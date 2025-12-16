รฟม.ลุยศึกษารถไฟฟ้าเชียงใหม่”สีแดงส่วนต่อขยาย”อีก 5 กม.เชื่อมแหล่งท่องเที่ยว

รฟม.เปิดเวทีฟังความคิดเห็นประชาชน ครั้งที่ 1 (การปฐมนิเทศโครงการ) ศึกษารายละเอียดความเหมาะสม และออกแบบ โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดง ส่วนต่อขยาย ช่วงแยกแม่เหียะสมานสามัคคี – อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ยืดแนว 5 กม. เชื่อมแหล่งท่องเที่ยว สรุปมี.ค.69
วันที่ 16 ธันวาคม 2568 นายสาโรจน์ ต.สุวรรณ รองผู้ว่าการ (กลยุทธ์และแผน) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และนายศิวกร บัวป้อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การปฐมนิเทศโครงการ) งานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม และออกแบบโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดง ช่วงแยกแม่เหียะสมานสามัคคี - อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เพื่อนำเสนอข้อมูลโครงการ แผนการดำเนินงาน แนวคิดการออกแบบรูปแบบโครงการ แนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบข้อมูลพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงโครงการต่อไป โดยมีผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ สถาบันการศึกษา และผู้สนใจ รวมถึงสื่อมวลชนเข้าร่วมการประชุมกว่า 200 คน ณ ห้องกัลป-ชัยพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
สำหรับโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดง ช่วงแยกแม่เหียะสมานสามัคคี – อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เป็นส่วนต่อขยาย ของโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดง ช่วงโรงพยาบาล นครพิงค์ - แยกแม่เหียะสมานสามัคคี ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายให้กระทรวงคมนาคมพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด เพื่อแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 และส่งเสริมการท่องเที่ยว
ซึ่งกรมการขนส่งทางราง (ขร.) ได้ปรับปรุงแนวเส้นทางระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดง ให้เชื่อมโยงไปยังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และต่อมาคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ได้มีมติรับทราบผลการศึกษาเปรียบเทียบทางเลือกการดำเนินงานโครงการที่เหมาะสม และเห็นชอบในหลักการแนวคิดการพัฒนารูปแบบการเดินทางดังกล่าว พร้อมมอบหมายให้ รฟม. ดำเนินการศึกษารายละเอียดความเหมาะสมและออกแบบโครงการ โดยให้คำนึงถึงความคุ้มค่าในการลงทุน และนำเสนอขออนุมัติดำเนินโครงการตามขั้นตอนต่อไป โดยจะสรุปผลการศึกษาในเดือนมี.ค. 2569 จากนั้นจะเสนอเข้าสู่การพิจารณา
โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่สายสีแดง ช่วงแยกแม่เหียะสมานสามัคคี - อุทยานหลวงราชพฤกษ์ มีระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ประกอบด้วย 5 สถานี มีแนวเส้นทางเบื้องต้นเริ่มที่ แยกแม่เหียะ สมานสามัคคี วิ่งไปตามทางหลวงหมายเลข 108 จากนั้นเลี้ยวขวาที่แยกพืชสวนโลก วิ่งไปตามทางหลวงชนบท ชม.3028 และตัดผ่านทางหลวงหมายเลข 121 ที่แยกราชพฤกษ์ ไปสิ้นสุดที่อุทยานราชพฤกษ์ บริเวณวงเวียนช้าง
ในส่วนของโครงการรถไฟฟ้ารางเบา (Tram) สายสีแดง ช่วงโรงพยาบาลนครพิงค์-แยกแม่เหียะสามัคคี มีระยะทาง 15.80 กม. มี 16 สถานี แบ่งเป็น สถานีใต้ดิน 7 สถานี และสถานีระดับดิน 9 สถานี มีจุดจอดแล้วจร 2 แห่งที่โรงพยาบาลนครพิงค์และแม่เหียะสามัคคี และศูนย์ซ่อมบำรุง 1 แห่งที่หนองฮ่อ ศึกษารายละเอียดความเหมาะสมแล้ว ส่วนรายงาน EIA อยู่ระหว่างคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ซึ่งคาดว่าจะสามารถเสนอ ครม. เพื่อให้ความเห็นชอบรูปแบบการลงทุน (PPP) ภายในปี 2569 เริ่มก่อสร้างภายในปี 2570 และเปิดให้บริการได้ภายในปี 2574
นายสาโรจน์กล่าวว่า โครงการรถไฟฟ้ารางเบา (Tram) จังหวัดเชียงใหม่สายสีแดง ช่วงแรก ช่วงโรงพยาบาลนครพิงค์-แยกแม่เหียะสามัคคี และส่วนต่อขยาย ช่วงแยกแม่เหียะสมานสามัคคี – อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จะดำเนินการรวมเป็นโครงการเดียวกันหรือแบ่งดำเนินการเป็น 2 เฟส จะรอสรุปผลการศึกษาของส่วนต่อขยายก่อน
โดยเมื่อโครงการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทางที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐานรวมถึงมีความสะดวก รวดเร็ว และความปลอดภัย ให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงสามารถลดการใช้รถยนต์โดยรวมบนท้องถนน จึงช่วยลดปริมาณมลพิษในอากาศที่เกิดจากการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ได้อีกด้วย สำหรับท่านที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ http://www.chiangmai-transitredline.com
