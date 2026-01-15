“โลตัส” ดึง “แก้มบุ๋ม” ลุย KOP อัดโรลแบ็กปลุกกำลังซื้อแต่ต้นปี

ผู้จัดการรายวัน 360 - โลตัส เปิดศักราชใหม่ปี 2569 ผ่านแคมเปญใหญ่ “โรลแบ็ค ลดหนัก ประหยัดจริง” รวบรวมสินค้าจำเป็น แบรนด์ดัง และสินค้าเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะที่โลตัสกว่า 900 รายการ ต่อยอดกลยุทธ์ Influencer Marketing ดึง “แก้มบุ๋ม” KOP ตัวแม่เรื่องความประหยัดมาร่วมยกระดับ “ความคุ้มค่า” ให้จับต้องได้จริง ชวนช้อปคุ้มที่สุดก่อนใคร ได้แล้ววันนี้ – 25 กุมภาพันธ์ 2569 นี้
นางสาววรวรรณ เพียรลิขิตวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานทรานฟอร์เมชั่น บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ช่วงเทศกาลปีใหม่ผู้บริโภคมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเท่าตัวจากการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค โลตัสในฐานะแบรนด์ที่อยู่เคียงข้างและเข้าใจผู้บริโภค จึงเปิดศักราชใหม่ปี 2569 ด้วยการกลับมาของแคมเปญที่ทุกคนรอคอย “โรลแบ็ค ลดหนัก ประหยัดจริง” คัดสรรสินค้าจำเป็นแบรนด์ดัง และสินค้าเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะโลตัสกว่า 900 รายการ พร้อมสินค้าไฮไลท์เปลี่ยนใหม่ทุกสัปดาห์ ในราคาลดหนัก เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและคลายกังวลผู้บริโภคในการซื้อสินค้าสุดคุ้มค่าที่โลตัสตลอดแคมเปญนี้”
แคมเปญ “โรลแบ็ค ลดหนัก ประหยัดจริง” ช้อปเลยที่ โลตัส, โลตัส โก เฟรช ทุกสาขาใกล้บ้าน และโลตัส ช้อปออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ – 25 กุมภาพันธ์ 2569
นางสาววรวรรณ กล่าวว่า “โรลแบ็ค (Rollback) นั้นเป็นแคมเปญลดราคาสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์และสร้างชื่อเสียงให้กับโลตัสมาอย่างยาวนาน ซึ่ง “โรลแบ็ค 2026” เราตั้งใจให้พิเศษยิ่งขึ้น มุ่งตอกย้ำความเป็นแบรนด์ที่เข้าใจในไลฟ์สไตล์ผู้บริโภครอบด้าน พลิกโฉมกลยุทธ์สื่อสารด้วยแนวคิด Co-Creation ที่พัฒนาบทบาทอินฟลูเอนเซอร์จาก Key Opinion Leader (KOL) สู่ Key Opinion Partner (KOP) โดยโลตัสได้ร่วมงานกับ “แก้มบุ๋ม” (ปรียาดา สิทธาไชย) ในฐานะ KOP ตัวจริงด้านการเลือกของคุ้ม มาร่วมคัดสรรสินค้า พัฒนาไอเดียและถ่ายทอดเรื่องราวความคุ้มค่าในมุมมองที่เข้าใจง่าย เชื่อถือได้ เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างจริงใจ สามารถเชื่อมโยงแบรนด์และผู้บริโภคให้ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น”
นางสาวปรียาดา สิทธาไชย หรือ แก้มบุ๋ม ในบทบาทของ KOP กล่าวว่า “ปีใหม่ที่ผ่านมาเป็นช่วงที่หลายคนต้องรับมือกับค่าใช้จ่ายหลายด้าน โลตัสติดต่อบุ๋มมาร่วมคิดและคัดสรรโปรโมชั่นพิเศษ เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคประหยัดค่าใช้จ่าย บุ๋มตั้งใจเลือกสินค้าคุณภาพให้ทุกคนได้ของดีในราคาคุ้มที่สุดรับต้นปี เพราะอยากให้คนไทยเริ่มต้นปีใหม่อย่างสบายใจมากขึ้น”
นอกจากนี้ เพื่อขยายพลังของแนวคิด KOP ให้เกิดผลในวงกว้าง โลตัส และ “แก้มบุ๋ม” ได้เชื่อมโยงอินฟลูเอนเซอร์และเพจโปรโมชั่นชั้นนำ โดยร่วมงานกับเพจ Sale Here ตัวจริงด้านการคัดสรรดีลคุ้มค่ารวมถึงกลุ่ม KOL, KOC และ Promotion Page จากหลากหลายแพลตฟอร์ม มาร่วมยืนยันความคุ้มค่าของสินค้าโรลแบ็คในมุมมองที่หลากหลายและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคทุกกลุ่ม เพื่อย้ำภาพลักษณ์โลตัสในฐานะแบรนด์ที่มอบความคุ้มค่าอย่างต่อเนื่องจากแคมเปญโรลแบ็ค ส่งต่อถึงผู้บริโภคอย่างตรงใจ
“การทำงานร่วมกันลักษณะนี้ ทำให้แคมเปญโรลแบ็ค 2026 ไม่ใช่เพียงการสื่อสารจากแบรนด์สู่ผู้บริโภคแต่เป็นการสร้างบทสนทนาเรื่องความคุ้มค่าที่ผู้บริโภคเชื่อถือและสามารถมีส่วนร่วมได้จริง อีกทั้งยกระดับบทบาทของอินฟลูเอนเซอร์สู่การเป็นพันธมิตรที่ร่วมสร้างสรรค์คุณค่าให้กับผู้บริโภคอย่างแท้จริง” นางสาววรวรรณ กล่าว