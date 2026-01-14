xs
GC เสริมความแข็งแกร่งต่อเนื่องตลอดปี 2568 เพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน นำดิจิทัลเสริมประสิทธิภาพ สานต่อความร่วมมือพันธมิตร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC สรุปการดำเนินงานตามกลยุทธ์ เพื่อเสริมความแข็งแกร่ง ตลอดปี 2568 จากการดำเนินงานตามแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพแบบองค์รวม (Holistic Optimization) ควบคู่กับการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกมิติ ภายใต้กรอบ 3 Smarts ได้แก่ Smart Plant, Smart Sales & Marketing และ Smart Work Process ส่งผลให้สามารถยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงาน ควบคู่กับการเสริมความแข็งแกร่งทางการเงิน โดย GC ประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นครั้งแรก มูลค่า 1,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ สกุลเงินบาท ชุดใหม่ มูลค่ารวม 10,000 ล้านบาท ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีมากจากนักลงทุน สะท้อนความเชื่อมั่นต่อฐานะทางการเงินและศักยภาพการดำเนินธุรกิจของ GC

นายณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GC กล่าวว่า ปี 2568 เป็นปีที่อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเศรษฐกิจโลกเผชิญความท้าทายอย่างต่อเนื่อง GC ดำเนินการตามแผนอย่างมีวินัยและต่อเนื่องตลอดทั้งปี สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของเรา ทั้งในด้านประสิทธิภาพการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน และความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งเกิดจากความมุ่งมั่นและความร่วมแรงร่วมใจของพนักงาน GC ทุกคน ภายใต้แนวคิด GC StandOut สร้างความแตกต่างอย่างยั่งยืน โดยมี Innovation Culture เป็นกลไกสนับสนุนสำคัญ ควบคู่กับการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้จริง และความร่วมมือกับพันธมิตรในหลายภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจมูลค่าสูง–คาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยการดำเนินงานที่สำคัญ ประกอบด้วย

เสริมความแข็งแกร่งทางการเงิน

การออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นครั้งแรก มูลค่า 1,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งนับเป็นการออกหุ้นกู้ประเภทดังกล่าวที่มีมูลค่าสูงที่สุดในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมียอดจองซื้อสูงกว่า 8 เท่า สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อฐานะทางการเงินและทิศทางธุรกิจของ GC พร้อมสนับสนุนแผนการลดภาระหนี้สินและการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

การออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ชุดใหม่ สกุลเงินบาท มูลค่ารวม 10,000 ล้านบาท เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (Public Offering) ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีมากจากนักลงทุน ช่วยเสริมความมั่นคงของโครงสร้างเงินทุนในระยะยาว และรองรับกลยุทธ์การเติบโตในธุรกิจมูลค่าสูง–คาร์บอนต่ำ


เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

GC ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันผ่านตามแนวทาง Holistic Optimization ควบคู่กับการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเป็นระบบ ภายใต้กรอบ 3 Smarts ได้แก่

1) Smart Plant – เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแบบเรียลไทม์

• Plant-wide Optimization ยกระดับประสิทธิภาพของโรงงานต่างๆ ร่วมกันเป็นองค์รวม

• AI Vision & Drone Inspection สนับสนุนการตรวจสอบและซ่อมบำรุง เพื่อลดต้นทุนและเสริมความปลอดภัย

• Asset Intelligent Monitoring ใช้แบบจำลองและ AI คาดการณ์และวางแผนการซ่อมบำรุงล่วงหน้า

2) Smart Sales & Marketing – ยกระดับกลยุทธ์การขายและการกำหนดราคาให้แม่นยำและตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้น โดยใช้เทคโนโลยี Price Prediction วิเคราะห์และคาดการณ์ราคาอย่างมีประสิทธิภาพ

3) Smart Work Process – ปรับปรุงกระบวนการทำงานและการบริหารจัดการข้อมูล

• Lean & Process Improvement เพิ่มความกระชับและคล่องตัวผ่าน FiT Program โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร

• Process Automation ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้กระบวนการทำงานดำเนินไปแบบอัตโนมัติ



นอกจากนี้ ในปี 2568 GC เป็นผู้ผลิตเคมีภัณฑ์รายแรกที่ได้ลงนามสัญญานำเข้าอีเทนจากสหรัฐฯ มาใช้ในประเทศไทย ภายในปี 2572 เพื่อเสริมความมั่นคงและความสามารถในการแข่งขันด้านวัตถุดิบในระยะยาว เพิ่มความยืดหยุ่นในกระบวนการผลิต โดยไม่ต้องลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนระบบการผลิตอย่างมีนัยสำคัญ สอดคล้องกับแนวทาง Holistic Optimization ที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านต้นทุนและความมั่นคงของวัตถุดิบ

ขณะเดียวกัน GC ได้ผนึกกำลังกับ PE LNG และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ดำเนินโครงการนำพลังงานความเย็นจากก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) มาใช้ในกระบวนการผลิตโอเลฟินส์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ภายในกลุ่ม ปตท. โครงการดังกล่าวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสะอาดในการผลิต โดยจะสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า 60,000 ตันต่อปี ตอกย้ำความมุ่งมั่นของ GC ในการขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจควบคู่ไปกับการบรรลุเป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2593

นอกจากความสำเร็จด้านการบริหารธุรกิจและการขับเคลื่อนกลยุทธ์แล้ว GC ยังได้รับรางวัลและการยอมรับจากเวทีระดับประเทศและนานาชาติ สะท้อนความมุ่งมั่นด้านนวัตกรรม ความยั่งยืน ความเป็นเลิศในการดำเนินงาน และ ธรรมาภิบาล อย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย


3 รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

o รางวัลองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประเภทวิสาหกิจขนาดใหญ่ สะท้อนความเป็นเลิศในการบริหารจัดการนวัตกรรมที่ครอบคลุม ตั้งแต่ผู้บริหาร พนักงาน ไปจนถึงพันธมิตรธุรกิจและลูกค้า

o รางวัลชนะเลิศ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม จากนวัตกรรมเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีน (Mono Material PE) สำหรับบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยให้รีไซเคิลได้ง่าย

o รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านเศรษฐกิจ จากนวัตกรรมเม็ดพลาสติก LD1826L ภายใต้แบรนด์ InnoPlus by GC สำหรับบรรจุภัณฑ์ฟิล์มห่อยางพาราเกรดพรีเมียม


2 รางวัลจาก SET Awards 2025 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร

o Outstanding Innovative Company Award จากโครงการเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน (SAF)

o Highly Commended Sustainability Award สำหรับผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนโดดเด่น

รางวัล Thailand Technology Excellence Award ด้าน Digital-Chemicals จากเวที Asian Technology Excellence Awards 2025 ตอกย้ำความโดดเด่นด้านนวัตกรรมดิจิทัลและการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง

รักษาระดับสูงสุด “AAA” ใน SET ESG Ratings ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม และอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตอกย้ำบทบาทผู้นำองค์กรรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล

ผลการประเมินระดับ A สูงสุดด้านการบริหารจัดการน้ำจาก CDP ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในระดับสากล

รางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทโรงงานควบคุม จากเวที Thailand Energy Awards 2024 โดยกรมพัฒนาพลังงงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตอกย้ำความมุ่งมั่นด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการพัฒนาพลังงานทดแทน

รางวัล Climate Action Excellence จากเวที Climate Change Awards 2025 จัดโดยสถาบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Institute: CCI) ภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สะท้อนบทบาทองค์กรต้นแบบด้านการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

รางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย รวม 24 รางวัล (ธงขาว–ดาวทอง 11 รางวัล และธงขาว–ดาวเขียว 13 รางวัล) โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จากการดำเนินงานของโรงงานต่างๆ ใน GC Group

6 รางวัลความเป็นเลิศแห่งเอเชีย (15th Asian Excellence Award) จากนิตยสาร Corporate Governance Asia ประกอบด้วย รางวัลซีอีโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Asia’s Best CEO) รางวัลซีเอฟโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Asia’s Best CFO) รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Professional) จำนวน 2 รางวัล รางวัลบริษัทนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Company) และรางวัลความยั่งยืนแห่งเอเชีย (Sustainable Asia Award)

รางวัล Top 50 ASEAN Public Listed Companies (PLCs) และ Top 5 in Thailand PLCs จากเวที ASEAN Corporate Governance Awards 2025 โดย Minority Shareholders Watch Group (MSWG) องค์กรผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมาภิบาลของประเทศมาเลเซีย สะท้อนมาตรฐานธรรมาภิบาลที่แข็งแกร่ง


ทั้งนี้ หัวใจสำคัญของความสำเร็จเหล่านี้ เกิดขึ้นได้จากความร่วมแรงร่วมใจของพนักงานทุกคน ด้วยระบบคิดที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้จริงในทุกระดับ ผ่านเฟรมเวิร์กที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังอย่าง GC StandOut 3DO: Do Less, Do Now, Do More ที่เปิดรับไอเดียใหม่ๆ จากพนักงานทุกระดับ โดยใช้นวัตกรรมเป็นระบบความคิดที่ทำให้องค์กรคิดต่าง ทำต่าง ไม่ใช่แค่เพื่อยืนหยัดท่ามกลางความผันผวน แต่สามารถผลักดันศักยภาพของพนักงานอย่างเต็มที่ เกิดเป็นความแข็งแกร่งจากภายในที่สะท้อนความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมตลอดปี 2568
