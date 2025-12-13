“ศุภจี”เผยสหรัฐฯ ส่งสัญญาณ กลับมาเจรจาภาษีระดับเทคนิคกับไทยต่อ

“ศุภจี”แจ้งข่าว สหรัฐฯ ส่งสัญญาณกลับมาเจรจาภาษีกับไทย หลังนายกรัฐมนตรีไทยหารือกับ “ทรัมป์” เมื่อช่วงค่ำวันที่ 12 ธ.ค.68 ที่ผ่านมา และรับปากประสานให้เกิดการเจรจา เผยล่าสุดกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ แจ้งมาแล้วว่า USTR พร้อมเดินหน้าเจรจาระดับเทคนิคต่อ
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาภาษีกับสหรัฐฯ หลังจากที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้หารือกับนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เมื่อค่ำวันที่ 12 ธ.ค.2568 ที่ผ่านมา ว่า ในช่วงท้ายของการสนทนา ประธานาธิบดีทรัมป์ได้สอบถามถึงความคืบหน้าการเจรจาด้านการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐฯ ซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่า จะเร่งประสานให้เกิดการเจรจา และไม่ลืมที่เคยรับปากไว้
ทั้งนี้ ในส่วนของตน ได้มีโอกาสพบหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย โดยได้เน้นย้ำถึงผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่ายจากการเดินหน้าเจรจาการค้า พร้อมทั้งขอให้สหรัฐฯ พิจารณาแยกประเด็นด้านความมั่นคง ออกจากประเด็นทางการค้า เนื่องจากหากการเจรจาล่าช้า จะส่งผลให้ประโยชน์ที่ทั้งสองประเทศพึงได้รับล่าช้าตามไปด้วย
ขณะเดียวกัน ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐฯ ทราบถึงผลการหารือกับสภาธุรกิจอาเซียน-สหรัฐฯ (USABC) พร้อมคณะนักธุรกิจสหรัฐฯ ที่ลงทุนในไทยกว่า 40 ราย นำโดยนาย Ted Osius รองประธานอาวุโสของ USABC ที่มาเยือนไทยเมื่อวันที่ 11 พ.ย.2568 ที่ผ่านมา โดยทั้งหมดล้วนเห็นพ้องว่า ต้องการให้ไทยและสหรัฐฯ เร่งสรุปผลการเจรจาการค้าให้ได้โดยเร็ว เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจทั้งด้านการค้าและการลงทุนทั้งกับบริษัทสหรัฐฯ ที่ค้าขายและลงทุนในประเทศไทย รวมไปถึงผู้บริโภคของสหรัฐฯ ที่จะได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพบนพื้นฐานราคาที่เหมาะสม โดยเฉพาะสินค้าที่สหรัฐฯ ไม่สามารถผลิตได้เอง เช่น ข้าวหอมมะลิของไทย และสินค้าเกษตรอื่น ๆ ที่สหรัฐฯ จำเป็นต้องนำเข้า ดังนั้น การเร่งเจรจาการค้าให้ได้ข้อสรุป จึงเป็นสิ่งที่ภาคธุรกิจของทั้งสองฝ่ายคาดหวังที่จะเห็นผลสำเร็จโดยเร็ว
“เช้าวันนี้ (13 ธ.ค.) กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้แจ้งให้ทราบอย่างไม่เป็นทางการว่าได้ประสานแจ้งให้สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) เดินหน้าการหารือในระดับเทคนิคกับฝ่ายไทย ซึ่งสะท้อนถึงสัญญาณบวกที่ฝ่ายบริหารของรัฐบาลสหรัฐฯ เข้าใจตรงกับไทยที่ตระหนักถึงความสำคัญของการขยายความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันให้เติบโตต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ ผ่านความตกลงด้านภาษีและการค้าร่วมกัน”นางศุภจีกล่าว
สำหรับการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีไทย กับประธานาธิบดีสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.2568 มีนางศุภจี และนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วม โดยนายกรัฐมนตรีไทยได้เน้นย้ำอย่างชัดเจนว่าข้อพิพาทชายแดนที่เกิดขึ้น เป็นการดำเนินการเพื่อการรักษาอธิปไตย ความมั่นคง และความปลอดภัยของประเทศ ภายใต้กรอบกฎหมายระหว่างประเทศ