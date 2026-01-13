DITP จับมือ EXIM Bank ช่วยผู้ประกอบการ SME ไทยส่งออก

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) จับมือธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) เดินหน้าช่วยผู้ประกอบการ SME ทำการค้าระหว่างประเทศและขยายการส่งออกไปต่างประเทศ เผยสนับสนุนทั้งความรู้ แพกเกจด้านการเงินหลากหลายรูปแบบ
น.ส.สุนันทา กังวาลกุลกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้หารือกับนายชลัช รัตนบุญนิธิ กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) และคณะ ถึงแนวทางทางการดำเนินงาน ความร่วมมือระหว่างกัน การต่อยอดผลิตภัณฑ์ และการร่วมกิจกรรมภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างกันในปี 2569 เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยมีโอกาสในการทำการค้าระหว่างประเทศและขยายการส่งออกไปต่างประเทศได้เพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ ในปัจจุบัน DITP และ EXIM Bank ได้มีความร่วมมือระหว่างกันมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การให้ความร่วมมือภายใต้โครงการ 5 จังหวัดชายแดนใต้เพื่อการค้าระหว่างประเทศ การร่วมมือในงานแสดงสินค้าที่กรมจัดขึ้น เช่น งาน THAIFEX–ANUGA ASIA งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ (Bangkok Gems and Jewelry Fair) การบรรยายให้ความรู้ในงานสัมมนาต่าง ๆ ของกรม และการนำหลักสูตรการฝึกอบรมของ EXIM Bank มาบรรจุให้อยู่ในบัญชีรายชื่อหลักสูตรฝึกอบรมที่กรมรับรอง ภายใต้โครงการ SMEs Pro-active
ขณะเดียวกัน DITP ยังได้ร่วมกับ EXIM Bank ออกแพกเกจ “DITP–EXIM Global Growth Package” สนับสนุนผู้ประกอบการ SME ส่งออก เพื่อลดผลกระทบทางการค้าและเร่งส่งออกไปต่างประเทศ รวมถึงขยายตลาดใหม่ ซึ่งประกอบด้วย 3 แพกเกจย่อย ได้แก่ สินเชื่อ EXIM Shield Financing เงินทุนหมุนเวียนและวงเงินรับซื้อตั๋วส่งออกพร้อมความคุ้มครองกรณีผู้ซื้อไม่ชำระเงิน อนุมัติสูงสูด 50 ล้านบาท Foreign Exchange Forward Contract บริการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และ DITP-EXIM Empower Financing แพกเกจพิเศษสำหรับผู้ประกอบการภายใต้โครงการ SMEs Pro-active ที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างโอกาสทางการค้าในต่างประเทศ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ มีสิทธิ์ขอรับสินเชื่อธนาคารเป็นเงินทุนหมุนเวียนอนุมัติสูงสุด 400,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 6.15% ต่อปี ผ่อนชำระนานสูงสุด 12 เดือน กรณีวงเงินกู้ไม่เกิน 200,000 บาท ผู้ประกอบการจะไม่ต้องใช้หลักประกัน
“DITP จะร่วมมือกับ EXIM Bank ในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SME ให้มีขีดความสามารถในการส่งออก ทั้งการเพิ่มพูนความรู้ การสนับสนุนด้านการเงิน โดยผู้ประกอบการที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 1169 หรือติดตามข้อมูลการค้าต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์ www.ditp.go.th ส่วนผู้ประกอบการที่สนใจทำการค้าออนไลน์ ขายสินค้าสู่ตลาดโลกสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ thaitrade.com” น.ส.สุนันทากล่าว