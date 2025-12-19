“ยอดทะลุ 1.1 หมื่น” สสส. สานพลังรันริโอ พร้อมภาคี ภาครัฐและเอกชนกว่า 10 องค์กรร่วมจัด นักวิ่งปอดเหล็กทั่วไทยและทั่วโลก แห่วิ่งงาน Awaken Bangkok Midnight Marathon 2025 ระยะ 21.1 กม. และ 10 กม. ส่งท้ายปี 21 ธันวาคมนี้ คาดรายได้สะพัดกว่า 300 ล้านบาท
Awaken Bangkok Midnight Marathon 2025 ปีที่ 8 จัดยิ่งใหญ่ส่งท้ายปี ในวันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคมนี้ ปลุกเมืองทั้งเมืองให้ตื่น! ด้วยงานวิ่งฝ่าค่ำคืนผ่าน “หัวใจของกรุงเทพฯ” บนเส้นทางที่จะได้สัมผัสแลนด์มาร์กสำคัญทางประวัติศาสตร์มากมาย นักวิ่งทั่วโลกกว่า 30 ประเทศตบเท้าเข้าร่วมคับคั่ง กว่า 1.1. หมื่นคน คาดสร้างเม็ดเงินสะพัดกว่า 300 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2568 ณ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ได้มีการแถลงข่าวการแข่งขันเทศกาลวิ่งมาราธอนกลางคืนสุดยิ่งใหญ่ในรายการ Awaken Bangkok Midnight Marathon 2025 ปีที่ 8 ร่วมด้วย คุณนิรมล ราศรี ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ (สำนัก 5) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เข้าร่วมแถลงรายละเอียดของงาน
ภายในงานยังมี คุณทองคง ทองคงเย่า - Chief People Officer, Decathlon Thailand, Mr.Cristian Martinez - KIPRUN athlete จาก Spain และคุณบุญเพิ่ม อินทนปสาธน์ – CEO RUNRIO Thailand และ Race Director, Awaken Bangkok Midnight Marathon 2025 ร่วมกันกล่าวถึงความพร้อมในการจัดงานครั้งนี้
เทศกาลวิ่งมาราธอน Awaken Bangkok Midnight Marathon 2025 ปีที่ 8 งานวิ่งกลางคืนสุดยิ่งใหญ่ส่งท้ายปีในกรุงเทพฯ จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ 21 ธันวาคม 2568 ปลุกเมืองทั้งเมืองให้ตื่น! ด้วยงานวิ่งฝ่าค่ำคืนใจกลางกรุงเทพฯ ที่ขึ้นแท่นอีเวนต์วิ่งถนนมาตรฐานโลก และได้รับรอง World Athletics Road Race Label จาก World Athletics (WA) และได้รับการันตีเส้นทางการวิ่งที่ได้รับการวัดและรับรองตามมาตรฐานสากลจาก Association of International Marathons and Distance Races (AIMS) ซึ่งในงานปีนี้ภายหลังเปิดรับสมัครมีผู้สมัครเข้ามาเต็มจำนวนทั้งระยะ 10 กม. และระยะ 21.1 กม. จนยอดทะลุเป้า 11,000 คน ถือเป็นการรวมตัวนักวิ่งทั่วโลกกว่า 30 ประเทศภายงานเดียวที่คาดว่าจะสร้างเม็ดเงินสะพัดกว่า 300 ล้านบาท
เส้นทางการวิ่งถือเป็นเสน่ห์ที่ไม่เหมือนใครให้เหล่านักวิ่งได้สัมผัสมุมมองใหม่ของเกาะรัตนโกสินทร์ และเป็นการวิ่งผ่าน “หัวใจของกรุงเทพฯ” ที่ทุกก้าวคือพลังที่จะปลุกเมืองนี้ขึ้นมาอีกครั้ง โดยจะออกสตาร์ทจากหอนาฬิกาหลวง ถนนสนามไชย และผ่านสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของกรุงเทพฯ อาทิ พระบรมมหาราชวัง วัดพระแก้ว เจดีย์ภูเขาทอง โลหะปราสาท วัดราชนัดดารามวรวิหาร อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย และมุ่งตรงสู่เส้นชัยที่เสาชิงช้า บริเวณลานคนเมืองกรุงเทพฯ
“Awaken Bangkok Midnight Marathon 2025” ในปีนี้ไม่ใช่เป็นแค่งานวิ่ง แต่คือการเคลื่อนไหวของคนยุคใหม่ ด้วยการเปิดบางกอกด้วยมุมใหม่ ภายใต้ธีมดีไซน์โมเดิร์น บ่งบอกตัวตนและมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจน สมกับเป็นเมืองมหานครของโลก พร้อมกับ Official Race Kit ระยะ 21.1 กม. คอนเซ็ปต์ใหม่สุดเท่ “BKK NEW FACE” ที่จะปลุกพลังนักวิ่งให้ตื่นเต็มสปีด และ “Finisher T-Shirt” ที่ไม่ใช่แค่เสื้อ Finisher ธรรมดา แต่คือเสื้อที่ประกาศตัวตนใหม่ของนักวิ่งยุคนี้ รวมทั้ง “YAK” Awaken Medal เหรียญยักษ์ในตำนาน
นอกจากนี้ ในงานแถลงข่าวยังมีการ เปิดตัว Team Pacer & Sweeper จาก Decathlon รวมไปถึง Warm Up Show - Active Stretching by สสส. และมอบของที่ระลึกให้กับผู้สนับสนุนการจัดงาน Awaken Bangkok Midnight Marathon 2025 ประกอบไปด้วย Decathlon, Gatorade และ ISUZU ท่ามกลางบรรดาเหล่านักวิ่งที่เข้าร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้กันอย่างคึกคักอีกด้วย
สำหรับการแข่งขันแบ่งออกเป็น ระยะ 21.1 กม. เส้นทางวิ่งที่ผ่านจุดสำคัญทางประวัติศาสตร์ท่ามกลางบรรยากาศยามค่ำคืนที่เต็มไปด้วยพลัง เริ่มปล่อยตัวตั้งแต่เวลา 03.00 น. จุดสตาร์ท ณ หอนาฬิกาหลวง ถนนสนามไชย และเข้าเส้นชัยที่เสาชิงช้า ขณะที่ระยะ 10 กม. ออกแบบเพื่อให้นักวิ่งได้สัมผัสบรรยากาศการวิ่งยามค่ำคืนอย่างเต็มอารมณ์ เริ่มปล่อยตัวตั้งแต่เวลา 04.00 น. จุดสตาร์ท ณ หอนาฬิกาหลวง ถนนสนามไชย และเข้าเส้นชัยเสาชิงช้า
สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ทางเพจเฟซบุ๊ก BKKmidnightmarathon (https://www.facebook.com/BKKmidnightmarathon/?locale=th_TH)