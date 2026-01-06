ราคาเกษตรหดตัว พลังงานลง ฉุดดัชนีราคาผู้ผลิต ธ.ค.68 ลด 1.8%

ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือน ธ.ค.68 ลดลง 1.8% จากการหดตัวของราคาสินค้าเกษตร ที่มีการแข่งขันสูงในตลาดโลก ราคาปิโตรเลียมลดลงจากอุปทานส่วนเกิน ค่าเงินบาทแข็งค่า กระทบต่อราคาที่ผลิตเพื่อส่งออก และเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำให้ความต้องการลด คาดดัชนีปี 69 มีแนวโน้มลดลงและทรงตัว
นายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้ผลิตของไทย เดือน ธ.ค.2568 เท่ากับ 109.0 ลดลง 1.8% มีสาเหตุจากราคาสินค้าในหมวดผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จากราคาผลผลิตสำคัญในภาคการส่งออกที่หดตัวตามการแข่งขันที่สูงในตลาดโลก หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมืองและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จากราคาปิโตรเลียมที่มีทิศทางเคลื่อนไหวตามอุปทานส่วนเกินที่ยังคงสูง ค่าเงินบาทที่ยังคงแข็งค่า ส่งผลต่อราคาสินค้าที่ผลิตเพื่อการส่งออก และเศรษฐกิจโลกในภาพรวมที่ชะลอตัว ส่งผลให้อุปทานส่วนเกินในตลาดโลกสูง
โดยรายละเอียดดัชนีราคาผู้ผลิต ที่ลดลง พบว่า หมวดผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมและการประมง ลดลง 10.4% จากสินค้าสำคัญ อาทิ ข้าวเปลือก จากราคาส่งออกในปีนี้ปรับตัวตามการแข่งขันในตลาดโลกที่สูง ผลปาล์มสด จากราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดโลกในปีนี้ที่ต่ำตามราคาพลังงาน ยางพารา จากราคารับซื้อที่ลดลงตามราคาสินค้าส่งออกในอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องตามค่าเงินบาทที่แข็งค่า สุกรมีชีวิต โคมีชีวิต และกุ้งแวนนาไม จากความต้องการบริโภคที่ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจ ส่วนสินค้าที่ราคาปรับสูงขึ้น ประกอบด้วยผักสด (มะนาว คะน้า ผักชี) ตามปริมาณผลผลิตในปีนี้ที่ลดลงจากผลกระทบของอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมา
หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ลดลง 10.2% จากการลดลงของราคาสินค้าสำคัญ ได้แก่ น้ำมันปิโตรเลียมดิบ และก๊าซธรรมชาติ ซึ่งราคาเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับตลาดโลก สินแร่โลหะ (แร่เหล็ก และสังกะสี) จากอุปสงค์ที่ลดลงของภาคอุตสาหกรรม ขณะที่มีการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ได้จากการทำเหมือง (หินก่อสร้าง) จากต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการ
หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลดลง 0.3% จากการลดลงของราคาสินค้าสำคัญ ประกอบด้วย กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม ได้แก่ น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่องบิน น้ำมันเตา น้ำมันก๊าด ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ยางมะตอย น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 และน้ำมันหล่อลื่น ซึ่งเคลื่อนไหวตามทิศทางราคาตลาดโลก กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ ข้าวสารเจ้า น้ำมันปาล์ม น้ำตาลทราย เนื้อสุกร จากวัตถุดิบสินค้าเกษตรที่ราคาปรับลดลง กลุ่มผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ แผงวงจรไฟฟ้า แผงวงจรพิมพ์ อุปกรณ์กึ่งตัวนำและวงจรรวม Integrated Circuit (IC) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ หน่วยรับข้อมูล แสดงผล จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทที่แข็งค่า รวมทั้งการปรับลดราคาเพื่อเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่ของเทคโนโลยี และกลุ่มผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก ได้แก่ ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง น้ำยางข้น บรรจุภัณฑ์และกระสอบพลาสติก ท่อ และข้อต่อ จากต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับราคาลดลง ขณะที่มีการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าสำคัญ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอื่น ๆ ได้แก่ ทองคำ และเครื่องประดับ (เครื่องประดับเงิน เครื่องประดับพลอย) จากอุปสงค์ของตลาดโลกในการถือครองทรัพย์สินปลอดภัย กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ทำจากแร่อโลหะ ได้แก่ อิฐก่อสร้าง เครื่องสุขภัณฑ์ ปูนซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และท่อคอนกรีต จากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นของการซ่อมแซม หรือปรับปรุงที่อยู่อาศัยจากเหตุการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ
สำหรับแนวโน้มดัชนีราคาผู้ผลิตปี 2569 มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องจากปี 2568 และทรงตัวหรือขยายตัวในกรอบจำกัด โดยปัจจัยสำคัญยังคงเป็นปัญหาหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง การแข่งขันที่สูงขึ้นในตลาดผู้ส่งออกสินค้าเกษตร ค่าเงินบาทที่คาดว่าจะแข็งค่าไปอีกระยะหนึ่ง ประกอบกับการไหลเข้าของสินค้าราคาถูกจากต่างประเทศที่มีแนวโน้มเข้ามาเพิ่มขึ้นทดแทนการผลิตภายในประเทศ ส่งผลให้ภาคการผลิตหดตัวจากความสามารถในการแข่งขันที่ลดลง อย่างไรก็ตาม ช่วงครึ่งปีหลังเป็นต้นไป อาจมีการขยายตัวเล็กน้อยเป็นบางช่วงตามการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว