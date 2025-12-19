DIT ดูแลผู้บริโภคช่วงปีใหม่ ตรวจขายกระเช้า จุดพักรถ หัวจ่ายน้ำมัน

กรมการค้าภายใน (DIT) ดูแลผู้บริโภคช่วงเทศกาลปีใหม่ ลงพื้นที่ตรวจสอบรักษาความเป็นธรรมทางการค้า ทั้งการจำหน่ายกระเช้าของขวัญในห้าง จุดพักรถมอเตอร์เวย์ กม.49 และความถูกต้องของหัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง พบผู้ประกอบการให้ความร่วมมือปิดป้ายแสดงราคาสินค้าชัดเจน ไม่มีปัญหาเรื่องเครื่องชั่ง หัวจ่ายน้ำมัน ยันตรวจต่อเนื่องทั้งก่อนและหลังปีใหม่
นายจิรวุฒิ สุวรรณอาจ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน (DIT) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้ลงพื้นที่ตรวจสอบรักษาความเป็นธรรมทางการค้าก่อนเทศกาลปีใหม่ เพื่อดูแลผู้บริโภค สร้างความเชื่อมั่นในการจับจ่ายใช้สอย และป้องกันการเอารัดเอาเปรียบ โดยได้ไปตรวจสอบการจำหน่ายกระเช้าของขวัญ ที่ห้างโลตัส สาขารัตนาธิเบศร์ (แคราย) จังหวัดนนทบุรี การจำหน่ายสินค้าบริเวณจุดพักรถมอเตอร์เวย์ กม.49 (บางปะกง) และความถูกต้องของหัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ที่สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ปตท. มอเตอร์เวย์บางปะกง (ขาออก) จังหวัดฉะเชิงเทรา
สำหรับการลงพื้นที่ตรวจสอบในครั้งนี้ มีหน่วยงานร่วมตรวจสอบ ได้แก่ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา
ทั้งนี้ การตรวจสอบการจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ พบว่า ผู้ประกอบการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย มีการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายปลีกกระเช้าของขวัญ พร้อมแสดงรายการสินค้า ขนาด น้ำหนักต่อหน่วย ปริมาณการบรรจุ ค่าภาชนะบรรจุ และค่าบริการจัดกระเช้าของขวัญอย่างชัดเจน รวมทั้งสินค้าที่นำมาบรรจุในกระเช้ามีอายุมากกว่า 6 เดือน โดยราคาอยู่ในระดับที่เหมาะสม สินค้ามีให้เลือกหลากหลาย ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค อาหารเพื่อสุขภาพ ผลไม้ และสินค้าโอทอป
โดยในการเลือกซื้อกระเช้าของขวัญ กรมขอให้สังเกต 5 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ 1.การแสดงรายการสินค้า ขนาด ปริมาณ และราคาสินค้าแต่ละรายการ รวมถึงค่าภาชนะบรรจุ 2.การแสดงราคาจำหน่ายของสินค้าทุกรายการและราคารวมของกระเช้า 3.หากมีค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าภาชนะหรือค่าจัดกระเช้า ต้องแสดงข้อมูลให้ชัดเจน 4.ราคาที่แสดงต้องตรงกับราคาที่จำหน่ายจริง และ 5.ตัวอักษรและตัวเลขในการแสดงข้อมูลต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 16 รวมทั้งผู้บริโภคควรตรวจสอบวันหมดอายุของสินค้า และเปรียบเทียบราคาและคุณภาพก่อนตัดสินใจซื้อ
ส่วนการตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าที่จุดพักรถมอเตอร์เวย์ กม.49 ผู้ประกอบการ ร้านค้า มีการปิดป้ายแสดงราคาอย่างถูกต้อง ชัดเจน สินค้ามีการจำหน่ายเป็นปกติและเพียงพอ ราคาสมเหตุสมผล และการตรวจสอบปั๊มน้ำมัน พบว่า มีความถูกต้องของหัวจ่าย ผู้บริโภคมั่นใจได้ โดยกรมจะมีการตรวจสอบปั๊มน้ำมัน ในเส้นทางการเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวของประชาชนต่อไป ทั้งช่วงก่อนปีใหม่และหลังปีใหม่ ที่เป็นช่วงเดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯ
อย่างไรก็ตาม กรมขอแจ้งเตือนผู้ประกอบการ ร้านค้า ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย หากตรวจสอบพบ จะดำเนินการเด็ดขาด โดยโทษตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 กรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายปลีก มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และกรณีจำหน่ายสินค้าแพงเกินสมควร มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือถูกเอารัดเอาเปรียบ หรือพบการกระทำผิด สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 และที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ