนใจส่งออก สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่จะจัดขึ้น เพื่อรับการบริการข้อมูลให้คำปรึกษาด้านการค้าระหว่างประเทศ เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและการเจรจาจับคู่ธุรกิจ และยังเป็นการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในปีที่ผ่านมา โดยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1169”น.ส.สุนันทากล่าว