ไทย TOP3 จุดหมายท่องเที่ยวโลก “จีน-ตุรกี” มาแรง-เที่่ยวตามรอยยังบูม

ผู้จัดการรายวัน 360- Trip.com Group เปิดเทรนด์การท่องเที่ยวปี 2569 เที่ยวไทยยังแรง ติด Top 3 จุดหมายปลายทางยอดนิยม จีน-ตุรกีมาแรง นักท่องเที่ยวแห่ตามรอยสวนสนุก คอนเสิร์ต และเทศกาลดนตรี
Trip.com Group ได้เปิดเผยรายงานแนวโน้มการท่องเที่ยวที่น่าจับตามองในปี 2569 รวมทั้งได้ระบุไฮไลต์จุดหมายปลายทางยอดนิยม สถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรม และปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก โดยพบว่า จุดหมายปลายทางระดับโลกที่ได้รับความนิยมสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และประเทศไทย
จากข้อมูลการจองของ Trip.com Group ในปี 2569 พบว่า ญี่ปุ่นยังคงครองอันดับหนึ่งในฐานะจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลก และติดอันดับ Top 3 ของประเทศที่นักท่องเที่ยวจากอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ เกาหลีใต้ และประเทศไทยเลือกเดินทางไปมากที่สุด โดยเฉพาะสองเมืองใหญ่อย่าง โตเกียว และ โอซาก้า ซึ่งคาดว่าจะติดอันดับ Top 10 เมืองที่นักท่องเที่ยวต่างชาติวางแผนเดินทางไปเยือนในปีนี้
ขณะเดียวกัน จุดหมายปลายทางยอดนิยมอื่น ๆ ที่อยู่ในแผนการเดินทางปี 2569 ได้แก่ จีน ประเทศไทย สหราชอาณาจักร และเวียดนาม โดยกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักยังคงเป็นกลุ่มมิลเลนเนียล (อายุ 29-44 ปี) ซึ่งคิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของปริมาณการจองทั้งหมด รองลงมาคือกลุ่ม Gen Z (อายุ 15-28 ปี)
*** จุดหมายปลายทางมาแรง: จีนและตุรกี
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จีน กลายเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยม ด้วยความโดดเด่นด้านมรดกทางวัฒนธรรม ความหลากหลายของภูมิประเทศ และประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่
ข้อมูลล่าสุดของ Trip.com Group ระบุว่า จีนจะเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการเติบโตด้านการท่องเที่ยวสูงที่สุดในปี 2569 โดยเฉพาะในกลุ่มนักท่องเที่ยวจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คาดว่าการจองตั๋วเครื่องบินจากหลายประเทศในภูมิภาคนี้จะเติบโตในระดับสามหลักเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยนักท่องเที่ยวจากมาเลเซีย สิงคโปร์ และประเทศไทย จะเป็นกลุ่มหลักที่เดินทางไปจีนมากที่สุดในปีนี้
เมืองสำคัญของจีนอย่าง เซี่ยงไฮ้ กว่างโจว และเฉิงตู ยังคงได้รับความนิยมสูง ขณะที่เมืองอื่น ๆ เช่น ปักกิ่ง ฮาร์บิน ฉงชิ่ง เซินเจิ้น และซีอาน มีแนวโน้มได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการเติบโตของการจองตั๋วเครื่องบินจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เทรนด์ดังกล่าวยังสะท้อนให้เห็นในฝั่งยุโรป เมื่อกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวยุโรปเริ่มมองหาประสบการณ์การเดินทางใหม่ ๆ ในเอเชีย ส่งผลให้ จีน ญี่ปุ่น ประเทศไทย และตุรกี กลายเป็นตัวเลือกยอดนิยมในปี 2569
ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวจากสหราชอาณาจักรมีแนวโน้มติดอันดับ Top 10 ของกลุ่มที่เดินทางไปจีนมากที่สุด ขณะที่ ประเทศไทยและตุรกี ครองอันดับ 1 และ 2 ของจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวชาวเยอรมันนิยมเดินทางไปมากที่สุด
*** ความบันเทิงมาแรง: สวนสนุก คอนเสิร์ต และโชว์ระดับโลก
การท่องเที่ยวเพื่อความบันเทิงยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง สวนสนุกระดับโลกอย่าง Shanghai Disneyland Resort, Hong Kong Disneyland และ Universal Studios Japan ยังคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วเอเชีย และติดอันดับสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในปี 2569
นอกจากนี้ สถานที่ท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์และซีรีส์ รวมถึงคอนเสิร์ตระดับนานาชาติ อาทิ สตูดิโอถ่ายทำ Harry Potter, คอนเสิร์ต K-pop ของศิลปินอย่าง SEVENTEEN และ TAEMIN ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวจากแฟรนไชส์ระดับโลก เช่น Jurassic World: The Experience ในประเทศไทย และ EVANGELION Anniversary Exhibition ในกรุงโตเกียว ล้วนเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวต่างชาติวางแผนเดินทางไปเยือนในปีนี้
ขณะเดียวกัน นักท่องเที่ยวยังให้ความสนใจกับโชว์และการแสดงระดับโลก อาทิ Aladdin the Musical, การแสดง Broadway ในนครนิวยอร์ก, The Sphere ในลาสเวกัส และ The House of Dancing Water ในมาเก๊า
*** เทรนด์ท่องเที่ยวธรรมชาติ ผจญภัย วัฒนธรรม และรูปแบบการเดินทางใหม่
การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและผจญภัยกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มนักท่องเที่ยวจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเยอรมนี จุดหมายปลายทางอย่าง นิวซีแลนด์ และ จีน ได้รับความสนใจมากขึ้นจากสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อาทิ Milford Sound, Glowworm Caves ในนิวซีแลนด์ และ Wulong Karst ในจีน ขณะเดียวกัน สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจีน เช่น Chimelong Safari Park, Mount Siguniang, Bipenggou และ อุทยานแห่งชาติหวงหลง ในมณฑลเสฉวน มีแนวโน้มได้รับความนิยมสูงในหมู่นักท่องเที่ยวจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในยุโรป นักท่องเที่ยวให้ความสนใจกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อย่างต่อเนื่อง โดยสถานที่สำคัญ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ในปารีส, Sagrada Familia ในบาร์เซโลนา และ Grossmünster ในซูริค ซึ่งติดอันดับสถานที่ท่องเที่ยวที่มีการจองสูงสุดในปีนี้
นอกจากนี้ การเดินทางด้วยรถไฟและเรือสำราญก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น โดยนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามให้ความสนใจกับรถไฟสาย Arashiyama Sagano มากขึ้น ขณะที่เรือสำราญหรูอย่าง Royal Princess Cruise และ Opulence Cruise ได้รับความนิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวเยอรมัน
*** ความนิยมขับรถเที่ยวเองและรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
นักท่องเที่ยวหันมาให้ความสำคัญกับการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยตั้งแต่ Trip.com Group เริ่มแสดงสัญลักษณ์กำกับด้านการลดการปล่อยคาร์บอนในเดือนเมษายน 2568 ยอดจองรถเช่าไฟฟ้าเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะใน นอร์เวย์ ออสเตรเลีย และญี่ปุ่นกลุ่มนักท่องเที่ยวจากญี่ปุ่น ประเทศไทย สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ และออสเตรเลีย เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของการเติบโตดังกล่าว ซึ่งสะท้อนถึงความนิยมในการขับรถเที่ยวเองในยุโรปและออสเตรเลีย โดยเฉพาะในกลุ่มนักท่องเที่ยวจากเอเชีย
*** สรุปสถิติการเดินทางปี 2568
เมื่อสิ้นปี 2568 Trip.com Group เปิดเผยว่า นักท่องเที่ยวทั่วโลกเดินทางไปต่างประเทศเฉลี่ย 2.4 เที่ยวบินต่อคน และใช้เวลาบินเฉลี่ย 4.6 ชั่วโมงต่อเที่ยว
นักท่องเที่ยวจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย เป็นกลุ่มที่เดินทางบ่อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยมากกว่า 3 เที่ยวบินต่อคนต่อปี ขณะที่นักท่องเที่ยวจากสหราชอาณาจักรและเยอรมนีเป็นกลุ่มที่ใช้เวลาเดินทางบนเครื่องบินมากที่สุด โดยมีระยะเวลาบินเฉลี่ย มากกว่า 5.7 ชั่วโมงต่อเที่ยว