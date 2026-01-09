กทพ. “มอบทุนฯ”แบ่งปันรอยยิ้ม แด่น้องริมทางด่วน”ประจำปี 69

กทพ. จัดกิจกรรม “แบ่งปันรอยยิ้ม แด่น้องริมทางด่วน” ประจำปีงบประมาณ 2569มอบทุนการศึกษา–พัฒนาสภาพแวดล้อมโรงเรียนใกล้ทางพิเศษเฉลิมมหานคร
วันนี้ (9 มกราคม 2569) นางกุลกัญญา ทุมเสน รองผู้ว่าการ (กฎหมาย) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม “แบ่งปันรอยยิ้ม แด่น้องริมทางด่วน” ประจำปีงบประมาณ 2569 ณ โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใกล้แนวทางพิเศษเฉลิมมหานคร โดยมี นายเจษฎา ศรีกรการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตย ให้เกียรติกล่าวต้อนรับในฐานะเจ้าของพื้นที่ พร้อมด้วยนางสาวอุไรวรรณ เซียมเอคู ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา คณะครู อาจารย์ และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
นางกุลกัญญา ทุมเสน รองผู้ว่าการ (กฎหมาย) กทพ. กล่าวว่า กิจกรรม “แบ่งปันรอยยิ้ม แด่น้องริมทางด่วน” เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่ กทพ. ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลากว่า 20 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ตามแนวเขตทางพิเศษ ผ่านการมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนอย่างยั่งยืน
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ กทพ. ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน จำนวน 40 ทุน ทุนละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 40,000 บาท พร้อมสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำห้องฝึกทักษะอาชีพบาริสต้า ปรับปรุงและทาสีโรงอาหาร จัดซื้อพัดลมขนาด 32 นิ้ว จำนวน 6 ตัว ติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน 16 ตัว รวมถึงสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ รวมงบประมาณที่ให้การสนับสนุนทั้งสิ้น 393,560 บาท เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอน และพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักเรียนในอนาคต
ทั้งนี้ กทพ. ยังให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมควบคู่ไปกับการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านการเดินทาง โดยเฉพาะการนำพื้นที่ใต้ทางพิเศษมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและประชาชนโดยรอบอย่างเป็นรูปธรรม โดยเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา กทพ. ได้ดำเนินกิจกรรม “ลานสร้างสุข พิเศษรวมใจ” ในพื้นที่ใต้ทางพิเศษฉลองรัช เพื่อปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งกิจกรรมสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสร้างพื้นที่สาธารณะสำหรับการใช้ประโยชน์ร่วมกันของประชาชนและเยาวชนในชุมชน สะท้อนบทบาทของ กทพ. ในการพัฒนาเมืองและสังคมควบคู่ไปกับการให้บริการด้านการเดินทาง
“การทางพิเศษฯ ขอขอบคุณผู้บริหารและคณาจารย์โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนาที่เปิดโอกาสให้ กทพ. ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็ก ๆ จะเติบโตเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ มีความสามัคคี ขยันหมั่นเพียร และพร้อมเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต ทั้งนี้ กทพ. จะยังคงมุ่งมั่นดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนและสังคมไทยต่อไป” นางกุลกัญญา กล่าว