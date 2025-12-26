สนค.เปิด 2 บริการใหม่บนคิดค้า.com ช่วยทำธุรกิจที่บ้านเกิด-บุกตลาดสหรัฐฯ

สนค.เปิดให้บริการ 2 บริการใหม่บนเว็บไซต์ คิดค้า.com ส่องบ้านเกิด เปิดมุมมองธุรกิจ ด้วยข้อมูลเศรษฐกิจการค้า และพลิกเกมการค้าไทย-สหรัฐฯ นำเสนอข้อมูลการค้าเจาะลึกระดับรายรัฐ เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการไทย มีข้อมูลไปใช้ทำธุรกิจ ตั้งแต่ระดับจังหวัด ไปจนถึงการขยายการส่งออกเข้าสู่สหรัฐฯ
นายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สนค.ได้พัฒนา 2 บริการใหม่บนเว็บไซต์ “คิดค้า.com” ได้แก่ คิดค้า Briefing : ส่องบ้านเกิด เปิดมุมมองธุรกิจ ด้วยข้อมูลเศรษฐกิจการค้า ศูนย์รวมข้อมูลเศรษฐกิจการค้ารายจังหวัด และคิดค้า Briefing : พลิกเกมการค้าไทย–สหรัฐฯ ที่มีจุดเด่นในการนำเสนอข้อมูลการค้าไทย–สหรัฐฯ ระดับรายรัฐ โดยเป็นการนำเสนอข้อมูลเศรษฐกิจการค้าในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้จริง ช่วยให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการไทยรู้ก่อนรุก สามารถวางแผนเชิงกลยุทธ์ ประเมินความเสี่ยง และค้นหาโอกาสทางการค้าได้อย่างแม่นยำขึ้น
โดยคิดค้า Briefing : ส่องบ้านเกิด เปิดมุมมองธุรกิจ ด้วยข้อมูลเศรษฐกิจการค้า เป็นการนำเสนอข้อมูลเศรษฐกิจการค้ารายจังหวัด ให้เป็นมากกว่าหน้าแสดงตัวเลขสถิติ แต่เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ศักยภาพเศรษฐกิจของแต่ละจังหวัด โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้านหลัก ประกอบด้วย ภาพรวมตัวชี้วัดจังหวัด ฉายภาพศักยภาพของจังหวัดผ่านตัวชี้วัดทางสังคมและเศรษฐกิจ เช่น ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด จำนวนประชากร ค่าแรงขั้นต่ำ รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน เป็นต้น เพื่อประเมินขนาดตลาด เจาะเทรนด์ธุรกิจจังหวัด วิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจในแต่ละจังหวัด โดยแบ่งกลุ่มให้เห็นอย่างชัดเจนว่าธุรกิจใดกำลังเป็นดาวรุ่งพุ่งแรง หรือธุรกิจใดต้องตั้งรับปรับตัว เจาะลึกภาคเกษตรจังหวัด เชื่อมโยงข้อมูลสินค้าเกษตรสำคัญ ปฏิทินฤดูกาลผลิต เพื่อช่วยในการวางแผนการผลิตและการตลาดให้สอดคล้องกับช่วงเวลา พร้อมด้วยสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เพื่อส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรท้องถิ่น และหาโอกาสส่งออกของผู้ประกอบการในจังหวัด เปิดประตูการค้าจากท้องถิ่นสู่สากล โดยนำเสนอข้อมูลสินค้า ตลาดส่งออกหลัก และการค้าชายแดน
ส่วนคิดค้า Briefing : พลิกเกมการค้าไทย–สหรัฐฯ ได้ยกระดับข้อมูลจากภาพรวมประเทศ สู่การเจาะลึกระดับรายรัฐ เพื่อให้ผู้ส่งออกไทยวางแผน ปรับตัว ตั้งรับ และรุกตลาดสหรัฐฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของมาตรการทางการค้าของสหรัฐฯ โดยบริการดังกล่าวประกอบด้วย 4 เครื่องมือสำคัญ ได้แก่
Factsheet รายรัฐ เอกสารสรุปข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญรายรัฐ ที่สามารถดาวน์โหลดได้ทันที เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลเศรษฐกิจในภาพรวมของรัฐต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ประกอบด้วย พื้นที่ ขนาดเศรษฐกิจ จำนวนประชากร รายได้ต่อหัว และการค้าระหว่างไทยกับแต่ละรัฐของสหรัฐฯ
จัดกลุ่มสถานการณ์สินค้า วิเคราะห์แนวโน้มการนำเข้าและส่วนแบ่งตลาดของสินค้าไทยในแต่ละรัฐ และจัดกลุ่มให้เห็นอย่างชัดเจน ว่าสินค้าใดที่มีโอกาสเติบโต หรือกำลังถูกแย่งชิงส่วนแบ่งในรัฐต่าง ๆ เพื่อช่วยผู้ประกอบการเลือกกลยุทธ์การตลาดและเป้าหมายเชิงพื้นที่ได้แม่นยำ
เกาะติดมาตรการและระดับความเสี่ยง ติดตามผลกระทบมาตรการสหรัฐฯ จากมาตรการภาษีและนโยบายพิเศษ ที่อาจกระทบต่อการส่งออกสินค้าไทย ด้วยเครื่องมือตรวจสอบอัตราภาษีนำเข้าของสินค้าไทยในสหรัฐฯ ในระดับพิกัดศุลกากร พร้อมเครื่องมือประเมินความเสี่ยงของสินค้าไทยในตลาดสหรัฐฯ จาก 4 ปัจจัยหลัก ได้แก่ อัตราการเติบโตของมูลค่าการนำเข้า การเปลี่ยนแปลงส่วนแบ่งการตลาด การพึ่งพาตลาดสหรัฐฯ และการมีมาตรการภาษีนำเข้าเพิ่มเติม
หาโอกาสในตลาดใหม่ การวิเคราะห์ตลาดส่งออกใหม่ที่มีศักยภาพ และจัดกลุ่มสถานการณ์การค้าของสินค้าไทยในประเทศต่าง ๆ อย่างชัดเจน เพื่อเสนอทางเลือกในการกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดหลัก และเปิดโอกาสทางการค้าที่หลากหลาย
“ท่ามกลางความท้าทายของเศรษฐกิจโลก ภาครัฐและเอกชนจำเป็นต้องมีข้อมูลที่แม่นยำและละเอียดกว่าภาพรวมระดับประเทศ ทั้งในมิติการค้าภายใน และการค้าระหว่างประเทศ เพื่อหาโอกาสและบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนค. จึงขอมอบบริการคิดค้า Briefing ทั้ง 2 บริการ ให้เป็นของขวัญปีใหม่ 2569 เพื่อติดอาวุธให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกได้ฟรี ไม่ว่าจะเป็นผู้ส่งออกที่มองหาโอกาสในสหรัฐฯ หรือผู้ประกอบการท้องถิ่นที่ต้องการขยายตลาดข้ามจังหวัด ช่วยให้สามารถรู้ก่อนรุก ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้ตั้งแต่ระดับฐานราก ด้วยการใช้ข้อมูลส่องบ้านเกิด เปิดมุมมองธุรกิจ ด้วยข้อมูลเศรษฐกิจการค้า วิเคราะห์ศักยภาพรายจังหวัด เพื่อวางแผนสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจท้องถิ่นไปจนถึงระดับสากลด้วยข้อมูลพลิกเกมการค้าไทย–สหรัฐฯ ที่เจาะลึกรายรัฐ เพื่อให้ผู้ส่งออกสามารถรุกตลาดได้ถูกจุด โดยเครื่องมือเหล่านี้จะช่วยชี้เป้าพื้นที่ ๆ เป็นดาวรุ่งพุ่งแรง ทั้งในระดับจังหวัดของไทยและรัฐต่าง ๆ ของสหรัฐฯ หรือปรับกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ ๆ ต้องตั้งรับปรับตัวได้อย่างทันท่วงที ซึ่งจะช่วยสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน”นายนันทพงษ์กล่าว