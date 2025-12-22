“ศุภจี”ขอนักบัญชี-สำนักงานบัญชี สกัดนอมินี-บัญชีม้าตั้งแต่ต้นทาง

“ศุภจี” ขอความร่วมมือนักบัญชี สำนักงานบัญชี และหน่วยงานพันธมิตร ร่วมมือปราบนอมินีและบัญชีม้า เหตุเป็นต้นทางสำคัญในการสกัดกั้น ก่อนลุกลามสร้างความเสียหายให้กับระบบเศรษฐกิจและสังคมไทย
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมรวมพลังปราบนอมินี บัญชีม้า เสริมภูมินักบัญชีไทย รู้ทันธุรกิจผิดกฎหมาย (Professional Skepticism of Illegal Businesses)” ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ว่า การจัดงานในครั้งนี้ มีหน่วยกระทรวงพาณิชย์ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี สำนักงานบัญชี สมาคมวิชาชีพ และหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน 17 หน่วยงาน เข้าร่วมงานกว่า 1,625 ราย ซึ่งถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะช่วยกันปกป้องประเทศจากปัญหานอมินีและบัญชีม้า เพราะสร้างความเสียหายให้กับประเทศเป็นอย่างยิ่ง และความสูญเสียที่เกิดขึ้น ไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่กระทบกับทุกคน หากเรารู้เท่าทันและร่วมมือกันอย่างจริงจัง ก็จะสามารถลดและขจัดปัญหานี้ได้
“ผู้ที่อยู่ในห้องนี้ทุกคน ทั้งหน่วยงานพันธมิตร สมาคมวิชาชีพบัญชี และนักบัญชีจากสำนักงานบัญชีทั่วประเทศ ล้วนเป็นกำลังสำคัญในการช่วยป้องกัน ช่วยตักเตือน และช่วยลดทอนความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยการมาในวันนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อรู้ แต่ต้องร่วมมือทำ เพราะนักบัญชี คือ ต้นทางที่สามารถสกัดกั้นปัญหาได้ตั้งแต่เริ่มต้น หากเข้าใจบทบาทหน้าที่และร่วมมือกันอย่างจริงจัง เชื่อมั่นว่าจะสามารถป้องกันการใช้บัญชีม้าและนอมินีเข้ามาทำธุรกิจอย่างไม่โปร่งใส ซึ่งมีความเสี่ยงทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมได้”
ทั้งนี้ จากการถอดบทเรียน พบว่า มิจฉาชีพมีการพัฒนารูปแบบการกระทำผิดอย่างต่อเนื่อง ทุกภาคส่วนต้องพัฒนาและรู้เท่าทัน โดยการเสริมความรู้ครั้งนี้ เป็นเพียงจุดเริ่มต้น แต่ไม่ใช่จุดสิ้นสุด จำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปกป้องประเทศและปกป้องธุรกิจไทย โดยเฉพาะนักบัญชี สำนักงานบัญชี จะต้องมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องธุรกิจของไทย จะต้องไม่สนับสนุนหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศ และรักษาความเชื่อมั่นของระบบเศรษฐกิจไทยในระยะยาว
ปัจจุบัน ประเทศไทยมีนักบัญชีกว่า 80,000 ราย และสำนักงานบัญชีกว่า 7,000 แห่ง แต่มีสำนักงานบัญชีที่อยู่ในสมาคมบัญชีคุณภาพเพียง 191 ราย จึงขอเชิญชวนสำนักงานบัญชี เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมบัญชีคุณภาพ เพื่อเสริมทักษะ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และร่วมกันปกป้องระบบธุรกิจไทย
สำหรับการดำเนินการเพื่อป้องกันนอมินี กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะหน่วยงานหลัก นอกจากบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร ยังได้เตรียมของขวัญปีใหม่ให้มิจฉาชีพ ผ่านมาตรการเข้มข้น 4 คำสั่ง และ 2 ประกาศ เพื่อปิดช่องโหว่ตั้งแต่ต้นทาง อาทิ การนำข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 13 ล้านราย และข้อมูลบัญชีม้ากว่า 90,000 รายชื่อ มาประกอบการคัดกรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หากพบความเสี่ยงจะเชิญมาแสดงตัวตนและแสดงหลักฐานทางการเงิน รวมถึงการตรวจสอบกรณีใช้ที่อยู่ซ้ำซ้อน การจัดโครงสร้างกรรมการที่น่าสงสัย และการยืนยันตัวตนของผู้เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนบริษัท และจะออกประกาศให้ผู้รับหน้าที่จดทะเบียนบริษัทต้องขึ้นทะเบียนแสดงตัวตน และให้ผู้รับรองการจดทะเบียนต้องเห็นตัวจริงและยืนยันตัวตนผ่านระบบ เพื่อยกระดับความโปร่งใสและลดโอกาสการแอบอ้าง