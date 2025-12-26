ค้าชายแดน-ผ่านแดน พ.ย.68 ลด 4.5% เฉพาะกัมพูชายอดวูบเหลือ 0 บาท

กรมการค้าต่างประเทศเผยการค้าชายแดนและผ่านแดน เดือน พ.ย.68 มีมูลค่า 143,496 ล้านบาท ลด 4.5% เหตุยอดค้าชายแดนลดลง จากเมียนมาลด และกัมพูชายอดเหลือ 0 บาท แต่ค้าผ่านแดนไปจีน สิงคโปร์ เวียดนาม เพิ่มต่อเนื่อง รวม 11 เดือน มูลค่า 1.775 ล้านล้านบาท เพิ่ม 6.6% คาดปี 68 มูลค่าทะลุ 1.85 ล้านล้านบาท ส่วนปี 69 ตั้งเป้า 1.9 ล้านล้านบาท เพิ่ม 2.7%
นางอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน เดือน พ.ย.2568 มีมูลค่า 143,496 ล้านบาท ลด 4.5% เป็นการส่งออก 68,339 ล้านบาท ลด 20.3% และการนำเข้า 75,156 ล้านบาท เพิ่ม 16.5% ขาดดุลการค้า 6,817 ล้านบาท ส่งผลให้ 11 เดือนของปี 2568 (ม.ค.-พ.ย.) การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนมีมูลค่า 1,775,566 ล้านบาท เพิ่ม 6.6% เป็นการส่งออก 981,928 ล้านบาท เพิ่ม 2.5% การนำเข้า 793,637 ล้านบาท เพิ่ม 12.2% ได้ดุลการค้า 188,291 ล้านบาท
ทั้งนี้ การค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน 4 ประเทศ เดือน พ.ย.2568 มีมูลค่า 61,431 ล้านบาท ลด 25.5% เป็นการส่งออก 33,821 ล้านบาท ลด 34.6% การนำเข้า 27,610 ล้านบาท ลด 10.2% ได้ดุลการค้า 6,211 ล้านบาท โดยการค้าชายแดนกับมาเลเซียมีมูลค่าสูงสุด 23,199 ล้านบาท ลด 8.6% รองลงมา คือ สปป.ลาว 22,849 ล้านบาท ลด 4.3% และเมียนมา 15,383 ล้านบาท ลด 15.9% ส่วนกัมพูชา มูลค่า 0 บาท ลด 100% ซึ่งสินค้าส่งออกชายแดนสำคัญในเดือน พ.ย.2568 ได้แก่ น้ำมันดีเซล 3,191 ล้านบาท น้ำมันสำเร็จรูปอื่น ๆ 1,196 ล้านบาท และเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ อื่นๆ 1,191 ล้านบาท ทำให้ 11 เดือนของปี 2568 การค้าชายแดนมีมูลค่า 828,163 ล้านบาท ลด 7.9% เป็นการส่งออก 483,582 ล้านบาท ลด 12.4% และการนำเข้า 344,581 ล้านบาท ลด 0.8%
ส่วนการค้าผ่านแดนไปประเทศที่สาม เดือน พ.ย.2568 มีมูลค่า 82,064 ล้านบาท เพิ่ม 21.1% เป็นการส่งออก 34,518 ล้านบาท เพิ่ม 1.6% และการนำเข้า 47,546 ล้านบาท เพิ่ม 40.7% โดยการค้าผ่านแดนไปจีน มีมูลค่าสูงสุด 44,420 ล้านบาท เพิ่ม 19.2% รองลงมา คือ สิงคโปร์ และเวียดนาม มีมูลค่า 13,161 ล้านบาท เพิ่ม 48.6% และ 10,578 ล้านบาท เพิ่ม 80.2% ตามลำดับ ซึ่งสินค้าส่งออกผ่านแดนสำคัญในเดือน พ.ย.2568 ได้แก่ ฮาร์ด ดิสก์ ไดรฟ์ 7,321 ล้านบาท เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ อื่น ๆ 2,818 ล้านบาท และเครื่องรับโทรศัพท์และอุปกรณ์ 2,083 ล้านบาท ทำให้ 11 เดือนของปี 2568 การค้าผ่านแดนมีมูลค่า 947,403 ล้านบาท เพิ่ม 23.6% เป็นการส่งออก 498,347 ล้านบาท เพิ่ม 22.7% และการนำเข้า 449,056 ล้านบาท เพิ่ม 24.7%
“การค้าชายแดน หดตัวต่อเนื่อง เพราะได้รับผลกระทบจากการค้าไทย-กัมพูชา ที่ตอนนี้มูลค่าเหลือ 0 บาทแล้ว หลังจากที่มีปัญหาด้านความมั่นคง หากดูเฉพาะส่งออก ช่วง 11 เดือน ทำได้แค่ 7.2 หมื่นล้าน ซึ่งเป็นยอดส่งออกก่อนที่จะปิดด่านในเดือน ก.ค.2568 โดยปี 2567 ส่งออก 1.4 แสนล้าน เท่ากับมูลค่าหายไป 7.2 หมื่นล้าน ส่วนเมียนมา ก็ลดลงจากมาตรการควบคุมการส่งออกและนำเข้าสินค้าระหว่างไทยและเมียนมาซึ่งยังมีผลบังคับใช้อยู่ แต่ยังดีที่ได้การส่งออกผ่านแดน ไปจีน สิงคโปร์ เวียดนาม มาช่วย ทำให้ภาพรวม 11 เดือนของปี 2568 การค้าชายแดนและผ่านแดน ยังขยายตัวดีอยู่ โดยมั่นใจว่า ทั้งปี 2568 การค้าชายแดนและผ่านแดน จะทำได้มูลค่า 1.85 ล้านล้านบาท”นางอารดากล่าว
สำหรับเป้าหมายการค้าชายแดนและผ่านแดนปี 2569 กรมได้ตั้งเป้าไว้ที่ 1.9 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.7% โดยมีแผนผลักดันการค้า อาทิ การประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคและส่งเสริมการค้าชายแดนและผ่านแดน ที่สระแก้ว หนองคาย มุกดาหาร นครพนม ตาก เชียงราย กาญจนบุรี สงขลาและนราธิวาส การจัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการแนวชายแดน ระเบียงเศรษฐกิจ 4 ภาค ที่ขอนแก่น พิษณุโลก นครศรีธรรมราช และจันทบุรี จัดมหกรรมการค้าชายแดนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 2 ครั้ง และประชุมขับเคลื่อนความร่วมมือการค้าชายแดนและการลงทุน ภายใต้กรอบ IMT-GI , ACMECS และ GMS เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้า