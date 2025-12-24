“อรมน”รับฟังความเห็น ยกร่างกฎหมายการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์

“อรมน” แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานด้านการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ และผู้แทนศิลปินนักสร้างสรรค์ ถึงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการกำกับดูแลการจัดเก็บค่าตอบแทนการใช้งานลิขสิทธิ์ เพื่อนำไปใช้ยกร่างกฎหมายเก็บค่าตอบแทนใช้งานลิขสิทธิ์ และบริหารจัดการองค์กรบริหารลิขสิทธิ์ของไทยให้โปร่งใส เป็นธรรม ได้มาตรฐาน ช่วยส่งเสริมการใช้งานลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง ลดปัญหาข้อพิพาท
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้ประชุมหารือเชิงนโยบาย ร่วมกับสมาพันธ์แห่งสมาคมผู้สร้างสรรค์และนักแต่งเพลงระหว่างประเทศ (The International Confederation of Societies of Authors and Composers : CISAC) และพันธมิตรผู้สร้างสรรค์ดนตรีแห่งเอเซียแปซิฟิก (Asia-Pacific Music Creators Alliance : APMA) ซึ่งมีผู้แทนจากองค์กรบริหารลิขสิทธิ์ (CMOs) ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อาทิ สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย เข้าร่วม โดยได้หารือแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อผลักดันผลงานสร้างสรรค์ของศิลปินไทยสู่ตลาดสากลและส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย
ทั้งนี้ กรมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าไทยอยู่ระหว่างยกร่างกฎหมายการจัดเก็บค่าตอบแทนการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ เพื่อเป็นกฎหมายเฉพาะสำหรับใช้กำกับดูแลการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม รวมทั้งจัดระเบียบและปรับปรุงแนวทางบริหารจัดการสิทธิ์ของ CMOs ไทยให้มีมาตรฐานสูงขึ้น อันเป็นการส่งเสริมการใช้งานลิขสิทธิ์อย่างถูกกฎหมาย และลดปัญหาการเกิดข้อพิพาทจากการใช้ประโยชน์งานลิขสิทธิ์ในเชิงพาณิชย์
โดยผู้แทนจากสมาพันธ์องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ และบริษัทต่าง ๆ ได้แสดงความชื่นชมต่อความมุ่งมั่นของกรมในการดำเนินดังกล่าว พร้อมสะท้อนแนวปฏิบัติสากลที่พบว่าประเทศต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิก CISAC และ APMA เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี อินโดนีเซีย และมาเลเซีย มี CMOs ในประเทศไม่มาก เพียงหนึ่งถึงสองหน่วยต่อประเทศเท่านั้น แตกต่างจากประเทศไทยที่มี CMOs มากกว่า 10 หน่วย และแต่ละหน่วยมีแนวปฏิบัติและมาตรฐานในการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ต่างกัน ส่งผลให้เกิดความซ้ำซ้อนและปัญหาต่อทั้งเจ้าของสิทธิ์และผู้ใช้ประโยชน์งานลิขสิทธิ์ ซึ่งหากมีกฎหมายที่กำกับดูแลเรื่องดังกล่าวอย่างชัดเจน จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองเจ้าของสิทธิ์ ลดภาระของผู้ประกอบการที่ต้องการใช้ประโยชน์ผลงานสร้างสรรค์ในเชิงพาณิชย์ ตลอดจนลดโอกาสการใช้สิทธิ์ในทางที่ไม่สุจริต
นอกจากนี้ ตัวแทนศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงาน ได้สะท้อนประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์งานลิขสิทธิ์ในเชิงพาณิชย์ เช่น กรณีการขายขาดลิขสิทธิ์ (Buyout) ให้ค่ายเพลง การตกลงค่าลิขสิทธิ์ระหว่างค่ายเพลงและศิลปิน พร้อมเสนอให้กรมพิจารณามาตรการกำกับดูแลงานลิขสิทธิ์ อาทิ การกำหนดหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์จากงานดนตรีกรรมอย่างเหมาะสม โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อสร้างสมดุลให้กับทุกฝ่ายมากยิ่งขึ้น
“กรมได้ขอบคุณทุกความเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม โดยยืนยันว่า พร้อมเปิดรับฟังมุมมองและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนอย่างรอบด้าน เพื่อนำข้อมูลอันเป็นประโยชน์ไปใช้ประกอบการยกร่างกฎหมายให้มีความเหมาะสม ทันสมัย สอดคล้องกับบริบทความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแวดวงดนตรีอย่างแท้จริง อันเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดนตรีของไทยให้เติบโตและแข่งขันได้ในระดับสากล”นางอรมนกล่าว