กรมพัฒน์จับมือตำรวจสอบสวนกลางปราบนอมินีถือครองอสังหาริมทรัพย์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจับมือกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) วางแนวทางปราบปรามนอมินีถือครองอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว และจัดการสำนักงานบัญชี สำนักงานกฎหมาย ที่รับจ้างเปิดบริษัทให้ต่างชาติถือครองอสังหาริมทรัพย์ ยันหากพบทำผิด ฟันไม่เลี้ยง
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 ม.ค.2569 กรม และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) นำโดย พ.ต.อ.จำนาญ จันทร์เทศ ผู้กำกับการ 4 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ผกก.4 บก.ปอศ.) ได้ร่วมกันวางแนวทางตรวจสอบการกระทำความผิดในลักษณะนอมินีที่มีการถือครองอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว และสำนักงานบัญชี สำนักงานกฎหมายที่รับจ้างเปิดบริษัทให้ชาวต่างชาติถือครองอสังหาริมทรัพย์ หลังจากที่ผ่านมา มีกำารจับกุมผู้กระทำความผิดในลักษณะนอมินีที่มีการถือครองที่ดินและการประกอบธุรกิจบัญชีท้าย พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 โดยไม่ได้รับอนุญาตไปแล้ว จำนวน 86 คดี
โดยแนวทางการดำเนินการ กรมและ CIB จะดำเนินการตรวจสอบเชิงลึกทันที โดยบูรณาการประสานส่งข้อมูลนิติบุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการสืบสวน สอบสวน และตรวจสอบพฤติกรรมของนิติบุคคลว่ามีการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (นอมินี) ในการประกอบธุรกิจและถือครองอสังหาริมทรัพย์หรือไม่ รวมทั้งตรวจสอบสำนักงานบัญชี สำนักงานกฎหมาย ที่รับจ้างจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลให้ชาวต่างชาติเพื่อใช้ถือครองอสังหาริมทรัพย์ด้วย เนื่องจากเป็นจุดเริ่มต้นที่ก่อให้เกิดนิติบุคคลนอมินี ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของคนไทย ตลอดจนเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ
นอกจากนี้ จะเริ่มดำเนินการตรวจสอบเชิงลึกในจังหวัดท่องเที่ยว ทั้งในส่วนของกลุ่มเสี่ยงที่เป็นนอมินีถือครองอสังหาริมทรัพย์ และสำนักงานบัญชี สำนักงานกฎหมาย โดยกรมจะบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคลที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงนอมินีถือครองอสังหาริมทรัพย์ และสำนักงานบัญชี สำนักงานกฎหมาย ซึ่งหากพบว่ากระทำความผิดจริง จะดำเนินการเพื่อให้ได้รับโทษตามกฎหมายให้ถึงที่สุด และประสานหน่วยงานพันธมิตรอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลที่กระทำความผิดดำเนินการเอาผิดตามกฎหมายหรือระเบียบของหน่วยงานนั้น ๆ ด้วย
ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค.2568) กลุ่มจังหวัดท่องเที่ยว อาทิ จังหวัดชลบุรี มีนิติบุคคลคงอยู่ 73,126 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 1,036,561.95 ล้านบาท จังหวัดเชียงใหม่ มีนิติบุคคลคงอยู่ 32,099 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 217,513.75 ล้านบาท จังหวัดภูเก็ต มีนิติบุคคลคงอยู่ 31,291 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 234,002.32 ล้านบาท จังหวัดสุราษฏร์ธานี มีนิติบุคคลคงอยู่ 25,004 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 123,828.43 ล้านบาท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีนิติบุคคลคงอยู่ 7,087 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 34,372.65 ล้านบาท
ก่อนหน้านี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจการป้องกันและปราบปรามปัญหาการเปิดบัญชีม้าของนิติบุคคลและการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (นอมินี) เมื่อวันที่ 4 พ.ย.2567 และได้ร่วมกันดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจ มาอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน (31 ธ.ค.2568) ได้ส่งข้อมูลนิติบุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนอมินีบัญชีม้าให้ CIB และ ปปง. ไปแล้ว 397 ราย และอยู่ระหว่างการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด