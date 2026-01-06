แมคโดนัลด์ เปิด 3 สาขารวดต้นปี 2569

บริษัท แมคไทย จำกัด ผู้นำธุรกิจร้านอาหารบริการด่วน (QSR) ภายใต้แบรนด์ แมคโดนัลด์ ประเทศไทย รุกเปิด 3 สาขาใหม่ ต้อนรับปีใหม่2569 ได้แก่ สาขาดอนเมืองโดเมสติก แอร์ไซด์ เพียร์ 3, สาขาพระราม 3 (ไดร์ฟทรู) และ สาขาสุขุมวิท 11 ตอกย้ำวิสัยทัศน์ของแมคโดนัลด์ในการมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้ลูกค้า พร้อมยกระดับบริการให้ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ของผู้คนในยุคปัจจุบัน เชิญสัมผัสประสบการณ์ความอร่อย พร้อมการบริการอันสะดวกสบาย ได้แก่ เครื่องสั่งอาหารอัตโนมัติ (Self-Ordering Kiosk), บริการชำระเงินแบบไร้เงินสด, พนักงานต้อนรับ (Guest Experience Leader), บริการเสิร์ฟอาหารที่โต๊ะ (Table Service) และ บริการ Free Wifi ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ร้านแมคโดนัลด์ สาขาดอนเมืองโดเมสติก แอร์ไซด์ เพียร์ 3, สาขาพระราม 3 (ไดร์ฟทรู) และ สาขาสุขุมวิท 11 ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป