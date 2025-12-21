ปตท.ชวนคนไทยร่วมงาน “Still On My Mind ในดวงใจนิรันดร์” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

“Still On My Mind ในดวงใจนิรันดร์” ปตท. เชิญชวนคนไทยร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกลุ่ม ปตท. ร่วมเปิดงาน “Still On My Mind ในดวงใจนิรันดร์” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดขึ้นในวันที่ 19 – 21 ธันวาคม 2568 และต่อเนื่องในช่วงต้นปีใหม่ ระหว่างวันที่ 10 – 11, 17 – 18 และ 24 - 25 มกราคม 2569 เปิดให้ประชาชนเข้าชม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่เวลา 16.00 – 21.00 น. ณ สวนเปรมประชาวนารักษ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ภายในงานประกอบด้วยหลากหลายกิจกรรมที่ ปตท. ตั้งใจจัดแสดงเพื่อมอบบรรยากาศอันอบอุ่นของ ความรัก ความเมตตา ที่ถักทอเป็นสายใยแห่งพระบารมี จารึกไว้ในหัวใจคนไทยตราบนิจนิรันดร์ ได้แก่
การแสดงละครเพลง “Still On My Mind ในดวงใจนิรันดร์” ถ่ายทอดพระราชประวัติและพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อย่างละเมียดงดงาม ร้อยเรียงเรื่องราวความรัก ความเสียสละ และพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ผ่านบทเพลงอันไพเราะ ผสานการแสดงบัลเลต์ที่งดงาม พร้อมเทคนิค Projection Mapping บนต้นไทรขนาดใหญ่ ณ ใจกลางสวนเปรมประชาวนารักษ์ จัดการแสดงวันละ 2 รอบ เวลา 18.30 น. และ 19.30 น.
กิจกรรมเวิร์กช็อปของที่ระลึกทำมือ สัมผัสแรงบันดาลใจที่สืบสานจากพระราชปณิธาน ผ่านงานประดิษฐ์ที่ผสานความงดงามของดอกไม้ ผ้าไหมไทย และธรรมชาติอย่างเปี่ยมความหมาย อาทิ กิจกรรมประดิษฐ์น้ำหอมในขวดแบบก้านไม้หอม กิจกรรมประดิษฐ์พวงกุญแจจากผ้าไหมไทย กิจกรรมปลูกต้นไม้ในกระถางอิฐมวลเบา
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แสดงผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่คัดสรรจากชุมชนและแหล่งผลิตงานฝีมือคุณภาพ สะท้อนคุณค่าของศิลปหัตถกรรมไทยที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก
อีกทั้ง ภายในสวนเปรมประชาวนารักษ์ ยังมีนิทรรศการ “ชลวิถีธีรพัฒน์” เผยแพร่โครงการพระราชดำริเกี่ยวกับสายน้ำที่สำคัญ 10 โครงการ ตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต บรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร อาทิ โครงการพัฒนาคลองเปรมประชากร โครงการพัฒนาถนนวิภาวดีรังสิต โครงการพัฒนาคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์และคลองเชื่อมโดยรอบ โครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว จังหวัดนครสวรรค์ เป็นการสื่อถึงพระเมตตาที่ทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนเสมอมา และสายใยแห่งความรักความผูกพันระหว่างพระองค์กับพสกนิกรชาวไทย
ที่ผ่านมา ปตท. น้อมนำแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นแนวทางการดำเนินงาน อาทิ การเข้าร่วมโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ 1 ล้านไร่ สามารถพลิกฟื้นนากุ้งร้าง สู่แปลงปลูกป่าไร่ที่ 1 ล้าน และต่อยอดการพัฒนาสู่ศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน โดยขอพระราชทานนาม “สิรินาถราชินี” พัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวและสร้างรายได้แก่ชุมชน ตลอดจนการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาอาชีพชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อคนอยู่ได้ป่าอยู่รอดจวบจนปัจจุบัน โดยผู้บริหารและพนักงานกลุ่ม ปตท. ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พร้อมมุ่งสืบสานพระราชปณิธาน ในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานของชาติ ควบคู่กับการดูแลสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมสร้างความยั่งยืนแก่ประเทศสืบไป