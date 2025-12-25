ตั้งบริษัทใหม่ พ.ย.68 5,554 ราย รวม 11 เดือน 80,064 ราย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเผยจดตั้งธุรกิจใหม่ พ.ย.68 จำนวน 5,554 ราย ลด 11% ทุนจดทะเบียน 14,860 ล้านบาท ลด 39% เหตุเป็นช่วงปลายปี คนไม่อยากตั้งบริษัทแล้วส่งงบการเงิน ส่วนยอดรวม 11 เดือน 80,064 ราย ลด 4% ทุนจดทะเบียน 250,852 ล้านบาท ลด 5% เหตุปีนี้เศรษฐกิจชะลอตัว แถมเจอแผ่นดินไหว ภัยพิบัติและปัญหาชายแดน ทำให้มีผลกระทบต่อการตั้งบริษัทใหม่
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่เดือน พ.ย.2568 มีจำนวน 5,554 ราย ลดลง 11% มีทุนจดทะเบียน 14,860 ล้านบาท ลดลง 39% ซึ่งเป็นปกติของทุกปี ที่ช่วงปลายปี ยอดตั้งบริษัทใหม่จะลดลง เพราะธุรกิจไม่อยากที่จะส่งงบการเงิน ส่วนยอดรวม 11 เดือนของปี 2568 (ม.ค.-พ.ย.) มีจำนวน 80,064 ราย ลดลง 4% ทุนจดทะเบียน 250,852 ล้านบาท ลดลง 5% เพราะที่ผ่านมา เศรษฐกิจอยู่ในภาวะชะลอตัว และยังมีปัญหา ทั้งเหตุแผ่นดินไหว ภัยพิบัติ และปัญหาชายแดน ทำให้มีผลกระทบต่อการตั้งธุรกิจใหม่
สำหรับการจดทะเบียนเลิกประกอบกิจการ เดือน พ.ย.2568 มีจำนวน 2,494 ราย ลดลง 13% ทุนจดทะเบียนเลิก 10,979 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% รวม 11 เดือน ปี 2568 เลิก 16,671 ราย ลดลง 5% ทุนจดทะเบียนเลิก 88,797 ล้านบาท ลดลง 35% โดยอัตราการตั้งใหม่ต่อการเลิกย้อนหลัง 5 ปี (2563-2567) อยู่ที่อัตรา 4 ต่อ 1 และในช่วง 11 เดือนของปี 2568 อยู่ที่ 5 ต่อ 1 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่าก่อนหน้านี้
ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย.2568) มีธุรกิจที่จดทะเบียนนิติบุคคลรวมทั้งสิ้น 2,044,893 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 31.73 ล้านล้านบาท โดยมีนิติบุคคลดำเนินกิจการอยู่ 970,081 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 23.32 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นบริษัทจำกัด 770,906 ราย คิดเป็น 79.47% ของจำนวนนิติบุคคลที่ดำเนินกิจการอยู่ทั้งหมด ทุนจดทะเบียนรวม 17.27 ล้านล้านบาท ห้างหุ้นส่วนจำกัดและห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 197,671 ราย คิดเป็น 20.38% ของจำนวนนิติบุคคลที่ดำเนินกิจการอยู่ทั้งหมด ทุนจดทะเบียนรวม 0.43 ล้านล้านบาท และบริษัทมหาชนจำกัด 1,504 ราย คิดเป็น 0.15% ของจำนวนนิติบุคคลที่ดำเนินกิจการอยู่ทั้งหมด ทุนจดทะเบียนรวม 5.62 ล้านล้านบาท
โดยกลุ่มนิติบุคคลที่มีสัดส่วนการจดทะเบียนมากที่สุด คือ กลุ่มบริการ มีจำนวน 526,117 ราย ทุนจดทะเบียน 13.60 ล้านล้านบาท รองลงมา คือ กลุ่มค้าส่ง ค้าปลีก 318,212 ราย ทุนจดทะเบียน 2.62 ล้านล้านบาท และกลุ่มผลิต 125,752 ราย ทุนจดทะเบียน 7.10 ล้านล้านบาท คิดเป็น 54.24%, 32.80% และ 12.96% ของจำนวนนิติบุคคลที่ดำเนินกิจการอยู่ตามลำดับ