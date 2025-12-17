กทม.ศึกษา“รถไฟฟ้าสีเขียว”หลังบีทีเอสหมดสัญญาปี 72 วางรูปแบบ PPP Gross Cost จ้างเดินรถ 30 ปีลงทุน 5.5 แสนล้าน

กทม.เปิดเวที Market Sounding เอกชนร่วมลงทุนรถไฟฟ้าสายสีเขียว หลังหมดสัญญาปี 72 วาง รูปแบบ PPP Gross Cost จ้างเดินรถ 30 ปี ลงทุน 5.5 แสนล้านบาท ประเมินรายได้ 8.02 แสนล้านบาท คาดผู้โดยสารเพิ่มทะลุ 1.5 ล้านคน-เที่ยวต่อวัน สรุปศึกษาม.ค.69 เสนอ ก.มหาดไทยและครม.เห็นชอบ
วันที่ 16 ธันวาคม 2568 ที่โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 นายสิทธิพร สมคิดสรรพ์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร (สจส.กทม.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นการลงทุนโครงการ (Market Sounding) งานศึกษาและวิเคราะห์โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร หรือ รถไฟฟ้าสายสีเขียว หลังหมดสัญญาสัมปทาน 30 ปี ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 เพื่อนำเสนอข้อมูลผลการศึกษาโครงการในด้านต่างๆ และแนวทางการลงทุนและความเป็นไปได้ในการร่วมลงทุน ของภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมรับฟังความคิดห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อนำไปประกอบการศึกษาและจัดทำโครงการให้มีความเหมาะสมครบถ้วน โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถาบันการเงิน นักลงทุน เข้าร่วม
โดยที่ปรึกษารายงานข้อมูลผลการศึกษา ระบุว่า โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว เส้นทางหลัก สายสุขุมวิท ช่วงหมอชิต-อ่อนนุช และสายสีลม ช่วงสนามกีฬาแห่งชาติ-สะพานตากสิน จำนวน 24 สถานี ระยะทาง 23.5 กม. บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ บีทีเอสซี ได้รับสัมปทานโครงการจากกทม. เริ่มเปิดให้บริการ ปี 2542 อายุสัญญาสัมปทาน 30 ปี ซึ่งจะสิ้นสุด ปี 2572 ภายหลังครบอายุสัมปทาน บีทีเอสซี จะต้องส่งมอบทรัพย์สินให้เป็นของกทม.ทั้งหมด
จากการคาดการณ์ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบำรุงรักษา ซึ่งปัจจุบันรถไฟฟ้าสายสีเขียว 1 ขบวนมี 4 ตู้ มีความจุผู้โดยสาร 1,208 คน สุงสุด 1,381 คน ในอนาคตเพิ่มเป็น 6 ตู้ ความจุเพิ่มขึ้น 1,812 คน สูงสุด 2,072 คน โดยใช้เงินลงทุนในการจัดหาขบวนรถ 8,426.11 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบำรุงรักษา ตลอดอายุสัญญาสัมปทานใหม่ตั้งแต่ปี 2573-2602 รวมอายุ 30 ปี จำนวน 557,076.42 ล้านบาท มีรายได้จากค่าโดยสาร 802,585.60 ล้านบาท
นอกจากนี้มีรายได้เชิงพาณิชย์ จากการให้เช้าพื้นที่ในสถานีรถไฟฟ้า การให้เช่าพื้นที่โฆษณาในขบวนรถและบนสถานีรถไฟฟ้า และรายได้การเชื่อมต่อสถานี จำนวนเงิน 118,454.67 ล้านบาท ขณะที่ปริมาณผู้โดยสารมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากปัจจุบันปริมาณผู้โดยสารอยู่ที่ 850,000 คน-เที่ยวต่อวัน มีรายได้ 37,876,192 บาทต่อวัน เพิ่มขึ้นเป็น 1,557,000 คน-เที่ยวต่อวัน รายได้ 122,928,773 บาทต่อวัน ในปี 2602 สำหรับรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมแบบ PPP Gross Cost เอกชนเป็นตัวแทนในการจัดเก็บรายได้ทั้งหมด โดยรัฐจ่ายค่าจ้างให้กับเอกชน
ทั้งนี้จะสรุปผลการศึกษาเสนอกรุงเทพมหานคร ภายในเดือน มกราคม 2569 จากนั้นจะเสนอกระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นชอบ ก่อนส่งให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และคณะกรรมการ PPP ให้ความเห็นชอบ และส่งกลับให้กระทรวงมหาดไทย หากได้รับความเห็นชอบจะเสนอคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (คณะกรรมการ PPP) พิจารณารูปแบบการลงทุนตาม พ.ร.บ.ร่วมทุน พ.ศ.2562 ตามลำดับ คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 ปี ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณาเห็นชอบ