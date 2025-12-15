“เคอีเอ็กซ์” เปิดตัว “KEX Bulky” อัปเกรดพัสดุขนาดใหญ่ของไทย

ผู้จัดการรายวัน 60 - KEX เดินเกมรุกครั้งสำคัญสู่ตลาดโลจิสติกส์พัสดุขนาดใหญ่ (Bulk Product) เปิดตัวบริการใหม่ “KEX Bulky” บริการจัดส่งพัสดุขนาดใหญ่พร้อมติดตั้งถึงที่แบบครบวงจร เพื่อตอบรับการเติบโตแบบก้าวกระโดดของตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ออกกำลังกาย และสินค้าไลฟ์สไตล์ ซึ่งขยายตัวต่อเนื่องจากแรงหนุนของอีคอมเมิร์ซ การฟื้นตัวของกำลังซื้อ และการเข้ามาลงทุนของผู้ประกอบการต่างชาติ โดยเฉพาะจากจีน
ในช่วง 1–2 ปีที่ผ่านมา พฤติกรรมผู้บริโภคไทยเปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญ จากการซื้อของชิ้นเล็กสู่การสั่งซื้อสินค้าขนาดใหญ่ทางออนไลน์มากขึ้น ตั้งแต่ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เฟอร์นิเจอร์ ไปจนถึงอุปกรณ์ฟิตเนส ส่งผลให้ “ตลาดพัสดุขนาดใหญ่” กลายเป็นหนึ่งในเซกเมนต์ที่เติบโตเร็วที่สุดของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
แม้ดีมานด์จะพุ่งสูง แต่ผู้ประกอบการตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำยังต้องเผชิญข้อจำกัดเชิงโครงสร้าง ทั้งปัญหามาตรฐานการขนส่งที่ไม่เท่ากันในแต่ละพื้นที่ เครือข่ายที่ยังไม่ครอบคลุมทั่วประเทศ ความเสียหายระหว่างขนย้าย และการต้องแยกใช้ผู้ให้บริการหลายรายระหว่างขนส่งกับติดตั้ง ซึ่งเพิ่มต้นทุนแฝงและลดคุณภาพประสบการณ์ของลูกค้า
KEX Bulky จึงพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ช่องว่างดังกล่าว ด้วยโมเดลบริการแบบครบวงจรในระบบเดียว ตั้งแต่การเข้ารับสินค้า การขนย้ายด้วยมาตรฐานเฉพาะสำหรับพัสดุชิ้นใหญ่ การจัดส่งถึงหน้าบ้าน การติดตั้งโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ ไปจนถึงการดูแลหลังการขายภายใต้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ เป้าหมายคือการทำให้กระบวนการทั้งหมด “จบในครั้งเดียว” ลดความซับซ้อนให้ผู้ประกอบการ พร้อมยกระดับประสบการณ์ของผู้บริโภคในปลายทาง
นาย เจียเหว่ย จาง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร KEX กล่าวว่า ปัจจุบันตลาดสินค้าขนาดใหญ่ในไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ออกกำลังกาย ผู้บริโภคไม่ได้ต้องการเพียงการจัดส่งถึงบ้าน แต่คาดหวังบริการติดตั้งที่เป็นมืออาชีพและควบคุมคุณภาพได้ KEX จึงมุ่งยกระดับมาตรฐานใหม่ของการจัดส่งพัสดุขนาดใหญ่ในประเทศไทย ด้วยบริการที่มีความเสถียร เชื่อถือได้ และมีมาตรฐานเดียวทั้งเครือข่าย เพื่อช่วยเสริมขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการไทยแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้ KEX มั่นใจในศักยภาพของ KEX Bulky คือการต่อยอดองค์ความรู้ด้านโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์จาก SF Express ผู้นำโลจิสติกส์ครบวงจรรายใหญ่ที่สุดในจีนและเอเชีย ทั้งในมิติของเทคโนโลยีหลังบ้าน ระบบบริหารทีมติดตั้งเฉพาะทาง และการออกแบบเครือข่ายที่รองรับการขยายตัวของตลาดในอนาคต ซึ่งช่วยให้ KEX สามารถยกระดับการดำเนินงานด้วยมาตรฐานระดับสากล
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ KEX Bulky ครอบคลุมตั้งแต่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ แบรนด์สินค้า Home & Living แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ ไปจนถึงนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทย ที่มองหาบริการโลจิสติกส์ที่ช่วยลดความซับซ้อนหลังบ้าน ลดความเสี่ยงด้านคุณภาพ และเพิ่มความเชื่อมั่นให้ลูกค้าในปลายทาง
การเปิดตัว KEX Bulky ถือเป็นการขยายบทบาทของ KEX จาก “ผู้ให้บริการขนส่งพัสดุ” ไปสู่ผู้เล่นด้านโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์ชิ้นใหญ่ที่เชื่อมโยงซัพพลายเชนทั้งระบบ โดยคาดว่าจะช่วยเพิ่มฐานลูกค้า B2B ในกลุ่มสินค้า Bulky อย่างมีนัยสำคัญ เสริมสัดส่วนรายได้จากบริการมูลค่าเพิ่ม และต่อยอด Ecosystem โลจิสติกส์ครบวงจรของบริษัทในระยะยาว
KEX ยังได้ลงนามความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับพันธมิตรชั้นนำของไทย ได้แก่ บริษัท เอ็มดี คอนซูเมอร์ แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (Midea) และบริษัท ทีซีแอล อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด (TCL) เพื่อร่วมกันพัฒนามาตรฐานกลางด้านการจัดส่งและติดตั้งให้เป็นระบบเดียวทั่วประเทศ ขณะเดียวกัน บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ก็เป็นอีกหนึ่งพันธมิตรที่ KEX ได้ร่วมงานมาอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพการให้บริการของบริษัท