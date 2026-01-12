จ่อคว้า 2 สัญญา!“ยูนิคฯ”เคาะราคาต่ำสุด ประมูลก่อสร้างรถไฟสายสีแดงส่วนต่อขยาย 2 เส้นทาง วงเงินรวมกว่า 2 หมื่นล้านบาท

“ยูนิคฯ”จ่อรับโปรเจ็กต์รถไฟสายสีแดงส่วนต่อขยาย 2 สัญญา ช่วงรังสิต-มธ. ศูนย์รังสิต และ ช่วงศิริราช-ตลิ่งชัน-ศาลายา มูลค่ารวมกว่า 2 หมื่นล้านบาท หลังเคาะวงเงินต่ำสุด เฉียดราคากลาง 16 ล้านบาท รอรฟท.ตรวจสอบคุณสมบัติฯ ก่อนประกาศผลทางการ
รายงานข่าวจาการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า จากที่รฟท. ได้เปิดประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานก่อสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ราคากลาง ค่าก่อสร้าง 6,064.96 ล้านบาท และโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงศิริราช-ตลิ่งชัน-ศาลายา และสถานีเพิ่มเติม 3 สถานี (สถานีสะพานพระราม 6 สถานีบางกรวย-กฟผ. และสถานีบ้านฉิมพลี) ราคากลางค่าก่อสร้างเป็นเงิน 14,729.70 ล้านบาท กำหนดเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.2568
ปรากฎว่า โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีผู้รับเหมายื่นเสนอราคา 5 ราย โดยบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ UNIQ เสนอราคาต่ำสุดอยู่ที่ 6,057,000,000 บาท (หกพันห้าสิบเจ็ดล้านบาท) ต่ำกว่าราคากลาง 7.96 ล้านบาท
ส่วนโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงศิริราช-ตลิ่งชัน-ศาลายา และสถานีเพิ่มเติม 3 สถานี (สถานีสะพานพระราม 6 สถานีบางกรวย-กฟผ. และสถานีบ้านฉิมพลี) มีผู้ยื่นเสนอราคาจำนวน 4 ราย โดยมีกิจการร่วมค้า ยูที (บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งฯ กับ บริษัท ทรัสตี้ คอนสตรัคชั่น จำกัด ) เสนอราคาต่ำสุดที่ 14,720,000,000 (หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบล้านบาท) ต่ำกว่าราคากลาง 9.70 ล้านบาท
โดยตามขั้นตอน e-bidding หลังเสนอราคาเสร็จสิ้น คณะกรรมการประกวดราคาฯ จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคาทั้งหมดก่อนจากนั้น จะเปิดผลการเสนอราคา และตรวจสอบข้อเสนอของผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด และเจรจาต่อรองราคา คาดว่าจะได้ข้อสรุปและประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาของทั้งสองโครงการ และลงนามสัญญาจ้างได้ภายในเดือน ก.พ. 2569 โดยโครงการจะใช้เวลาก่อสร้าง 36 เดือน กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือน ก.พ. 2572 และเปิดให้บริการได้ในเดือน มีนาคม 2572 เป็นต้นไป