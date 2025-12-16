เหลือแค่ 4 วัน! กรมพัฒน์ชวนร้านค้าคนละครึ่ง พลัส สมัครเรียนด่วน เพื่อรับโบนัส 2 พัน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าชวนร้านค้าถุงเงินในโครงการ “คนละครึ่ง พลัส” สมัครเข้าพัฒนาความรู้ทักษะ (Upskill) และเรียนรู้ทักษะใหม่ (Reskill) เผยเหลือเวลาอีกแค่ 4 วันเท่านั้น เพื่อรับโบนัสสุดคุ้มค่า 2 ต่อจากรัฐบาล เงินสนับสนุนพิเศษ 2,000 บาท และความรู้ที่จะนำไปใช้ขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโต
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้โครงการพัฒนาความรู้ทักษะ (Upskill) และเรียนรู้ทักษะใหม่ (Reskill) สำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส กำลังเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้าย โดยเหลือเวลาในการเข้าร่วมเรียนผ่านระบบออนไลน์อีกเพียง 4 วันเท่านั้น (หมดเขต 19 ธ.ค.2568) กรมขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน หรือลงทะเบียนแล้ว แต่ยังเรียนไม่ครบตามเงื่อนไข ให้เร่งดำเนินการเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสรับสิทธิประโยชน์สุดคุ้มค่า 2 ต่อจากรัฐบาล
โดยต่อที่ 1 รับสิทธิ์โบนัสสูงสุด 2,000 บาท โดยผู้ที่เรียนจบและผ่านเกณฑ์ จะได้รับเงินสมทบจากรัฐบาลสูงสุด 20% ของยอดขาย (สูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท) และ ต่อที่ 2 เติมความรู้ฟรี พลิกธุรกิจให้โต เรียนรู้วิชาการทำธุรกิจยุคใหม่ผ่านระบบ DBD Academy ที่เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา เรื่องนี้เป็นวัตถุประสงค์สำคัญที่จะให้ผู้ประกอบการได้ Upskill
“โครงการ Upskill / Reskill ได้รับกระแสตอบรับดี โดยมีผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมพัฒนาทักษะในโครงการรวมทุกช่องทางแล้วจำนวน 93,881 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธ.ค.2568) จากสิทธิ์ทั้งหมด 400,000 สิทธิ์ ซึ่งยังมีที่ว่างสำหรับผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้เข้าร่วมพัฒนาทักษะ กรมขอเชิญชวนให้รีบตัดสินใจสมัครและเข้าเรียนในช่วงโค้งสุดท้ายนี้ เพื่อรับเงินสมทบจากรัฐบาลสูงสุด 2,000 บาท”
ทั้งนี้ ในส่วนแพลตฟอร์ม DBD Academy ของกรม พบว่า มีร้านค้าลงทะเบียนเข้าอบรมแล้วกว่า 31,969 ราย และมีผู้ที่เรียนจบผ่านเงื่อนไขพร้อมรับสิทธิ์แล้วจำนวน 19,465 ราย โดยเสียงสะท้อนจากผู้ที่เข้ามาเรียนจริง ต่างบอกต่อปากต่อปากว่า “หลักสูตรดีมาก มีประโยชน์ และนำไปปรับใช้กับร้านค้าได้จริง” ทำให้หลายท่านไม่ได้เรียนแค่วิชาเดียวตามเกณฑ์ขั้นต่ำ แต่เลือกเรียนวิชาอื่น ๆ เพื่อเพิ่มเติมองค์ความรู้และนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ และยังชักชวนเพื่อนร้านค้าด้วยกันให้สมัครเรียนเพิ่มเติมอีกด้วย
สำหรับวิชาที่ได้คัดสรรมา เป็นหลักสูตรคุณภาพที่ตอบโจทย์ร้านค้ายุคใหม่ ประกอบด้วย 1.การเริ่มต้นธุรกิจสำหรับ SME มือใหม่ 2.AI เปลี่ยนเกมธุรกิจ พลิก SME ไทยให้เติบโต 3.เส้นทางสู่ความสำเร็จธุรกิจร้านอาหาร 4.การตลาดด้าน e-Commerce และ 5.การตลาดยุคดิจิทัล ซึ่งครอบคลุมการบริหารจัดการร้านค้าและสินค้า การตลาดดิจิทัล และการใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยธุรกิจ ที่สามารถนำไปต่อยอดในการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และเพิ่มทักษะเทคโนโลยีได้จริง
ร้านค้าที่ลงทะเบียนแอปถุงเงินในโครงการคนละครึ่งพลัส ที่สนใจเรียน ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ dbdacademy.dbd.go.th และเลือกเรียนอย่างน้อย 1 วิชา (ทำแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน) ให้จบภายในวันที่ 19 ธ.ค.2568 เท่านั้น โดยกระทรวงการคลังจะประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์ในวันที่ 23 ธ.ค.2568 ผ่านข้อความบนแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” และข้อความสั้น (SMS) โดยจะโอนเงินสนับสนุนให้แก่ร้านค้าผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่ผูกกับแอปพลิเคชันถุงเงิน ในวันที่ 25 ธ.ค.2568 ทันนำไปใช้จ่ายหรือท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่