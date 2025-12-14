"SAT-1 สุวรรณภูมิ" รับรางวัล“อาคารต้นแบบอารยสถาปัตย์” Friendly Design Award 2025

อาคาร SAT-1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รับใบประกาศเกียรติคุณ“อาคารต้นแบบอารยสถาปัตย์” Friendly Design Award 2025
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568 เวลา 13.00 น. นายสืบพงษ์ คำโฮงค์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายบำรุงรักษา) เป็นผู้แทนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ Friendly Design Award 2025 ประเภท “อาคารต้นแบบอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล” จากนางสาววนิดา พันธ์สอาด รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รางวัลดังกล่าวมอบให้จากผลงานการออกแบบภูมิสถาปัตย์ของอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) ซึ่งโดดเด่นด้านการออกแบบที่เอื้อต่อการใช้งานของผู้โดยสารทุกกลุ่ม สะท้อนถึงการให้ความสำคัญกับแนวคิดอารยสถาปัตย์ (Universal Design) ที่คำนึงถึงความเท่าเทียม ความปลอดภัย และความสะดวกสบายของผู้ใช้บริการทุกคน สอดคล้องกับการยกระดับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้เป็นท่าอากาศยานระดับโลกที่ให้บริการด้วยมาตรฐานสากล ณ ฮอลล์ 101 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร