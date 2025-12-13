“พาณิชย์”จัดสัมมนาถิ่นกำเนิดสินค้า-RVC ครั้งที่ 3 เตรียมพร้อมส่งออกไปสหรัฐฯ

กรมการค้าต่างประเทศจัดสัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อ “RVC–Transshipment : การเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการกับหลักเกณฑ์ใหม่ของสหรัฐฯ” ครั้งที่ 3 วันที่ 18 ธ.ค.68 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า และ RVC เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ลดความเสี่ยงการสวมสิทธิ์ถิ่นกำเนิดสินค้า และส่งออกไปสหรัฐฯ ได้สะดวก
นางอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้กำหนดจัดสัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อ “RVC–Transshipment : การเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการกับหลักเกณฑ์ใหม่ของสหรัฐฯ” ครั้งที่ 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ธ.ค.2568 เวลา 12.30–16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin : ROO) และ RVC สถานะปัจจุบันของการกำหนดเกณฑ์ RVC ตลอดจนแนวทางปฏิบัติและการขอรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตามหลักเกณฑ์ใหม่ของสหรัฐฯ เพื่อให้การยื่นขอออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดในการส่งออกไปสหรัฐฯ เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ก่อนหน้านี้ กรมได้จัดสัมมนาในหัวข้อดังกล่าวแล้ว2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 จัดสัมมนาร่วมกับสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) และครั้งที่ 2 จัดสัมมนาร่วมกับสมาพันธ์เอสเอ็มอี ไทย และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพื่อขยายผลความรู้ให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปใช้ได้จริง และเข้าถึงผู้ประกอบการทุกกลุ่ม มุ่งเน้นการรับมือมาตรการภาษีของสหรัฐฯ และลดความเสี่ยงจากการสวมสิทธิ์ถิ่นกำเนิดสินค้า (Transshipment) เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกของไทยในตลาดโลก
สำหรับสาระสำคัญในการอบรมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้ครอบคลุมหลายด้าน ได้แก่ ความคืบหน้าและประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการเจรจาภาษีตอบโต้ (Reciprocal Tariff) ความสำคัญของหลักเกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin: ROO) และการคำนวณสัดส่วนการผลิตในภูมิภาค (Regional Value Content : RVC) สถานะปัจจุบันของการกำหนดเกณฑ์ RVC แนวทางปฏิบัติเพื่อขอรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าจากกรมการค้าต่างประเทศ และคำแนะนำต่าง ๆ สำหรับผู้ประกอบการ เพื่อยื่นขอรับหนังสือรับรอง Form C/O ทั่วไป สำหรับการส่งออกสินค้าไปสหรัฐฯ ให้ถูกต้องตามกฎถิ่นกำเนิด เพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์มาตรการทางการค้าในปัจจุบัน
“การอบรมตามหลักสูตรดังกล่าว จะเป็นการช่วยให้ผู้ส่งออกเข้าใจในขั้นตอนการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตามหลักเกณฑ์ใหม่ของสหรัฐฯ เพื่อให้การออก Form C/O เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และเพิ่มแต้มต่อทางการค้า รวมทั้งยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดต่างประเทศได้มากยิ่งขึ้น โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารการนำเข้าและรับรองถิ่นกำเนิด โทร. 02 547 5085 หรือ www.dft.go.th หรือสายด่วน 1385 และที่ Facebook : กองบริหารการนำเข้าและรับรองถิ่นกำเนิด”นางอารดากล่าว