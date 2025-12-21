xs
ปตท.ชวนคนไทยร่วมงาน “Still On My Mind ในดวงใจนิรันดร์” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“Still On My Mind ในดวงใจนิรันดร์” ปตท. เชิญชวนคนไทยร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกลุ่ม ปตท. ร่วมเปิดงาน “Still On My Mind ในดวงใจนิรันดร์” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดขึ้นในวันที่ 19 – 21 ธันวาคม 2568 และต่อเนื่องในช่วงต้นปีใหม่ ระหว่างวันที่ 10 – 11, 17 – 18 และ 24 - 25 มกราคม 2569 เปิดให้ประชาชนเข้าชม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่เวลา 16.00 – 21.00 น. ณ สวนเปรมประชาวนารักษ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร


ภายในงานประกอบด้วยหลากหลายกิจกรรมที่ ปตท. ตั้งใจจัดแสดงเพื่อมอบบรรยากาศอันอบอุ่นของ ความรัก ความเมตตา ที่ถักทอเป็นสายใยแห่งพระบารมี จารึกไว้ในหัวใจคนไทยตราบนิจนิรันดร์ ได้แก่

การแสดงละครเพลง “Still On My Mind ในดวงใจนิรันดร์” ถ่ายทอดพระราชประวัติและพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อย่างละเมียดงดงาม ร้อยเรียงเรื่องราวความรัก ความเสียสละ และพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ผ่านบทเพลงอันไพเราะ ผสานการแสดงบัลเลต์ที่งดงาม พร้อมเทคนิค Projection Mapping บนต้นไทรขนาดใหญ่ ณ ใจกลางสวนเปรมประชาวนารักษ์ จัดการแสดงวันละ 2 รอบ เวลา 18.30 น. และ 19.30 น.


กิจกรรมเวิร์กช็อปของที่ระลึกทำมือ สัมผัสแรงบันดาลใจที่สืบสานจากพระราชปณิธาน ผ่านงานประดิษฐ์ที่ผสานความงดงามของดอกไม้ ผ้าไหมไทย และธรรมชาติอย่างเปี่ยมความหมาย อาทิ กิจกรรมประดิษฐ์น้ำหอมในขวดแบบก้านไม้หอม กิจกรรมประดิษฐ์พวงกุญแจจากผ้าไหมไทย กิจกรรมปลูกต้นไม้ในกระถางอิฐมวลเบา

เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แสดงผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่คัดสรรจากชุมชนและแหล่งผลิตงานฝีมือคุณภาพ สะท้อนคุณค่าของศิลปหัตถกรรมไทยที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก


อีกทั้ง ภายในสวนเปรมประชาวนารักษ์ ยังมีนิทรรศการ “ชลวิถีธีรพัฒน์” เผยแพร่โครงการพระราชดำริเกี่ยวกับสายน้ำที่สำคัญ 10 โครงการ ตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต บรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร อาทิ โครงการพัฒนาคลองเปรมประชากร โครงการพัฒนาถนนวิภาวดีรังสิต โครงการพัฒนาคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์และคลองเชื่อมโดยรอบ โครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว จังหวัดนครสวรรค์ เป็นการสื่อถึงพระเมตตาที่ทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนเสมอมา และสายใยแห่งความรักความผูกพันระหว่างพระองค์กับพสกนิกรชาวไทย


ที่ผ่านมา ปตท. น้อมนำแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นแนวทางการดำเนินงาน อาทิ การเข้าร่วมโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ 1 ล้านไร่ สามารถพลิกฟื้นนากุ้งร้าง สู่แปลงปลูกป่าไร่ที่ 1 ล้าน และต่อยอดการพัฒนาสู่ศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน โดยขอพระราชทานนาม “สิรินาถราชินี” พัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวและสร้างรายได้แก่ชุมชน ตลอดจนการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาอาชีพชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อคนอยู่ได้ป่าอยู่รอดจวบจนปัจจุบัน โดยผู้บริหารและพนักงานกลุ่ม ปตท. ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พร้อมมุ่งสืบสานพระราชปณิธาน ในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานของชาติ ควบคู่กับการดูแลสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมสร้างความยั่งยืนแก่ประเทศสืบไป

