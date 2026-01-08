“พาณิชย์”เบรกปรับราคาก๊าซหุงต้ม หลังผู้ค้าแอบขึ้น สวนมติรัฐสั่งตรึงถึงสิ้น มี.ค.69

กรมการค้าภายในถกพลังงาน ผู้ค้าก๊าซหุงต้ม และ ปตท. ห้ามปรับขึ้นราคา หลังได้รับร้องเรียนจากประชาชน มีการปรับขึ้นราคาถังละ 5 บาท ทั้งที่รัฐบาลสั่งตรึงราคาต่ออีก 3 เดือน สิ้นสุด 31 มี.ค.69 เป็นของขวัญปีใหม่ ย้ำหากพบฉวยโอกาส เล่นงานตามกฎหมายเด็ดขาด
นายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้มีการประชุมเร่งด่วนกับกระทรวงพลังงาน กลุ่มผู้ค้า และสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องการปรับขึ้นราคาก๊าซหุงต้ม ตามที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่ามีการปรับขึ้นราคาขึ้นถังละ 5 บาท ทั้งขนาด 15 กิโลกรัม และขนาดเล็ก (ปิกนิก) โดยเห็นตรงกันว่าไม่ควรมีการปรับขึ้นราคาในช่วงเวลานี้ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนในการช่วยเหลือประชาชนตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.)
โดย กบง.มีมติเมื่อวันที่ 8 ธ.ค.2568 ที่ผ่านมา กำหนดให้มีการตรึงราคาก๊าซแอลพีจี ไว้ที่ 423 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม ต่อเนื่องไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-31 มี.ค.2569 เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน
ทั้งนี้ ปตท. ได้ประชุมร่วมกับผู้ค้าปลีกก๊าซหุงต้ม ได้ข้อสรุปว่าทางกลุ่มผู้ค้าจะปรับลดราคากลับมาให้อยู่ในระดับเดิม ตามที่รัฐบาลกำหนด โดยให้มีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ 6 ม.ค.2569 เป็นต้นไป และ ปตท.ยังได้ออกหนังสือแจ้งไปยังผู้ค้าก๊าซหุงต้มทุกรายให้ดำเนินการปรับลดราคาลงแล้ว พร้อมทั้งได้แจ้งรายละเอียดการปรับลดราคาให้กรมได้รับทราบตามประกาศของคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ด้วย
“กรมขอเน้นย้ำไปยังผู้ค้าทุกระดับ ห้ามฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบประชาชนในช่วงเวลานี้ หากประชาชนพบเห็นร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่ายรายใด มีการปรับขึ้นราคาเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด หรือมีพฤติกรรมฉวยโอกาส สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน โทร. 1569 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบและลงโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไป”นายวิทยากรกล่าว
สำหรับรายละเอียดราคาขายปลีกและหลักเกณฑ์การคิดค่าบริการในปัจจุบัน มีดังนี้ ราคาก๊าซหุงต้มถังมาตรฐาน 15 กิโลกรัม ตรึงราคาขายปลีกไว้ที่ 423 บาทต่อถัง โดยมีผลต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 31 มี.ค.2569 ส่วนราคาก๊าซหุงต้มแบบปิกนิกถัง 4 กิโลกรัม แม้จะเป็นถังขนาดเล็กที่ราคาอาจแปรผันตามกลไกตลาดในแต่ละพื้นที่ แต่โดยปกติจะมีการควบคุมให้สอดคล้องกับราคาก๊าซมาตรฐาน ซึ่งเบื้องต้นราคาจะอยู่ที่ 160-175 บาทต่อถัง โดยราคาดังกล่าว เป็นราคาที่ยังไม่รวมค่าบริการขนส่งและบริการเสริม ซึ่งร้านค้าสามารถคิดค่าบริการจัดส่งเพิ่มเติมได้ แต่ต้องปิดป้ายแสดงราคาค่าบริการขนส่งให้ประชาชนเห็นอย่างชัดเจนควบคู่กับราคาจำหน่ายก๊าซ หากไม่มีการปิดป้ายแสดงราคาจะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และหากจำหน่ายในราคาสูงเกินสมควร มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ