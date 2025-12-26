ไทยออยล์รับรางวัล 2025 Mercer Best Employers Thailand
เมื่อเร็วๆ นี้ คุณจิราภรณ์ กมลอินทร์ ผู้จัดการแรงงาน/พนักงานสัมพันธ์ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นประเทศไทย ประจำปี 2568 (2025 Mercer Best Employers Thailand) จาก คุณพิรทัต ศรีสัจจะเลิศวาจา, กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมอร์เซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งรางวัลนี้มอบให้แก่องค์กรที่มีมาตรฐานในการดูแลความสุขและความผูกพันของพนักงานผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งสำรวจโดย บริษัท เมอร์เซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ในปี 2568 การมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้น ณ เดอะ ปาร์ค กรุงเทพฯ
ไทยออยล์เชื่อมั่นว่าพนักงานเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน การได้รางวัลดังกล่าวจึงสะท้อนถึงการดูแลพนักงานอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม นับตั้งแต่กระบวนการสรรหาพนักงานจนกระทั่งวันที่พนักงานเกษียณอายุ เกิดเป็นความผูกพันของพนักงานที่พร้อมจะเติบโตไปกับองค์กร