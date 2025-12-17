DITP สำรวจตลาดค้าปลีกรัสเซีย คนหันซื้อในร้านเล็กเพิ่ม ชี้อาหาร-เครื่องดื่มไทยมีโอกาสขาย

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) สำรวจตลาดค้าปลีกรัสเซีย พบผู้บริโภคหันมาซื้อสินค้าในร้านค้าขนาดเล็กเพิ่มมากขึ้น ลดเข้าซุปเปอร์มาร์เก็ตและไฮเปอร์มาร์เก็ต ชี้สินค้าอาหารและเครื่องดื่มไทย มีโอกาสขาย เหตุมีคุณภาพ ราคาแข่งขันได้
น.ส.สุนันทา กังวาลกุลกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้มอบนโยบายให้ทูตพาณิชย์ที่ประจำอยู่ในประเทศต่าง ๆ ทำการสำรวจลู่ทางการค้า และโอกาสการส่งออกสินค้าไทยไปยังประเทศที่ประจำอยู่ ตามนโยบายนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ล่าสุดได้รับรายงานจากนายสุดเขต บริบูรณ์ศรี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก รัสเซีย ถึงเทรนด์รูปแบบร้านค้าปลีกขนาดเล็กในรัสเซียที่มีแนวโน้มเติบโต จากการที่ผู้บริโภคหันมาซื้อสินค้าจากร้านค้าขนาดเล็กที่เดินไปถึงได้ หรือสั่งออนไลน์เพื่อจัดส่ง ทำให้จำนวนซุปเปอร์มาร์เก็ตและไฮเปอร์มาร์เก็ตลดลง และโอกาสในการส่งออกสินค้าไทยเข้าไปจำหน่าย
โดยทูตพาณิชย์ได้รายงานข้อมูลเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันผู้บริโภคชาวรัสเซียเริ่มไม่นิยมไปร้านค้าปลีกที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ เพราะหากต้องการซื้อของชำ ก็จะเลือกซื้อจากร้านขนาดเล็ก ส่งผลให้ซุปเปอร์มาร์เก็ต และไฮเปอร์มาร์เก็ต ลดลง 1.4% ในช่วงสามไตรมาสแรกของปี 2568 หรือมีจำนวน 67 แห่ง คิดเป็นพื้นที่รวมประมาณ 185,000 ตารางเมตร และตั้งแต่ปี 2560 สัดส่วนของซุปเปอร์มาร์เก็ตและไฮเปอร์มาร์เก็ตรวมกันลดลงจาก 37% เหลือ 21%
ทั้งนี้ การเปิดซุปเปอร์มาร์เก็ต รือไฮเปอร์มาร์เก็ต กำลังกลายเป็นสิ่งที่อาจไม่ทำกำไร โดยผู้ค้าปลีกกำลังเปลี่ยนรูปแบบร้านค้าดังกล่าวเหล่านี้ไปเป็นรูปแบบอื่น ๆ โดยรูปแบบร้านค้าที่กำลังเป็นที่สนใจของผู้ค้าปลีก เช่น ร้านค้าปลีกที่เน้นการขายสินค้าจำเป็นพื้นฐานในราคาที่ต่ำ และมีข้อจำกัดบางประการ เช่น มีสินค้าให้เลือกน้อย เป็นต้น อีกทั้งชาวรัสเซียยังเปลี่ยนรูปแบบการบริโภคไปสู่กาบริโภคที่เน้นกาประหยัด ส่งผลต่อการพัฒนาซุปเปอร์มาร์เก็ตและไฮเปอร์มาร์เก็ต
ขณะเดียวกัน ยังพบว่า เครือร้านค้าปลีก Perekrestok ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท X5 Group ที่มีเว็บไซต์ คือ https://www.x5.ru/en/about/ ได้เริ่มปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ด้วยการเปิดร้านค้าขนาดเล็กลง โดยในเดือน มิ.ย.2025 ได้เปิดตัวรูปแบบร้านค้าปลีก Perekrestok Select ซึ่งมีขนาดประมาณ 400 ตารางเมตร ซึ่งเป็นขนาดประมาณหนึ่งในสามของขนาดร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในเครือ Perekrestok
“ทูตพาณิชย์ได้รายงานว่าเทรนด์รูปแบบร้านค้าปลีกดังกล่าวในรัสเซีย อาจส่งผลทำให้ร้านค้าปลีกในรัสเซีย มีการคัดเลือกประเภทสินค้าที่จะนำเข้ามาจำหน่ายในร้านค้าปลีกของตนมากขึ้น โดยคาดว่า สินค้าจำเป็นพื้นฐานที่มีราคาไม่สูง น่าจะได้รับความสนใจจากร้านค้าปลีกต่าง ๆ ในรัสเซียมากขึ้น ซึ่งกรมพร้อมที่จะหาทางช่วยผู้ประกอบการสินค้าในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มของไทย ส่งสินค้าเข้าไปจำหน่าย เพราะสินค้าไทยมีคุณภาพ มาตรฐาน และราคาที่แข่งขันได้”น.ส.สุนันทากล่าว