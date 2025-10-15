Trip.com ผนึกLive Nation Asia รุก “Concert Travel” ตลาดเอเชีย

ผู้จัดการรายวัน 360 - เมื่อเทรนด์การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อไปชมคอนเสิร์ต (Concert Travel) กำลังเปลี่ยนโฉมหน้าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเอเชีย โดยแฟนเพลงจำนวนมากยินดีเดินทางข้ามประเทศเพื่อชมการแสดงของศิลปินที่พวกเขารัก ทาง Trip.com Group ผู้นำด้านบริการท่องเที่ยวระดับโลก และ Live Nation Asia ผู้นำด้านการจัด Live Entertainment ชั้นนำของโลก จึงได้ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ครั้งใหญ่เพื่อบูรณาการประสบการณ์การท่องเที่ยวและดนตรีสดในตลาดสำคัญทั่วเอเชีย
ความร่วมมือในครั้งนี้ได้เปิดตัวในไทย ฮ่องกง/มาเก๊า สิงคโปร์ เกาหลีใต้ และจีนแผ่นดินใหญ่ เพื่อให้แฟนเพลงสามารถวางแผนการเดินทางเพื่อไปชมคอนเสิร์ตได้อย่างสะดวกสบาย พร้อมสิทธิ์เข้าถึงโปรมชันพิเศษและการจองล่วงหน้า (Presale) ร่วมกับตั๋วเครื่องบิน ที่พัก และกิจกรรมต่างๆ ที่คัดสรรผ่านแพลตฟอร์มของ Trip.com Group
ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวแรกของ Trip.com Group ในการเข้าสู่ตลาดการท่องเที่ยวเพื่อความบันเทิง (Live Entertainment Travel) ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป และแสดงให้เห็นถึงการบูรณาการระหว่างอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การบริการ และความบันเทิงที่หลอมรวมกันเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวใหม่
เมื่อคอนเสิร์ตกลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของการท่องเที่ยว ความร่วมมือนี้จึงออกแบบมาเพื่อช่วยให้แฟนเพลงสามารถติดตามศิลปินที่รักได้ง่ายขึ้น พร้อมทั้งสนับสนุนการท่องเที่ยวในภูมิภาคต่างๆ เพื่อยกระดับความน่าสนใจของจุดหมายปลายทางที่หลากหลายในเอเชีย
จากรายงาน Momentum Consumer Survey ของ Trip.com ซึ่งเปิดเผยเทรนด์การท่องเที่ยวที่กำลังมาแรง พบว่าเกือบ 66% ของนักท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ยินดีจองทริปเดินทางไปต่างประเทศเพื่อชมคอนเสิร์ต โดยเฉพาะกลุ่ม Gen Z และ Millennials ที่เป็นผู้นำเทรนด์นี้
ในสิงคโปร์ พบว่าการจองโรงแรมเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่าในช่วงคอนเสิร์ตของ Lady Gaga ขณะที่ในฮ่องกง ผู้เข้าชมคอนเสิร์ตมากกว่าครึ่งมีการขยายระยะเวลาเข้าพักเพื่อเดินทางท่องเที่ยว ส่งผลให้รายได้ในภาคการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ เหล่าศิลปินยังมีการเพิ่มรอบการแสดงในเมืองสำคัญ เช่น กรุงเทพฯ สิงคโปร์ และโซล ทำให้จุดหมายปลายทางเหล่านี้กลายเป็นศูนย์กลางทางดนตรีที่คนต้องไปเยือน
ซุน โบ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (Chief Marketing Officer) ของ Trip.com Group กล่าวว่า “แฟนเพลงในยุคนี้ต้องการประสบการณ์ที่ลึกซึ้งกว่าแค่การไปดูคอนเสิร์ต ความร่วมมือของเราครั้งนี้คือการสร้างประสบการณ์การเดินทางรูปแบบใหม่ทั้งหมด ตั้งแต่การคลิกจองตั๋วครั้งแรก ไปจนถึงทุกขั้นตอนของการเดินทาง เพื่อสร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจให้กับทั้งแฟนเพลงและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยรวม เราภูมิใจที่ได้ร่วมกันสร้างอนาคตของการท่องเที่ยวผ่านความบันเทิง”
เจมส์ ดิค รองประธานบริหารฝ่ายพันธมิตรและสื่อ (EVP of Partnerships and Media) ของ Live Nation Asia กล่าวว่า “Concert Travel กำลังเปลี่ยนโฉมหน้าการท่องเที่ยวในเอเชีย การร่วมมือกับ Trip.com ช่วยให้แฟนเพลงเปลี่ยนการชมคอนเสิร์ตธรรมดาให้กลายเป็นทริปที่น่าจดจำ พร้อมสร้างวัฒนธรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ให้กับเมืองต่าง ๆ ทั่วภูมิภาค”
ความร่วมมือในครั้งนี้ยังเปิดโอกาสในการทำงานร่วมกับโรงแรมและที่พักในท้องถิ่น สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในตลาดเหล่านี้ เพื่อร่วมกันสร้างผลิตภัณฑ์และประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ขับเคลื่อนด้วยคอนเสิร์ต ส่งเสริมการจองที่พักให้มากขึ้น การเข้าพักระหว่างทริปที่นานขึ้น และยังเพิ่มความน่าสนใจของจุดหมายปลายทางทั่วเอเชีย
การเปิดตัวความร่วมมือครั้งแรกนี้เริ่มต้นด้วยแพ็กเกจพิเศษสำหรับทัวร์คอนเสิร์ตของวง K-pop ชื่อดังอย่าง TWICE ในฮ่องกง ในฐานะ Official Travel Partner ของ TWICE
โดยแพ็กเกจ Bundle ดังกล่าว รวมถึงสิทธิ์ในการจองล่วงหน้า จะเปิดตัวใน 5 ตลาดหลักในเอเชีย โดยมีทั้งศิลปินระดับโลกและระดับภูมิภาค เพื่อเปลี่ยนทุกคอนเสิร์ตให้กลายเป็นโอกาสในการเดินทางไปสำรวจจุดหมายปลายทางใหม่ๆ ตัวอย่างเช่น แพ็กเกจ Bundle อาจรวมตั๋วคอนเสิร์ตเข้ากับตั๋วเข้าสถานที่ท่องเที่ยว เช่น Hong Kong Disneyland, Rainforest Wild ASIA, รถบัสชมเมือง และห้องพักโรงแรม เพื่อยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวทั้งทริปให้น่าสนใจยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ Trip.com ยังต่อยอดจากความสำเร็จในการเป็น Official Sponsor ของคอนเสิร์ต BLACKPINK WORLD TOUR ในกรุงเทพฯ และฮ่องกง โดยเตรียมเปิดข้อเสนอพิเศษแบบ Presale สำหรับคอนเสิร์ต BLACKPINK WORLD TOUR
แพ็กเกจ Concert Travel สุดพิเศษ และติดตามประกาศแพ็กเกจคอนเสิร์ตใหม่ ๆ ได้ในเร็ว ๆ นี้