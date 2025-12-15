“อรมน”ถกซีพี ออลล์ ร่วมมือสร้างนวัตกรรม สบช่องดัน GI ขายใน 7-11

“อรมน” หารือ ซีพี ออลล์ ร่วมมือส่งเสริมนวัตกรรมในสินค้าและบริการ โดยใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา และร่วมกันช่วยเหลือ SME และ Startup ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมชวนร่วมงาน IP Fair ทั้งนำผลงานมาจัดแสดงและเป็นผู้ซื้อผลงาน สบช่องขอช่วยนำสินค้า GI จำหน่ายผ่าน 7-Eleven เพื่อช่วยเหลือผู้ผลิตสินค้าชุมชน
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้หารือกับ น.ส.มาลี อุทัยกิตติศัพท์ รองกรรมการผู้จัดการบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และคณะ ถึงแนวทางความร่วมมือด้านการส่งเสริมการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและยกระดับผู้ประกอบการ SME ไทยด้วยทรัพย์สินทางปัญญา โดยจะร่วมมือผลักดันสินค้าและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพและตอบโจทย์ความท้าทายในยุคปัจจุบัน เพื่อช่วยสร้างแต้มต่อทางธุรกิจตามโรดแมป “IP 4 All”
ทั้งนี้ ซีพี ออลล์ เป็นหน่วยงานต้นแบบที่ให้ความสำคัญกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างยิ่ง โดยสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับคิดค้นนวัตกรรมและพัฒนาไอเดียใหม่ ๆ ทั้งในด้านสินค้าและบริการ รวมทั้งมีการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นระบบ เพื่อผลักดันนวัตกรรมของบริษัทให้ได้รับความคุ้มครองและสามารถนำมาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งนับตั้งแต่ปี 2561 ถึงปัจจุบัน บริษัทได้สร้างนวัตกรและนักสร้างสรรค์รวมกว่า 12,000 ราย สามารถสร้างผลงานนวัตกรรมจำนวนมากและถือครองทรัพย์สินทางปัญญาประเภทสิทธิบัตรไว้กว่า 177 ฉบับ
“กรมจะร่วมมือกับ ซีพี ออลล์ ในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ประกอบการในเครือบริษัท โดยจะจัดอบรมส่งเสริมความรู้กลยุทธ์ทรัพย์สินทางปัญญา และบริหารจัดการสิทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ พร้อมสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อพัฒนานวัตกรรมให้ตอบโจทย์เทคโนโลยีและสนองต่อความต้องการของตลาด รวมทั้งผลักดันโครงการร่วมกันผ่านศูนย์ IP Innovation Center ของซีพี ออลล์ ซึ่งเป็นพื้นที่บ่มเพาะไอเดียใหม่ ๆ ร่วมกับผู้ประกอบการ SME และ Startup เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างมีเป้าหมาย”นางอรมนกล่าว
นอกจากนี้ กรมยังได้เชิญซีพี ออลล์ ร่วมเป็นพันธมิตรในกิจกรรมต่าง ๆ ของกรม โดยเฉพาะงาน IP Fair ซึ่งบริษัทสามารถเข้าร่วมทั้งในฐานะผู้จัดแสดงผลงาน และผู้ซื้อนวัตกรรม โดยความท้าทายด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมที่บริษัทให้ความสำคัญ ได้แก่ การยืดอายุการเก็บรักษาและคงสภาพความสดใหม่ของอาหาร และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนเพื่อลดปริมาณการใช้พลาสติก เป็นต้น
ขณะเดียวกัน ได้ผลักดันให้ช่วยส่งเสริมช่องทางจำหน่ายสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ผ่านเครือข่ายร้าน 7-Eleven ซึ่งปัจจุบันมีสาขาอยู่กว่า 15,400 สาขาทั่วประเทศ โดยมีความเป็นไปได้ทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภค โดยเฉพาะผลไม้ GI ในรูปแบบพร้อมรับประทาน โดยซีพี ออลล์ จะให้การสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ มาตรฐานสินค้า และจัดสรรพื้นที่จำหน่ายอย่างเหมาะสม เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผลไม้ GI ได้ง่ายขึ้น รวมทั้งผลักดันสินค้า GI ที่โดดเด่นของแต่ละจังหวัดให้เป็นสินค้าของฝากที่หาซื้อได้ใน 7-Eleven สาขาที่ตั้งอยู่ในสถานบริการน้ำมันและจุดพักรถในเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน ตลอดจนช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรและผู้ประกอบการท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์มหาอุทกภัย ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดน เป็นต้น เพื่อฟื้นฟูรายได้และสร้างโอกาสทางการตลาด
ปัจจุบัน กรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจตามแนวทาง “IP 4 All” เพื่อใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเครื่องมือยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยในทุกภาคส่วน โดยเร่งผลักดันผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมของคนไทยออกสู่ตลาดอย่างเข้มแข็ง ผ่านการส่งเสริมการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาแบบเร่งด่วน ด้วยการนำระบบ “Target Patent Fast-Track” มาใช้เป็นช่องทางพิเศษสำหรับนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความท้าทายและมีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต นวัตกรรมด้านการแพทย์และสาธารณสุข และนวัตกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งช่องทาง Fast Track จะช่วยลดระยะเวลาจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ จากปกติ 38.5 เดือน เหลือ 12 เดือน นับจากวันยื่นให้ตรวจสอบการประดิษฐ์ และอนุสิทธิบัตร จากปกติ 12 เดือน เหลือ 6 เดือน นับจากวันที่เข้าร่วมโครงการ
พร้อมกันนี้ ยังจัดให้มีบริการให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาแบบครบวงจร ผ่านศูนย์ IPAC (Intellectual Property Advisory Center) เพื่อให้คำแนะนำเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการ และสร้างความพร้อมในการดำเนินธุรกิจโดยใช้กลยุทธ์ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นกลไกขับเคลื่อนตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ พร้อมจัดทำระบบ DIP e-Learning เพื่อให้ผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างสะดวกรวดเร็วโดยไม่มีค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังมีการจัดงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair) ซึ่งเป็นเวทีสำคัญที่รวบรวมและจัดแสดงผลงานทรัพย์สินทางปัญญาที่น่าสนใจจากทั่วประเทศ เชื่อมโยงนักสร้างสรรค์และภาคธุรกิจเพื่อเปิดโอกาสในการซื้อ-ขายสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา