DIP x CP เตรียมลงนาม MOU ร่วมมือขับเคลื่อนทรัพย์สินทางปัญญา

กรมทรัพย์สินทางปัญญา (DIP) ผนึกกำลังเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) ร่วมมือขับเคลื่อนทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันบนฐานนวัตกรรมมูลค่าสูง เตรียมลงนาม MOU ร่วมกันในเดือน ก.พ.นี้ พร้อมเชิญ CP ร่วมงาน IP Fair 2569 นำสินค้านวัตกรรมโชว์ เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ นักวิจัย สตาร์ทอัพ ได้เรียนรู้
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (DIP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้ประชุมหารือกับผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP Group) นำโดย ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กรและการพัฒนากลยุทธ์ และ ดร.ปิยาภรณ์ ภาสกานนท์ หัวหน้าสายงานด้านกลยุทธ์นวัตกรรมองค์กร เพื่อแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์และกรอบความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา และการผลักดันการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศบนฐานนวัตกรรมมูลค่าสูง
“ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันที่จะร่วมพัฒนากลไกเสริมสร้างศักยภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญาในภาคธุรกิจอย่างเป็นระบบ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ของสองหน่วยงาน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา การแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ต่อเนื่องไปจนถึงการสนับสนุนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมจริง เพื่อลดช่องว่างระหว่างงานวิจัย เทคโนโลยี และการต่อยอดเชิงธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม โดยการลงนาม MOU ดังกล่าว จะมีขึ้นในช่วงเดือน ก.พ.2569 พร้อมกับการเปิดตัวศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาของเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP IP Center) อย่างเป็นทางการ”
นอกจากนี้ กรมได้เชิญเครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมเป็นหน่วยงานพันธมิตรสำคัญในการจัดงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair) ประจำปี 2569 เพื่อแสดงศักยภาพทรัพย์สินทางปัญญาของไทยที่สามารถเชื่อมโยงงานวิจัยเข้าสู่ตลาดได้จริง สะท้อนบทบาทการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนฐานนวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ นักวิจัย และสตาร์ตอัป ได้เรียนรู้แนวคิดการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงธุรกิจจากกรณีศึกษาขององค์กรชั้นนำระดับประเทศ
สำหรับเครือเจริญโภคภัณฑ์ถือเป็นองค์กรเอกชนต้นแบบที่มีการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีศูนย์วิจัย CP Center of Excellence (CP CoE) เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงงานวิจัย เทคโนโลยี บุคลากร เครือข่ายพันธมิตร และตลาดเข้าไว้ด้วยกัน ควบคู่กับการให้ความสำคัญกับการคุ้มครองและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นระบบ เพื่อเร่งต่อยอดผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจทั้งในระดับชาติและระดับสากล
ส่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญามีภารกิจในการยกระดับบทบาทของทรัพย์สินทางปัญญาสู่กลไกเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเสริมแกร่งภาคธุรกิจไทยผ่านการส่งเสริมการคุ้มครองและใช้กลยุทธ์ทรัพย์สินทางปัญญาขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ไม่เพียงแต่ในมิติของการคุ้มครองสิทธิ์ แต่ยังครอบคลุมถึงการบริหารจัดการ การสร้างมูลค่าเพิ่ม และการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ